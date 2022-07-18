Выезжающие из местного проезда в 18-м микрорайоне на Новокрюковскую часто поворачивают налево через две полосы на нерегулируемом перекрестке — место опасное. Светофор на «зебре» возле пересечения проезда и Новокрюковской планировали поставить еще 13 лет назад, но его так и нет. Теперь снова планируют — в рамках проекта МЦД от Зеленограда.
Характерное ДТП — столкновение автомобилей — произошло на этом месте 7 июля. В комментариях к посту о ДТП в сообществе «ЗелАО Auto» представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что здесь поставят светофор. «Этот перекресток попал в границы благоустройства МЦД-3 Крюково, транспортной схемой предусмотрено размещение светофора в данном месте». Он добавил, что сроки благоустройства в компетенции РЖД [поскольку они занимаются строительством МЦД], но если они будут затягиваться, ЦОДД сам займется этим вопросом.
Злополучный проезд (у него нет имени, только номер 898) связывает Новокрюковскую улицу с Панфиловским проспектом. Префектура заявила о намерении поставить светофор на его пересечении с Новокрюковской еще в 2009 году. Через пять лет, в 2014-м, всё, казалось, было готово к установке, определили подрядчика работ. Одновременно власти решили убрать «зебру» на Новокрюковской возле эстакады. Но потом передумали и поставили светофор на переходе именно у эстакады. А перспективный светофор на пересечении Новокрюковской и дороги в 18-м микрорайоне включили в схему локальных мероприятий по улучшению пропускной способности дорог. «Моё мнение — он там не нужен», сказал тогда «Зеленоград.ру» член окружной комиссии по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович. Прошло еще семь лет, и планы все-таки подняли из давней «схемы мероприятий».