Новые полосы дептранс закрепляет, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьёзные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придётся долго ждать, заверяют в ведомстве.

Чиновники просят обращать внимание на новые знаки и не заезжать на выделенные полосы даже в выходные дни: с 7 ноября это запрещено для личного транспорта. Передвигаться по ним теперь могут только общественный транспорт, школьные автобусы, такси, сотрудники экстренных и коммунальных служб, велосипедисты.

На улице Ленина в Зеленограде, с которой автобусы заворачивают на Привокзальную площадь, в 2019 году не только сделали выделенную полосу для автобусов, но и настроили светофор таким образом, чтобы автобусы получили преимущество для проезда. Специалисты компании «СпецДорПроект» вмонтировали в дорожное полотно «выделенки» специальные устройства — индуктивные петлевые детекторы, которые определяют, есть ли на конкретном участке дороги автобус или нет. В зависимости от данных с детектора, меняется режим работы светофор.

Тогда большинство участников опроса «Зеленоград.ру» указало, что им нравится такое решение. Другие выделенные полосы, по мнению читателей, в городе не нужны.