Бывшего руководителя зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илью Селиверстова пригласили на беседу в полицию и там задержали по административным статьям о возбуждении ненависти (20.3.1) и дискредитации вооруженных сил (20.3.3). Так как статьи предполагают арест, сразу из полиции его повезут в суд.
Претензии к Селивёрстову связаны с его сообщениями в фейсбуке (является продуктом компании Meta, признанной в России экстремистской организацией), в частности, про проект «умное голосование», символика которого признана экстремистской.
«Донос на меня написал некий И.Райчев. Статья за экстремистскую символику запрещает избираться на год, но я и не планировал выдвигаться на муниципальных выборах в этом году» , — сказал Селивёрствов «Зеленоград.ру».
Фонд «Городские проекты» приостановил работу на неопределённый срок в начале марта. Причина — «специальная операция» на Украине. В фонде посчитали, что теперь запрос общества на безопасность не связан с безопасной городской средой, на создание которой всегда была направлена его деятельность.
Ранее фонд анонсировал своё участие в муниципальных выборах, которые должны состояться в сентябре 2022 года. «Если выборы будут, то участвовать, скорее всего, будем, но я сейчас не берусь планировать на такой долгий срок» , — говорил раньше Селиверстов.
«Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» — это некоммерческий фонд, призванный улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики. Зеленоградское отделение открылось в январе прошлого года. Оно успело проработать около 14 месяцев. За это время зеленоградское отделение провело исследование трафика на новом мосту через Савелкинский проезд, раскритиковало застройку микрорайон ЦИЭ, доказали опасность перехода в 14 микрорайоне, а также между 15 и 18-м, начал исследование очередей на 400-й автобус. Вместе с фондом «Зеленоград.ру» выпустил несколько обзоров в рамках рейтинга общественных пространств.