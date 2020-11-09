Выделенную полосу для автобусов возле станции Крюково узаконили спустя год после открытия. Теперь там расчехлят дорожные знаки 09.11.2020 ZELENOGRAD.RU

С 23 ноября в Москве введут в эксплуатацию новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. В Зеленограде на карте департамента транспорта отмечен участок улицы Ленина от Новокрюковской до Советской. Как пояснили «Зеленоград.ру» в ЦОДД, для нашего города фактически ничего не изменится: полосу на этом участке сделали выделенной еще в 2019 году, сейчас дептранс ее просто узаконил. Теперь здесь только расчехлят знаки выделенной полосы, которые в настоящее время закрыты.

Новые полосы дептранс закрепляет, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьёзные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придётся долго ждать, заверяют в ведомстве.

Чиновники просят обращать внимание на новые знаки и не заезжать на выделенные полосы даже в выходные дни: с 7 ноября это запрещено для личного транспорта. Передвигаться по ним теперь могут только общественный транспорт, школьные автобусы, такси, сотрудники экстренных и коммунальных служб, велосипедисты.

На улице Ленина в Зеленограде, с которой автобусы заворачивают на Привокзальную площадь, в 2019 году не только сделали выделенную полосу для автобусов, но и настроили светофор таким образом, чтобы автобусы получили преимущество для проезда. Специалисты компании «СпецДорПроект» вмонтировали в дорожное полотно «выделенки» специальные устройства — индуктивные петлевые детекторы, которые определяют, есть ли на конкретном участке дороги автобус или нет. В зависимости от данных с детектора, меняется режим работы светофор.

Тогда большинство участников опроса «Зеленоград.ру» указало, что им нравится такое решение. Другие выделенные полосы, по мнению читателей, в городе не нужны.

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Метки:
общественный транспорт
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