Выделенная полоса для автобусов заработает на пересечении улицы Михайловка с улицей Александровка с 14 февраля. Рядом находится площадка для разворота и отстоя автобусов 1, 16, 19 и 400К — выделенная полоса позволит автобусам беспрепятственно заезжать на площадку. Точных параметров полосы департамент транспорта не приводит, скорее всего, полоса будет проложена от перекрестка до съезда на площадку.

По выделенным полосам могут ехать только автобусы и такси, поэтому они экономят время пассажиров общественного транспорта. Суммарная протяженность выделенных полос в Москве — почти 400 километров, но в Зеленограде на основных магистралях их нет. Недавно заработала выделенная полоса на улице Советской, для автобуса КМ. Есть небольшие выделенки на Привокзальной площади и Крюковской площади для заезда к остановкам. Планируют сделать выделенную полосу на дороге из Андреевки в Зеленоград.

Давным-давно, в 2009 году, префектура и автокомбинат поддерживали создание выделенных полос в Зеленограде. В 2017-м один специалист автокомбината предлагал сделать выделенные полосы на основных магистралях, но не все эксперты поддержали это мнение. В 2018-м в предварительном проекте реконструкции Центрального проспекта была выделенная полоса со стороны 3-го микрорайона, но при реализации проекта она исчезла. Будет ли выделенная полоса в проекте реконструкции Панфиловского и Московского проспектов, неизвестно.