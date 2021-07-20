Второй Ульянов выдвинут «Партией пенсионеров», хотя ему всего 37 лет. На странице Сергея Ульянова вконтакте указано, что он живет в Екатеринбурге, в «Одноклассниках» — в Перми. Чем он занимается, неизвестно.

Ещё один Ульянов — 35-летний житель Нижегородской области - был выдвинут в начале июля от партии «Коммунисты России».

Сам Иван Ульянченко считает, что выдвижение кандидатов со схожими фамилиями показывают, что «у [кандидата от „Единой России“ Ирины] Белых — истерика».

«Политтехнологи делают классические вещи — забивают весь список кандидатами от партий, которым не надо собирать подписи, делают двойников (с похожими фамилиями и чтобы они стояли сверху меня). Ну и впихнули узнаваемого в определённых кругах кандидата от „Яблока“ [Льва Шлосберга], чтобы попытаться увести либеральную публику от КПРФ», — сказал Ульянченко «Зеленоград.ру».

В опросе «Зеленоград.ру» среди других кандидатов в депутаты Госдумы лидирует как раз Ульянченко.