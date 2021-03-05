Право построить спорткомплекс в 18-м микрорайоне получил предприниматель из Чечни 05.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Свободную землю у съезда с Крюковской эстакады сдали в аренду за 47 миллионов рублей — это ежегодная плата. Стартовая цена (2,7 млн) по результатам аукциона поднялась в 17 раз. Аукцион выиграл предприниматель из Чечни. В аукционной документации сказано, что он должен построить физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом. Но формально это может быть только гараж или только ФОК.

Участок площадью 6400 квадратных метров находится между башнями 1801А, 1801Б и Панфиловским проспектом. Его выделили для строительства бассейна еще шесть лет назад, затем сделали проект и обсудили его на публичных слушаниях. Градостроительно-земельная комиссия одобрила это строительство в конце прошлого года. Бассейн почему-то исчез из описания нового ФОКа в 18-м микрорайоне, но его размещение возможно — каких-либо запретов нет. Вместо бассейна появился обязательный гараж.

Аукцион на аренду участка внезапно вызывал ажиотаж — в торгах участвовали 10 компаний. В том числе ООО «Фитнес», строящее фитнес-клубы с бассейнами в 14 и 17 микрорайонах. А также зеленоградский НТЦ «Амплитуда», работающий в сфере радиационного контроля, ядерной медицины и петрофизики. Но наибольшую цену предложил Магомед Абдулович Хамзаев из Грозного.

По условиям сделки, участок сдается в аренду на пять лет и шесть месяцев. То есть в этот срок строительство должно быть завершено. По результатам реализации проекта — то есть, строительства — все здание передается в собственность инвестора.

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Метки:
строительство, микрорайон 18, спортивный комплекс
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