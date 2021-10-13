Медцентр «Литех» в к.1805 спонсор темы
Инвестор строительства ФОКа в 18-м микрорайоне отказался от бассейна 13.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Строительные работы на участке между корпусами 1801А, 1801Б и Панфиловским проспектом ведутся с лета, а разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса застройщик получил сейчас. Теперь стало известно, что бассейна в здании не будет. Вместо него — залы для гимнастики, акробатики и тренажерный. Возле ФОКа устроят парковку на 48 машин.

Здесь построят трехэтажное здание площадью 6,3 тысячи квадратных метров, сообщает Мосгосстройнадзор. В нём также будет универсальный игровой зал. Территорию возле ФОКа по окончании стройки должны благоустроить и озеленить. Срок действия разрешения на строительство — до 20 мая 2023 года (но его могут продлевать).

Участок в 18-м микрорайоне сдали в аренду за 47 миллионов рублей (это ежегодная плата), подняв стартовую цену в 17 раз. Аукцион выиграл предприниматель из Грозного Магомед Абдулович Хамзаев, но как физическое лицо. По условиям прошедшего конкурса, бассейн может быть или не быть — это не обязательное условие. В презентации проекта объект называется «физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом».

В районе Крюково долгое время не было никаких бассейнов и даже перспектив их открытия. Сейчас на подходе открытия фитнеса с бассейном на улице Александровка напротив 14-го микрорайона. Такой же, по планам, строится возле 17-го микрорайона. На очереди строительство еще двух ФОКов в районе Крюково: в 18-м и 23-м микрорайонах. А в 18-м есть бассейн в фитнес-клубе «ФизКульт».

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Метки:
строительство, микрорайон 18, бассейн, спортивный комплекс
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