Новый бассейн для свободного плавания и занятий появился в Зеленограде. Очень подробный рассказ об условиях 14.01.2022 Партнерский материал

Оказалось, чтобы появились новые возможности для плавания необязательно строить новый бассейн. Именно это произошло, когда бассейн фитнес-клуба «Физкульт» в корпусе 1801 перешёл в собственность школы плавания Swim Shot. Теперь здесь проводят групповые и персональные занятия для детей и взрослых, и можно плавать самостоятельно в любое время без предварительной записи. Подробно об этом преображении и условиях тренировок рассказал руководитель Swim Shot Александр Давыдов (а ещё в конце — промокод для наших читателей).

Характеристики бассейна

Бассейн находится на цокольном (-1) этаже корпуса 1801. Это стандартный бассейн длиной 25 метров, четыре дорожки, глубина 1,25 м.

Есть раздевалки с запирающимися шкафчиками, душевые, туалеты, умывальники, фены.

Вокруг бассейна есть большое пространство, на котором можно размяться. Тумбочек для прыжков нет.

Раньше бассейн принадлежал фитнес-клубу «Физкульт», а с января перешел в собственность школы плавания Swim Shot. Если у вас ещё действует абонемент «Физкульта», вы можете пользоваться бассейном по условия этого абонемента.

Также посетители бассейна теперь могут бесплатно пить воду из кулеров и пользоваться всем инвентарем — досочки, калабашки, нудлы и т. д.

Основная направленность — персональные и групповые тренировки

Миссия школы Swim Shot — научить получать удовольствие от плавания и кайфовать от воды максимальное количество людей. Мы не против, чтобы наши ученики выполняли нормативы и разряды, но профессиональный спорт — не про кайф, а про результат. Мы же хотим, чтобы дети и взрослые любили плавать.

Групповые занятия

Мы занимаемся с детьми от 6 лет и взрослыми. Тренировки проходят по расписанию — есть возрастные группы 6-8 лет, 9-12, 13-17, и взрослые.

Занятия проходят один, два или три раза в неделю по 45 минут. Группа начинает работать уже от двух человек. В детской — до восьми человек, во взрослой — до шести. С ними работает один тренер на одной дорожке.

Стоимость от 700 до 1000 рублей за тренировку — в зависимости от времени и частоты занятий. Есть пробная групповая тренировка за 300 рублей, чтобы понять уровень и выбрать подходящую группу.

На групповые занятия продаем абонемент на календарный месяц. Если начинаете посещать бассейн в середине месяца, стоимость пересчитывается: учитывается только остаток занятий до конца месяца. Следующий месяц оплачивается в конце предыдущего. Мы заключаем официальный договор, выдаем чек, возможна оплата картой.

Если вы планируете уехать на каникулы, то заранее (до начала календарного месяца) известите менеджера, и вам сформируют абонемент на те дни, которые вы сможете посетить. Если пропускаете занятия незапланированно, то необходимо не позднее чем за два часа до начала известить менеджера, а дальше есть варианты:

  • если пропуск до 25-го числа (по любым причинам, в том числе по справке о болезни), то занятия нужно отработать в этом же месяце в других группах;
  • если пропуск после 25-го, то по справке о болезни срок отработок продлевается на следующий месяц при условии покупки полного абонемента. Группы для отработки нужно согласовывать с менеджером.

При покупке от двух абонементов (например: на двух человек, сразу на два месяца или ходить чаще — сразу в две группы) даём скидку 10 процентов.

Персональные тренировки

Можно заниматься в режиме «один тренер — один ученик». Такие занятия возможны в любое время, когда есть свободное плавание: с 7:00 до 22:15 (в выходные первый сеанс в 9:15). Отдельная дорожка для персональных тренировок не выделяется, поэтому лучше избегать пикового времени в 6-7 вечера. Одна персональная тренировка стоит 2200, три — 6000, пять — 9500, десять — 18000.

Есть и так называемые «сплит-тренировки» в режиме «один тренер — два ученика». Это может быть двое детей, взрослый и ребенок или двое взрослых. Одна сплит-тренировка (сразу за двоих) стоит 3200, три — 8500, пять — 13000, десять — 24000.

Наши тренеры также могут проводить персональные тренировки в других бассейнах Зеленограда, в том числе для детей с трёх лет.

Как проходят занятия

Заранее приезжаете к корпусу 1801 (перед зданием парковка), спускаетесь на цокольный этаж на лифте или по лестнице. На ресепшне снимаете верхнюю одежду и переобуваетесь. Там же можно задать все интересующие вас вопросы непосредственно перед занятием (или узнать заранее по телефону 8-499-430-55-95). Затем проходите в раздевалку, а оттуда в бассейн.

Занятие начинается с разминки на суше, потом ученики заходят в бассейн — разминочное задание на воде зависит от уровня. Далее идёт отработка техники. Многое зависит от вашей цели, например: хочу похудеть, хочу подготовиться к триатлону, хочу уверенно чувствовать себя в воде или просто научиться важному в жизни навыку.

На групповом занятии тренер работает с бортика, на персональной — может и из воды, в зависимости от уровня и запросов ученика.

Все наши тренеры с образованием, сертифицированные, мастера и кандидаты в мастера спорта, есть участники чемпионатов Европы и Олимпийских игр. Я сам — мастер спорта, призёр первенства России, комментирую всероссийские соревнования.

Как следить за успехами ребенка и связаться с тренером

Мы настаиваем, чтобы тренер общался с родителями. Если тренер находится в бассейне и свободен, администратор позовет его. Можно на ресепшне взять номер телефона тренера и задать все вопросы.

Для каждой группы создают чат, в который добавляют клиентов. В эти чаты скидывают видео с тренировки — обычно один раз в неделю. Также тренер старается в эти чаты давать обратную связь.

В среднем раз в два месяца проходят зачеты, чтобы понимать прогресс учеников — перед ребенком ставится задача, исходя из его уровня. Если он сразу выполняет задание, получает грамоту и сладкий приз, если нет — получает ещё попытки. Но в итоге практически все выполняют задания, ведь мы стараемся, чтобы дети кайфовали от плавания. Видео с зачета обязательно скидывается в чат.

Можно ли пройти в бассейн или наблюдать за тренировкой

Бассейн — санитарная зона, поэтому посторонним нельзя там находиться. На ресепшне есть большое панорамное стекло, через которое виден весь бассейн. Вы можете убедиться, что ребенок вышел из раздевалки и посмотреть первые две-три минуты тренировки — после этого нужно будет уйти. В раздевалках детям могут помочь тренеры.

Единственный вариант наблюдать из бассейна — купить в это же время проход на свободное плавание и быть в бассейне, как все — в купальнике, шапочке, в очках (плавать не обязательно).

Места для ожидания родителей на территории бассейна нет. В самом здании есть гипермаркет Атак, медцентр, фитнес-центр на третьем этаже, небольшие ларечки с магазинами и услугами. Также на третьем этаже есть фитнес-бар с чаем, кофе, протеиновыми батончиками и другим спортивным питанием.

Свободное плавание

Режим работы для свободного плавания — в будни с 7 утра, в выходные с 9:15. Сеансы по 45 минут, кроме последнего, который начинается в 21:15 и длится час. Предварительно записываться не надо. Стоимость свободного плавания — 400 рублей.

Что нужно, чтобы попасть в бассейн

Семь вещей для занятий:

  • стандартная справка от врача, что ребенку или взрослому можно посещать бассейн
  • резиновая плавательная шапочка
  • плавательные очки (чтобы не давили и чтобы не протекала вода)
  • купальник или плавки (не на вырост, размер в размер)
  • тапочки сланцы или кроксы, чтобы не скользили
  • полотенце
  • хорошее настроение

Всё остальное для тренировок — доски для плавания, колобашки, нудлы — выдадут тренеры. Размеры есть для детей и взрослых.

Также можно купить собственный инвентарь: шапочки, очки, плавки и купальники бренда MIKKISWIM — производителя с самым ярким дизайном на российском рынке.

Как записаться и получить дополнительную информацию

Контактный телефон 8-499-430-55-95. В ближайшее время будет чат-бот в телеграме.

Свежие новости — в инстаграме, на сайте swimshot.ru и в группе вконтакте.

Для наших читателей по промокоду ZELENOGRAD.RU скидка 5% на покупку первого абонемента на групповые или персональные тренировки.

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Метки:
спорт, активный отдых, бассейн, партнерский материал
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