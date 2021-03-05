Аукцион на аренду участка внезапно вызывал ажиотаж — в торгах участвовали 10 компаний. В том числе ООО «Фитнес», строящее фитнес-клубы с бассейнами в 14 и 17 микрорайонах. А также зеленоградский НТЦ «Амплитуда», работающий в сфере радиационного контроля, ядерной медицины и петрофизики. Но наибольшую цену предложил Магомед Абдулович Хамзаев из Грозного.

По условиям сделки, участок сдается в аренду на пять лет и шесть месяцев. То есть в этот срок строительство должно быть завершено. По результатам реализации проекта — то есть, строительства — все здание передается в собственность инвестора.