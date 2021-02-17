ФОК с бассейном напротив 14-го микрорайона, рядом с храмом и подстанцией «скорой помощи», начали возводить осенью 2019 года. О завершении строительства официально сообщили в декабре прошлого года. В тот момент сеть клубов «Территория фитнеса» анонсировала открытие этого ФОКа в мае 2021 года. Теперь — в августе. Абонементы уже продаются — на 12 и 24 месяца. Здесь два бассейна — взрослый и детский.

Строительство спорткомплекса рядом с 17-м микрорайоном, также начавшееся в 2019-м, остановилось еще прошлой весной. «Инвестор стал испытывать финансовые трудности в связи с пандемией и заморозил стройку» , — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы Крюково Андрей Журавлев. По его словам, ввести здание в эксплуатацию планируется только в 2022 году. Здесь планируют сделать пять бассейнов — 25-метровый взрослый, два детских, гидромассажный и ледяную купель. Застройщик планировал возобновить стройку на Заречной улице в феврале, но пока ничего не движется — на территории только охрана.

На очереди строительство еще двух ФОКов в районе Крюково: в 18-м и 23-м микрорайонах. В 18-м, возле Крюковской эстакады, планируется построить до 2026 года. Будет здесь бассейн или нет, пока точно неизвестно — как решит инвестор. Но будут гаражи. В 23-м, возле Кутузовского шоссе — по планам, в течение двух лет. Там обещают два бассейна. Этот ФОК будет строить город.