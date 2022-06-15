По контракту с городом, инвестор застройки должен ввести здание в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Но стройка идет быстро. «Строители нас пытаются убедить, что в этом году объект завершат — посмотрим», сказал Морозов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет трехэтажным площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Когда делали проект и уже начали стройку, в официальных сообщениях никакой бассейн не упоминался. Планировалось разместить залы для гимнастики, акробатики, тренажерный и универсальный спортзал. А также сделать возле ФОКа парковку на 48 машин и озеленить прилегающую территорию. Из-за строительства на участке вырубили несколько деревьев и кустарников.

Участок в 18-м микрорайоне сдали в аренду за 47 миллионов рублей (это ежегодная плата), подняв стартовую цену в 17 раз. Аукцион выиграл предприниматель из Грозного Магомед Абдулович Хамзаев, но как физическое лицо. По условиям прошедшего конкурса, бассейн не был обязательным условием для инвестора. В презентации проекта объект называется «физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом».

В районе Крюково долгое время не было никаких бассейнов и даже перспектив их открытия. Сейчас работает фитнес-центр с бассейном напротив 14 микрорайона на улице Александровка. Соседний участок недавно ушёл с аукциона под спортивное назначение — но что конкретно там построят, пока неизвестно. Достраивается аналогичный работающему в 14-м фитнес возле 17-го микрорайона. Также в планах строительство ФОКа с бассейном возле 23-го микрорайона — там нужно решить земельный вопрос, этим занимается департамент строительства. В 18-м микрорайоне также работает бассейн спортшколы SwimShot.