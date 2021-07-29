Подрядчик оформляет порубочные билеты (на участке есть деревья и кусты), получает разрешения на строительство и подводку коммуникаций, рассказал радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Крюково Максим Антонов. Здесь построят трехэтажное здание общей площадью не более 9,6 тысяч квадратных метро. По словам Антонова, инвестор строительства в ближайшее время предоставит проектные изображения будущего здания, их опубликуют «. Участок зарезервирован под «спортивно-досуговое обслуживание», сказал замглавы управы.

Будет ли в этом ФОКе бассейн, пока неизвестно. По условиям прошедшего конкурса, бассейн может быть или не быть — это не обязательное условие. В презентации проекта объект называется «физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом».

Участок в 18-м микрорайоне сдали в аренду за 47 миллионов рублей (это ежегодная плата), подняв стартовую цену в 17 раз. Аукцион выиграл предприниматель из Грозного Магомед Абдулович Хамзаев, но как физическое лицо. Построить здание он должен в течение пяти лет. Если всё будет выполнено по контракту, здание передадут в собственность инвестора.