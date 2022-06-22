Другие зеленоградцы, обвиненные в дискредитации армии

Кроме Селивёрстова по статье «о дискредитации» в зеленоградском суда привлекали ещё двух человек.

Марата Хачатуряна обвинили в том, что он «демонстрировал плакат, растянутый руками, содержащий надписи ***» и тем самым «искажал и дискредитировал задачи по использованию вооруженных сил РФ». Хачатурян вину признал и пояснил, что хотел высказать личное мнение и позицию. Судья Антон Шестаков приговорил Хачатуряна к штрафу в 30 тысяч рублей.

Галину Топаеву в июне обвинили в том, что она «нанесла надписи на уличные объекты недвижимости, имеющие агитационный и дискредитационный характер». Она в суде пояснила, что надписи не наносила, а только опубликовала их фотографии в телеграме «так как полагала, что участвует в тематическом конкурсе, и направила одному получателю, чтобы обратить на себя внимание». Судья Ольга Латышева этим доводам не поверила и приговорила Топаеву к штрафу.