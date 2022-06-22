Бывшего руководителя зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илью Селиверстова оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии и экстремизм. Возможно, чтобы не дать ему участвовать в выборах 22.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Суд признал виновным бывшего руководителя зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илью Селиверстова сразу по двум административным протоколам — за дискредитацию вооруженных сил и за демонстрацию экстремистской символики. По первому штраф составил 50 тысяч, по второму — две тысячи рублей. Заявление на него написал молодой активист «Единой России». Возможная причина его действий — не дать Селиверстову участвовать в ближайших выборах.

Накануне, во вторник, Селивёрстова пригласили в полицию на беседу, там задержали, хотели сразу везти в суд, но затем перенесли заседание на среду и отпустили домой с обязанностью явиться.

Дело №1 — дискредитация армии

Как следует из протокола, Селивёрстова разместил на своей странице в фейсбуке (является продуктом компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) несколько записей с критикой «специальной военной операции» РФ на Украине, а также изображение лозунга «Нет войне» и фото самого Селивёрстова на фоне этого лозунга, то есть, по мнению полиции, «допустил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ» (статья 20.3.3 административного кодекса).

Вины Селивёрстов не признал — он утверждает, что выражал своё мнение без желания кого-то дискредитировать. Решение судьи Елены Козловой он намерен обжаловать в вышестоящей инстанции.

Другие зеленоградцы, обвиненные в дискредитации армии

Кроме Селивёрстова по статье «о дискредитации» в зеленоградском суда привлекали ещё двух человек.

Марата Хачатуряна обвинили в том, что он «демонстрировал плакат, растянутый руками, содержащий надписи ***» и тем самым «искажал и дискредитировал задачи по использованию вооруженных сил РФ». Хачатурян вину признал и пояснил, что хотел высказать личное мнение и позицию. Судья Антон Шестаков приговорил Хачатуряна к штрафу в 30 тысяч рублей.

Галину Топаеву в июне обвинили в том, что она «нанесла надписи на уличные объекты недвижимости, имеющие агитационный и дискредитационный характер». Она в суде пояснила, что надписи не наносила, а только опубликовала их фотографии в телеграме «так как полагала, что участвует в тематическом конкурсе, и направила одному получателю, чтобы обратить на себя внимание». Судья Ольга Латышева этим доводам не поверила и приговорила Топаеву к штрафу.

Дело №2 — демонстрация экстремистской символики

Второе дело Селивёрстова — о демонстрации экстремисткой символики. Речь идёт публикации 16 сентября 2021 года в фейсбуке* логотипа проекта «Умное голосование» — восклицательный знак красного цвета на белом фоне в синей рамке. «Умное голосование», как сказано в протоколе, является проектом общественного движения «Штабы Навального», которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. Поэтому и его символика тоже запрещена, а её демонстрация наказывается по статье 20.3 административного кодекса.

Судья Антон Шестаков признал Селиверстова виновным по этой статье и присудил штраф — две тысячи рублей.

Судя по картотеке зеленоградского суда, Селиверстов — единственный, кто привлекался за демонстрацию «экстремистской» символики. Все остальные, чьи дела находятся в открытом доступе, привлекались по статье 20.3 за нацистскую символику.

Зачем это нужно

Возможно, привлечение по «экстремистской» статье за пост, опубликованный почти год назад, связан с предстоящими в сентябре муниципальными выборами. Ранее фонд «Городские проекты» анонсировал своё участие в выборах, но после начала «спецоперации» приостановил работу.

Полиция составила протоколы по заявлению зеленоградца Ивана Райчева (по словам Селиверстова, он даже сам заверил скриншоты у нотариуса). Свидетелем значится Ксения Соколова. Судя по их страницам в социальных сетях, они оба — активисты молодой гвардии «Единой России».

Поиск «экстремистских» постов помогает убрать из избирательной кампании потенциальных конкурентов на год — по закону нельзя избираться тем, кто был подвергнут административному наказанию по статье 20.3.

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Метки:
выборы, Селиверстов Илья, сюжет: муниципальные выборы 2022
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