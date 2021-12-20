Только что отремонтированный подземный переход между 14-м и 18-м микрорайонами уже сыплется 20.12.2021 ZELENOGRAD.RU

В капитально отремонтированном подземном переходе на улице Логвиненко между 14-м и 18-м микрорайонами обрушился потолок значительными пластами и продолжает сыпаться прямо на головы прохожим. Фотографии прислала читательница «Зеленоград.ру» Юлия. Наверху заметны протечки, которые были и раньше и послужили одной из причин для ремонта. Пол усеян известковой крошкой и кусками крашеной штукатурки.

Переход полностью открыли буквально на днях. С мая движение по нему было ограничено узким проходом, в котором едва могли разойтись два человека. Капитальный ремонт продолжался более полугода, и вот после стольких месяцев неудобств люди получили такой результат — известковая пыль и падающая на голову штукатурка. И ещё неизвестно, как долго продержатся облицовка на стенах и плитка на полу.

Этот пешеходный тоннель из старейших в Зеленограде и первый в «новом» городе. Его не ремонтировали около 30 лет — с момента постройки. Хотели взяться за него ещё в 2020 году, но, видимо, помешал коронавирус.

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На период ремонта внеуличного перехода фонд «Городские проекты» предлагал устроить временный совмещённый наземный переход между 14-м и 18-м микрорайонами и через Новокрюковскую улицу. В устройстве временного уличного перехода Центр организации дорожного движения отказал (потому что движение по подземному не планировали закрывать полностью), но сообщил, что постоянный переход запроектирован в рамках проекта МЦД, в части транспортного обслуживания улиц, прилегающих к станции Крюково. Но когда его сделают, неизвестно — пока всё это на этапе согласования.

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Метки:
микрорайон 14, капитальный ремонт, микрорайон 18, улица логвиненко, подземный пешеходный переход
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