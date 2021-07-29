Медцентр «Литех» в к.1805 спонсор темы
Началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 18-м микрорайоне. Подрядчик огородил участок и получает необходимые разрешения 29.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Свободная земля между башнями 1801А, 1801Б и Панфиловским проспектом, у съезда с Крюковской эстакады, сдана в аренду под строительство здания ФОКа. Сейчас строители огородили участок и готовятся к началу стройки.

Подрядчик оформляет порубочные билеты (на участке есть деревья и кусты), получает разрешения на строительство и подводку коммуникаций, рассказал радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Крюково Максим Антонов. Здесь построят трехэтажное здание общей площадью не более 9,6 тысяч квадратных метро. По словам Антонова, инвестор строительства в ближайшее время предоставит проектные изображения будущего здания, их опубликуют «. Участок зарезервирован под «спортивно-досуговое обслуживание», сказал замглавы управы.

Будет ли в этом ФОКе бассейн, пока неизвестно. По условиям прошедшего конкурса, бассейн может быть или не быть — это не обязательное условие. В презентации проекта объект называется «физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом».

Участок в 18-м микрорайоне сдали в аренду за 47 миллионов рублей (это ежегодная плата), подняв стартовую цену в 17 раз. Аукцион выиграл предприниматель из Грозного Магомед Абдулович Хамзаев, но как физическое лицо. Построить здание он должен в течение пяти лет. Если всё будет выполнено по контракту, здание передадут в собственность инвестора.

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Статьи про 18-й микрорайон редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Литех Зеленоград» — здесь принимают анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра; и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех». Адрес: улица Каменка, корпус 1805. Телефон 8-929-647-18-05. Инстаграм @Lytech_zel
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Метки:
строительство, микрорайон 18, спортивный комплекс
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