Ещё один человек по фамилии Ульянов стал кандидатом в Госдуму по нашему округу. Это уже второй кандидат с фамилией, похожей на выдвинутого в Госдуму от КПРФ по этому же округу экс-главы Андреевки Ивана Ульянченко.
Второй Ульянов выдвинут «Партией пенсионеров», хотя ему всего 37 лет. На странице Сергея Ульянова вконтакте указано, что он живет в Екатеринбурге, в «Одноклассниках» — в Перми. Чем он занимается, неизвестно.
Ещё один Ульянов — 35-летний житель Нижегородской области - был выдвинут в начале июля от партии «Коммунисты России».
Сам Иван Ульянченко считает, что выдвижение кандидатов со схожими фамилиями показывают, что «у [кандидата от „Единой России“ Ирины] Белых — истерика».
«Политтехнологи делают классические вещи — забивают весь список кандидатами от партий, которым не надо собирать подписи, делают двойников (с похожими фамилиями и чтобы они стояли сверху меня). Ну и впихнули узнаваемого в определённых кругах кандидата от „Яблока“ [Льва Шлосберга], чтобы попытаться увести либеральную публику от КПРФ», — сказал Ульянченко «Зеленоград.ру».
В опросе «Зеленоград.ру» среди других кандидатов в депутаты Госдумы лидирует как раз Ульянченко.
От «Единой России» выдвигается действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она намерена работать по следующим направлениям: повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств, увеличение поддержки семей с детьми, будущих мам, стимулирование малого и среднего бизнеса, введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде.
От ЛДПР выдвинется координатор партии в Зеленограде, 44-летний Вячеслав Милованов. Его программа пока неизвестна, но перед выборами в Мосгордуму он настаивал, что в Зеленограде должно быть как можно больше рабочих мест.
От «Справедливой России» выдвинется 51-летний юрист и муниципальный депутат Даниловского района Аркадий Павлинов. Его программа пока неизвестна.
От «Яблока» выдвинется лидер партии в Псковской области Лев Шлосберг. Партия на выборах в Госдуму делает ставку на развитие политических прав, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.