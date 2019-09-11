На улице Ленина, с которой автобусы заворачивают на Привокзальную площадь, сделали выделенную полосу для автобусов и настроили светофор таким образом, чтобы автобусы получили преимущество для проезда.
Выделенная полоса для автобусов проходит по середине проезжей части от Крюковской эстакады до пересечения с Советской улицей. Адаптивное управление светофором реализовали специалисты компании «СпецДорПроект». Они вмонтировали в дорожное полотно «выделенки» специальные устройства — индуктивные петлевые детекторы, которые определяют, есть ли на конкретном участке дороги автобус или нет. В зависимости от данных с детектора, меняется режим работы светофор.
В «СпецДорПроекте» уверяют, что изменения ускорят не только заезд автобусов на Привокзальную площадь, но и проезд машин по другим направлениям.
Как работает модернизированный светофор показано на видео
Петлевые детекторы начали использовать для регулирования работы светофоров в Зеленограда больше двух лет назад. Такие детекторы лежат под землей, меняют светофорные фазы в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Водителям придется отвыкать от привычного «автоматизма» на перекрестках, говорят эксперты.
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