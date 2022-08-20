Новиков родился в 1927 году в Баку. После окончания Московского архитектурного института в 1950 году работал над проектами в стиле «соцреализма», в частности, над станцией метро «Краснопресненская» (в соавторстве с будущим главным архитектором Зеленограда Игорем Покровским и другими). Его Дворец пионеров стал одним из самых ранних образцов модернистской архитектуры нового времени хрущевской оттепели. Много лет спустя Новиков окрестил период советской архитектуры с 1955 по 1985 год «советским модернизмом». Этот термин прижился и с тех пор стал частью истории мировой архитектуры 20-го века.

В Зеленограде Новиков работал над архитектурным ансамблем центра города — главный архитектор и автор Научного центра, дома «Флейта» и комплекса МИЭТа (в соавторстве с Покровским, Саевичем, Ионовым и другии).