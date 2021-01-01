Спорткомплекс с бассейном у Кутузовского шоссе, между 23-м микрорайоном и лесом, планируют построить в течение трех лет за счет городского бюджета. Сейчас делают проект — его заказали год назад. Внутри предполагается устроить взрослый бассейн 25х16 метров и детский (7-10 лет) 10х6 метров, а также тренажёрный зал и буфет.

В городской инвестиционной программе сроки проектирования и строительства этого спорткомплекса — до 2023 года. Эти планы не отложены, бассейн построят в ближайшие годы, подтвердил глава управы района Крюково Андрей Журавлев.

Долгие годы в Крюково — самом большом районе Зеленограда — не было спорткомплексов с бассейнами. Потому что не находилось инвесторов, готовых вложить в это деньги. Три года назад ситуация изменилась: появились инвесторы, а потом и бюджетные деньги. Но сроки строительства затянулись, в том числе из-за коронавируса и финансовых трудностей.

Построенный напротив 14-го микрорайона, на улице Александровка, ФОК с бассейном обещают открыть весной 2021 года. Бассейн в 17-м микрорайоне, возле Заречной улицы, планируется открыть в 2022 году, а пока стройка заморожена. Оба спорткомплекса строит инвестор, они входят в сеть клубов «Территория фитнеса».

В Крюково могли бы построить еще один бассейн — в 18-м микрорайоне у Крюковской эстакады, — но в мэрии передумали. Вместо бассейна будет спортивный комплекс с гаражом. Сейчас в Крюково работает бассейн в клубе «ФизКульт Зеленоград» в корпусе 1801.