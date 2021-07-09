Газета «Ведомости» отметила, что партия «Коммунисты России» выставила «именных» спойлеров кандидатам от КПРФ в семи из 15 московских округов на выборах в Госдуму. Их выдвижение изданию подтвердил лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, но, по его словам, «это КПРФ выдвигает спойлеров». Он считает, что у его партии кандидаты сильнее, чем у КПРФ.

Секретарь центрального комитета КПРФ Сергей Обухов считает, что «Коммунисты России» изначально создавались как партия-спойлер, мимикрирующая под КПРФ: «У них схожее название, эмблема партии и [сейчас] выдвигают людей с такими же фамилиями, как наши кандидаты».

По образованию Ульянов экономист-менеджер, сейчас возглавляет московскую компанию «ВИ ПИ АРТ», которая занимается деятельностью «в области демонстрации кинофильмов». Также он входит в состав мандатной комиссии и по вопросам депутатской этики Верховного Совета Республики Хакасия.