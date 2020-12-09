Мэрия вернулась к планам построить в 18-м микрорайоне спортивный комплекс. Только теперь без бассейна — вместо него будет гараж 09.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Пять лет назад в 18 микрорайоне выделили свободный участок для строительства бассейна — между башнями 1801А,Б и Панфиловским проспектом, возле съезда с Крюковской эстакады. Даже сделали проект и обсудили его на публичных слушаниях. Теперь из проекта исключили бассейн и собираются выставить участок на торги.

Площадь участка — 6400 квадратных метров, на нем можно построить физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом. Выставление на торги одобрено градостроительно-земельной комиссией, сообщает Москомстройинвест. Размеры гаража, и кто им будет пользоваться, не уточняется. В проекте пятилетней давности были указаны основные виды разрешенного использования этого участка — «спорт» и «обслуживание автотранспорта».

В сообщении мэрии странный адрес — корпус 1841, которого физически не существует. Но в градостроительных документах свои нюансы. Например, корпус 1801 строился как 1840. По какой-то причине отведенный ранее под бассейн участок в 18-м микрорайоне не выставляли на торги. Сейчас на этом месте — деревья, кусты и трава.

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Метки:
строительство, микрорайон 18, спортивный комплекс, Корпус 1801
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