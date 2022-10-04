Светофор на аварийном перекрестке в 18-м микрорайоне планируют поставить в 2023 году 04.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Выезжающие из местного проезда в 18-м микрорайоне на Новокрюковскую улицу часто поворачивают налево через две полосы на нерегулируемом перекрестке — место опасное. За полгода здесь произошло двадцать аварий, пострадали четыре человека. Власти просят специалистов-дорожников поставить светофор в 2023 году, не дожидаясь реализации этих планов в проекте МЦД.

О том, что перекресток попадает в границы благоустройства МЦД-3 от Крюково, и здесь запланирован светофор, летом сообщил представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Но срок этого благоустройства зависят от реконструкции станции Крюково, которой занимается РЖД. То есть, всё может затянуться. Сейчас окружная комиссия по безопасности дорожного движения решила попросить ЦОДД ускорить вопрос. Большинство из произошедших на перекрестка ДТП — это столкновения машин. Светофор необходим.

Почему вообще дорожные вопросы привязывают к запуску МЦД? Потому что этот проект хорошо финансируется и подразумевает, кроме перестройки станций, путей и платформ, реконструкцию и благоустройство прилегающих к станциям улиц. Это, в числе прочего, устройство пешеходных переходов и установка светофоров.

История вопроса

Злополучный проезд (у него нет имени, только номер 898) связывает Новокрюковскую улицу с Панфиловским проспектом. Префектура заявила о намерении поставить светофор на его пересечении с Новокрюковской еще в 2009 году. Через пять лет, в 2014-м, всё, казалось, было готово к установке, определили подрядчика работ. Одновременно власти решили убрать «зебру» на Новокрюковской возле эстакады. Но потом передумали и поставили светофор на переходе именно у эстакады. А перспективный светофор на пересечении Новокрюковской и дороги в 18-м микрорайоне включили в схему локальных мероприятий по улучшению пропускной способности дорог. «Моё мнение — он там не нужен», сказал тогда «Зеленоград.ру» член комиссии по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович. Прошло еще семь лет, и планы все-таки подняли из давней «схемы мероприятий».

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Метки:
автомобиль, безопасность дорожного движения, микрорайон 18, светофор, улица новокрюковская
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