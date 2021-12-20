Переход полностью открыли буквально на днях. С мая движение по нему было ограничено узким проходом, в котором едва могли разойтись два человека. Капитальный ремонт продолжался более полугода, и вот после стольких месяцев неудобств люди получили такой результат — известковая пыль и падающая на голову штукатурка. И ещё неизвестно, как долго продержатся облицовка на стенах и плитка на полу.