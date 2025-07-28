Предлагаем эффективную рекламу для частных школ и детсадов, курсов, кружков, секций, репетиторов, тренеров, летних и каникулярных лагерей и других организаций дополнительного образования Зеленограда. Постоянно действующий спецпроект «Курсы, кружки, секции» помогает нашей аудитории выбрать подходящие занятия для своих детей, а вам — привлечь новых клиентов.
Мы собираем ваши предложения в тематические подборки и активно рассказываем о них на всех наших площадках: сайт, соцсети и т. п. Кроме того, страницы сайта по каждому тематическому направлению хорошо индексируется поисковыми системами и таким образом постоянно привлекают заинтересованных клиентов без дополнительных вложений.
Предлагаем два пакета: «Частник» и «Организация». Если у вас одно направление обучения и небольшой бюджет на продвижение, выбирайте пакет «Частник». Если у вас несколько направлений и вы хотите набрать много учеников через персональные анонсы на всех площадках «Зеленоград.ру», выбирайте пакет «Организация»
Сейчас идёт приём заявок на размещение с 1 августа до 31 декабря.
- Размещение в одном направлении обучения (дополнительное направление — 300 рублей)
- Размещение отдельного рекламного поста в группе вконтакте и телеграме микрорайона (канал и чат), где вы находитесь
- Размещение по 31 декабря
- Возвращаем 500 рублей при покупке любого другого рекламного размещения (сайт, соцсети)
- Скидка 15% на любое другое рекламное размещение до 31 декабря
- Скидка 15% на следующий период размещения в этом спецпроекте
- Возможность перейти на следующей пакет, доплатив разницу
- Размещаем в справочнике до 10 разных направлений обучения (дополнительное направление — 500 рублей). Размещение по 31 декабря
- Делаем отдельный рекламный пост на сайте, в дзене, в группах вконтакте, телеграме, фейсбуке*, одноклассниках (общее число подписчиков свыше 135 тысяч)
- Скидка 15% на любое другое рекламное размещение до 31 декабря
- Скидка 15% на следующий период размещения в этом спецпроекте
- Скидка 15% на летнее размещение, в том числе летние лагеря (с мая по август)
- Постоянно действующая ссылка на основную страницу проекта на всех страницах сайта
- Баннерная и текстовая реклама проекта на сайте
- Анонс на наших площадках (сайт, соцсети) проекта в период с августа по январь
Мы ожидаем, что с августа по январь страницы проекта просмотрят не менее 10 тысяч человек.
Выберите пакет размещения и пришлите данные о себе. Нужна следующая информация по каждому направлению (её можно заполнить по шаблону):
- название или имя
Например: Центр подготовки к школе «Умники и умницы» или Репетитор по английскому языку Мария Иванова
- направление обучения (список)
- возраст (от и до)
- описание справочного характера (до 500 знаков)
Например: Курсы для дошколят по подготовке к школе по всем предметам, плюс логопед. Группы до 4 человек или индивидуальные занятия. Педагоги с опытом работы от 5 лет. Программы сертифицированы Минпросвещения. Удобное расписание, занятия в выходные.
Подробно о требованиях к текстам здесь
- телефон для записи и справок (в том числе, ватсап, телеграм)
- сайт и страницы в соцсетях
- адрес места занятий
Выберите вариант оплаты: безналичный платеж от организации (для выставления счета пришлите сразу реквизиты организации), перевод на карту Cбера или Тинькоф-банка, оплата картой на сайте
После оплаты и получения информации разместим ваши данные в проекте в течение пяти рабочих дней.
- reklama@zelenograd.ru
- телеграм/ватсап 8-926-100-81-67
- телефон 8-499-995-04-10
Это текущий список направлений обучения. Он может корректироваться по согласованию. Размещение в списке — по алфавиту:
Для малышей
- Логопед
- Подготовка к школе
- Раннее развитие
- Музыкальное развитие
- Дефектолог
- Нейропсихолог
- Частные детсады
Помощь в школе
- Английский для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
- Английский для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
- Биология
- Информатика
- История
- Литература
- Математика для начальной школы
- Математика для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
- Математика для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по другим предметам
- Подготовка к школе
- Русский язык для начальной школы
- Русский язык для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
- Русский язык для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
- Физика
- Химия
Иностранные языки
- Английский
- Арабский
- Испанский
- Итальянский
- Китайский
- Корейский
- Немецкий
- Французский
- Шведский
- Японский
- Подготовка к международным экзаменам
Развитие
- Компьютерные курсы
- Лего-конструирование
- Логопед
- Ментальная арифметика
- Наука и техника
- Проектная деятельность
- Программирование
- Профориентация
- Раннее развитие
- Робототехника
- Скорочтение
Танцы
- Бальные
- Восточные
- Спортивные
- Хип-хоп
Творчество
- Каллиграфия
- Компьютерная графика и дизайн
- Рукоделие, прикладное творчество
- Музыкальное развитие
- Пение
- Рисование
- Танцы
- Театр, мода
- Техническое моделирование
- Другие творческие занятия
Спортивные секции
- Акробатика
- Гимнастика
- Единоборства
- Йога
- Кроссфит
- Плавание
- Скалолазание
- Теннис
- Футбол
- Цирковая школа
Если не нашли подходящий вариант — укажите, какое направление нужно добавить.
*Продукт компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена