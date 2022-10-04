История вопроса

Злополучный проезд (у него нет имени, только номер 898) связывает Новокрюковскую улицу с Панфиловским проспектом. Префектура заявила о намерении поставить светофор на его пересечении с Новокрюковской еще в 2009 году. Через пять лет, в 2014-м, всё, казалось, было готово к установке, определили подрядчика работ. Одновременно власти решили убрать «зебру» на Новокрюковской возле эстакады. Но потом передумали и поставили светофор на переходе именно у эстакады. А перспективный светофор на пересечении Новокрюковской и дороги в 18-м микрорайоне включили в схему локальных мероприятий по улучшению пропускной способности дорог. «Моё мнение — он там не нужен», сказал тогда «Зеленоград.ру» член комиссии по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович. Прошло еще семь лет, и планы все-таки подняли из давней «схемы мероприятий».