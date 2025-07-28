Предлагаем эффективную рекламу для частных школ и детсадов, курсов, кружков, секций, репетиторов, тренеров, летних и каникулярных лагерей и других организаций дополнительного образования Зеленограда. Постоянно действующий спецпроект «Курсы, кружки, секции» помогает нашей аудитории выбрать подходящие занятия для своих детей, а вам — привлечь новых клиентов.

Мы собираем ваши предложения в тематические подборки и активно рассказываем о них на всех наших площадках: сайт, соцсети и т. п. Кроме того, страницы сайта по каждому тематическому направлению хорошо индексируется поисковыми системами и таким образом постоянно привлекают заинтересованных клиентов без дополнительных вложений.

Предлагаем два пакета: «Частник» и «Организация». Если у вас одно направление обучения и небольшой бюджет на продвижение, выбирайте пакет «Частник». Если у вас несколько направлений и вы хотите набрать много учеников через персональные анонсы на всех площадках «Зеленоград.ру», выбирайте пакет «Организация»

Сейчас идёт приём заявок на размещение с 1 августа до 31 декабря.