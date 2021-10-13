Строительные работы на участке между корпусами 1801А, 1801Б и Панфиловским проспектом ведутся с лета, а разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса застройщик получил сейчас. Теперь стало известно, что бассейна в здании не будет. Вместо него — залы для гимнастики, акробатики и тренажерный. Возле ФОКа устроят парковку на 48 машин.

Здесь построят трехэтажное здание площадью 6,3 тысячи квадратных метров, сообщает Мосгосстройнадзор. В нём также будет универсальный игровой зал. Территорию возле ФОКа по окончании стройки должны благоустроить и озеленить. Срок действия разрешения на строительство — до 20 мая 2023 года (но его могут продлевать).