Возраст: от 4 до 15 лет.

Время занятий и место: занятия проходят 5 дней в неделю с 10 до 14 с перерывами на обед, чаепития и время отдыха по адресу: Зеленоград, корпус 1613

Стоимость: 16000 рублей (питание включено)

Приводите с собой друзей и получите скидку 10% для Вас и Ваших друзей!

Отдохнуть от уроков и провести летнее время с пользой? Да! В летнем лагере китайского языка от Mandarin School в Зеленограде.

Старт новой смены 10 июня. Успейте записаться до 15 мая со скидкой 10%.

Курсы-школа с активной разговорной практикой китайского языка с носителями и глубоким обучением с русскими преподавателями.

За 2 недели ваш ребенок полностью погрузится в китайский язык и культуру Поднебесной.