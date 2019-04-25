К лету школьные занятия и продлёнка закончится, но родители продолжат работать, а бабушки и дедушки для присмотра за детьми есть не у всех. В этом случае выручит летний лагерь. Вы отдаете ребенка в него утром, забираете после обеда или вечером, а выходные дни проводите вместе. При этом вы знаете, что ребенок под присмотром и занят интересными делами, а сами в это время спокойно работаете. Представляем обзор летних лагерей для зеленоградских детей.
Возраст: от 4 до 15 лет.
Время занятий и место: занятия проходят 5 дней в неделю с 10 до 14 с перерывами на обед, чаепития и время отдыха по адресу: Зеленоград, корпус 1613
Стоимость: 16000 рублей (питание включено)
Приводите с собой друзей и получите скидку 10% для Вас и Ваших друзей!
Отдохнуть от уроков и провести летнее время с пользой? Да! В летнем лагере китайского языка от Mandarin School в Зеленограде.
Старт новой смены 10 июня. Успейте записаться до 15 мая со скидкой 10%.
Курсы-школа с активной разговорной практикой китайского языка с носителями и глубоким обучением с русскими преподавателями.
За 2 недели ваш ребенок полностью погрузится в китайский язык и культуру Поднебесной.
Дети успеют:
- Овладеть фонетикой китайского языка при помощи песен, стихов, скороговорок и обучающих видео.
- Научиться общаться на бытовые темы («знакомство», «откуда ты», «твое хобби», «еда», «цвета», «части тела» и т. д.). Пройденные темы закрепляются играми, прогулками и тематическими заданиями.
- Освоить иероглифы.
- Попробовать себя в каллиграфии, кунг фу, чайной церемонии.
- Получить англо-китайский сертификат по итогам интенсива.
Подробнее на сайте www.zelmandarin.ru и по телефонам +7(499)455-16-13, +7(915)273-38-99
Возраст: от 8 до 13 лет.
Стоимость: Неполный день (10.00 — 14.00 или 15.00-19.00 ) — 1200р, неделя — 5000р, оплата до 20 мая — скидка 10%, второй ребёнок — скидка 15%
Приближается лето! Прекрасное время — никаких уроков, школы, обязательств. Гуляй себе на здоровье!
С 3 июня в Центре Интеллектуального Развития стартует программа городского лагеря «Кругосветное путешествие». Каждую неделю дети посещают новую страну.
Логика недельной смены такова:
1 день — История страны, мифы и легенды, историческое конструирование, викторины и.т.д.
1 день — География, традиции, кулинарные изыски, которые дети смогут приготовить сами,
1 день — Изобретения (от самых простых до самых сложных),
1 день — Литература, изобразительное искусство, театральный мир.
1 день — Английский клуб (изучение лексики для путешествий, разговорный английский).
Каждый день дети будут, играть, создавать, воображать, изучать, а главное — оторвутся от смартфонов и расширят свой кругозор! Занятия проводятся как в помещении, так и на свежем воздухе.
Давайте путешествовать не уезжая из города!
Адрес: Зеленоград, корпус 338Б,
Телефон: 8(925)082-56-66
https://www.instagram.com/emc2school/
Возраст: от 6 до 14 лет.
Режим работы: с 8:00 до 19:00 по будням с 27 мая до 30 августа.
Стоимость:
- 1 день — 2 800 рублей
- 1 неделя (5 рабочих дней) — по 2 250/день
- 2 недели (10 рабочих дней, полная смена) — по 2 125/день
- 4 недели (2 полных смены) — по 1 625/день
А еще можно брать полдня — за полцены!
Акция!
Купите любую полную смену (с 25.05 до 30.08) до 17 июля и получите любой кружок Кулибин-центра в сентябре:
- по старой цене;
- со скидкой 10%.
Дополнительные скидки:
- 5% многодетным,
- 5% на второго ребенка.
При бронировании за месяц или более до начала смены — скидка 5%.
Питание входит в стоимость. Полноценный горячий обед (первое, второе, салат, чай); полдник (выпечка с чаем) + традиционный бесплатный чай с печеньками 2-3 раза в течение дня.
Что за лагерь?
Кулибин-лагерь для развивающего отдыха! Развиваем гениальность, уважаем личность, выявляем уникальность.
Каждый день — новое, полезное и интересное! Экскурсии, интерактивные занятия, умные развлечения и много свежего воздуха каждый день.
Беспрецедентное событие: два в одном этим летом! Развитие инженерного мышления от Кулибин-центра и ментальная арифметика от АМАКидс!
Где узнать подробности?
Программа здесь
Видео, фотографии и хронику уже идущих смен выкладываем здесь
Контакты:
Звоните нам: +7(499)394-36-25
Мы находимся по адресу корпус 2305а, Кулибин-центр.
https://www.facebook.com/kulibinc
Возраст: 7-14 лет
Режим работы: с 8:00 до 18:00 по будням
Стоимость: одна смена (10 рабочих дней) — 19500. На раннее бронирование до 1 мая цена — 17500, предоплата 5500
Питание: трехразовое (завтрак, обед, полдник)
В программе:
- Занятия по робототехнике и автомоделизму
- Батуты
- Бассейн
- Виртуальная реальность
- Картинг
- Активные игры, мастер-классы по 3Д печати, командные задания и многое другое
Даты смен:
- с 3 июня по 14 июня
- с 17 июня по 28 июня
- с 1 июля по 12 июля
- с 15 июля по 26 июля
- с 27 июля по 09 августа
- с 12 августа по 23 августа
Запись по ссылке. Справки по телефону 8(968)755-70-48. Подробная информация в группе ВКонтакте.
Возраст: 7-17 лет
Режим работы: смены по три недели
Стоимость: 53000 рублей
Питание: пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню
Образовательный центр иностранных языков «Альбион» приглашает в летний языковой лагерь в детском центре отдыха «Жемчужный берег» для совершенствования английского языка. Центр отдыха расположен на берегу Чёрного моря, в одном из живописных уголков Южного Крыма — городе Гурзуф, в 12 километрах от Ялты.
Вас ждут квалифицированные педагоги, красивейшая природа Крыма, ласковое и тёплое море. Педагоги помогут усовершенствовать знания английского языка и разговорную речь на основе метода «полного погружения» с использованием ролевых игр с сюжетами из произведений английских писателей и поэтов. Вы сможете совместить изучение иностранных языков с прекрасным отдыхом и с пользой провести летние месяцы.
В программе:
- Учебный процесс (20 часов в неделю).
- Проживание в номерах с удобствами.
- Пятиразовое питание.
- Культурно-развлекательная программа (игры, конкурсы, викторины на английском языке, дискотеки).
- Спортивная программа (собственный пляж, спортивные соревнования, Малые Олимпийские игры).
Дополнительно оплачивается авиаперелёт (регулярный рейс «Аэрофлота») и трансфер. Для ребёнка, зарегистрированного в Москве возможно предоставление субсидии из бюджета.
Даты смен:
- 1 июня-21 июня
- 24 июня-14 июля
- 17 июля-06 августа
- 9 августа-29 августа
Запись и справки по телефонам 8(916)659-16-06, 8(967)083-56-93, 8(985)826-27-24, 8(910)462-03-83, 8(985)237-74-87. Подробная информация в нашей статье.
Возраст: 7-12 лет (группа 5-6 лет может быть организована дополнительно)
Режим работы: с 8 утра (время может быть скорректировано по запросу)
Стоимость: пробный день за 900 рублей. Один день — 1500. При оплате сразу за неделю — 1300. Скидка на второго ребенка.
Питание: Завтрак+обед+полдник. Обеспечение питьевого режима
Лагерь в «Космосе» предлагает увлекательное приключение длинной во всё лето! В рамках программы участники откроют для себя много новых и полезных знаний.
Детям предложат несколько тем: туризм, шоу, иллюзии и фокусы, робототехника и виртуальная реальность, военно-патриотическое воспитание.
Каждый день ребята будут узнавать что-то новое: про природные, химические и физические явления, узнают секреты фокусников, откроют все вместе галерею альтернативного рисования и творчества, соберут свой цветочный символ и ещё много увлекательных программ ждёт участников.
В программу включены занятия на скалодроме, батуты, лесные выходы, рисование, флористика, просмотр фильмов, шоу программы и тимбилдинги. В течение лагерной программы, тематика будет сменяться, скучать не придётся!
Запись по ссылке. Справки по телефону 8(499)995-06-07. Подробная информация в группе ВКонтакте.
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