Спецпроект «Курсы, кружки, секции» — реклама для организаций дополнительного образования 28.07.2025 Реклама на Зеленоград.ру

Предлагаем эффективную рекламу для частных школ и детсадов, курсов, кружков, секций, репетиторов, тренеров, летних и каникулярных лагерей и других организаций дополнительного образования Зеленограда. Постоянно действующий спецпроект «Курсы, кружки, секции» помогает нашей аудитории выбрать подходящие занятия для своих детей, а вам — привлечь новых клиентов.

Мы собираем ваши предложения в тематические подборки и активно рассказываем о них на всех наших площадках: сайт, соцсети и т. п. Кроме того, страницы сайта по каждому тематическому направлению хорошо индексируется поисковыми системами и таким образом постоянно привлекают заинтересованных клиентов без дополнительных вложений.

Предлагаем два пакета: «Частник» и «Организация». Если у вас одно направление обучения и небольшой бюджет на продвижение, выбирайте пакет «Частник». Если у вас несколько направлений и вы хотите набрать много учеников через персональные анонсы на всех площадках «Зеленоград.ру», выбирайте пакет «Организация»

Сейчас идёт приём заявок на размещение с 1 августа до 31 декабря.

Пакет «Частник» — 1500 рублей

  • Размещение в одном направлении обучения (дополнительное направление — 300 рублей)
  • Размещение отдельного рекламного поста в группе вконтакте и телеграме микрорайона (канал и чат), где вы находитесь
  • Размещение по 31 декабря
  • Возвращаем 500 рублей при покупке любого другого рекламного размещения (сайт, соцсети)
  • Скидка 15% на любое другое рекламное размещение до 31 декабря
  • Скидка 15% на следующий период размещения в этом спецпроекте
  • Возможность перейти на следующей пакет, доплатив разницу

Пакет «Организация» — 17900 рублей

  • Размещаем в справочнике до 10 разных направлений обучения (дополнительное направление — 500 рублей). Размещение по 31 декабря
  • Делаем отдельный рекламный пост на сайте, в дзене, в группах вконтакте, телеграме, фейсбуке*, одноклассниках (общее число подписчиков свыше 135 тысяч)
  • Скидка 15% на любое другое рекламное размещение до 31 декабря
  • Скидка 15% на следующий период размещения в этом спецпроекте
  • Скидка 15% на летнее размещение, в том числе летние лагеря (с мая по август)

Анонсирование спецпроекта

  • Постоянно действующая ссылка на основную страницу проекта на всех страницах сайта
  • Баннерная и текстовая реклама проекта на сайте
  • Анонс на наших площадках (сайт, соцсети) проекта в период с августа по январь

Мы ожидаем, что с августа по январь страницы проекта просмотрят не менее 10 тысяч человек.

Как присоединиться

Выберите пакет размещения и пришлите данные о себе. Нужна следующая информация по каждому направлению (её можно заполнить по шаблону):

  • название или имя
    Например: Центр подготовки к школе «Умники и умницы» или Репетитор по английскому языку Мария Иванова
  • направление обучения (список)
  • возраст (от и до)
  • описание справочного характера (до 500 знаков)
    Например: Курсы для дошколят по подготовке к школе по всем предметам, плюс логопед. Группы до 4 человек или индивидуальные занятия. Педагоги с опытом работы от 5 лет. Программы сертифицированы Минпросвещения. Удобное расписание, занятия в выходные.
    Подробно о требованиях к текстам здесь
  • телефон для записи и справок (в том числе, ватсап, телеграм)
  • сайт и страницы в соцсетях
  • адрес места занятий

Выберите вариант оплаты: безналичный платеж от организации (для выставления счета пришлите сразу реквизиты организации), перевод на карту Cбера или Тинькоф-банка, оплата картой на сайте

После оплаты и получения информации разместим ваши данные в проекте в течение пяти рабочих дней.

Контакты

Направления обучения

Это текущий список направлений обучения. Он может корректироваться по согласованию. Размещение в списке — по алфавиту:

Для малышей

  • Логопед
  • Подготовка к школе
  • Раннее развитие
  • Музыкальное развитие
  • Дефектолог
  • Нейропсихолог
  • Частные детсады

Помощь в школе

  • Английский для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
  • Английский для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
  • Биология
  • Информатика
  • История
  • Литература
  • Математика для начальной школы
  • Математика для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
  • Математика для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
  • Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по другим предметам
  • Подготовка к школе
  • Русский язык для начальной школы
  • Русский язык для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
  • Русский язык для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
  • Физика
  • Химия

Иностранные языки

  • Английский
  • Арабский
  • Испанский
  • Итальянский
  • Китайский
  • Корейский
  • Немецкий
  • Французский
  • Шведский
  • Японский
  • Подготовка к международным экзаменам

Развитие

  • Компьютерные курсы
  • Лего-конструирование
  • Логопед
  • Ментальная арифметика
  • Наука и техника
  • Проектная деятельность
  • Программирование
  • Профориентация
  • Раннее развитие
  • Робототехника
  • Скорочтение

Танцы

  • Бальные
  • Восточные
  • Спортивные
  • Хип-хоп

Творчество

  • Каллиграфия
  • Компьютерная графика и дизайн
  • Рукоделие, прикладное творчество
  • Музыкальное развитие
  • Пение
  • Рисование
  • Танцы
  • Театр, мода
  • Техническое моделирование
  • Другие творческие занятия

Спортивные секции

  • Акробатика
  • Гимнастика
  • Единоборства
  • Йога
  • Кроссфит
  • Плавание
  • Скалолазание
  • Теннис
  • Футбол
  • Цирковая школа

Если не нашли подходящий вариант — укажите, какое направление нужно добавить.

*Продукт компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

Метки:
дополнительное образование, кружки и секции, реклама, курсы и репетиторы
© 1997–2025 Зеленоград.ру