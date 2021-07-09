Против кандидата в Госдуму от КПРФ Ивана Ульянченко выдвинули кандидата с похожей фамилией от партии с похожим логотипом 09.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Партия «Коммунисты России» выдвинула своего кандидата на выбору в Госдуму. По 207 избирательному округу, к которому относится и Зеленоград, баллотироваться будет 35-летний житель Нижегородской области Илья Ульянов. При этом у популярного кандидата похожая фамилия — Иван Ульянченко. И он баллотируется от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

«Политтехнологи „Едра“ делают все, чтобы запутать избирателя», — написал бывший глава Андреевки и экс-кандидат в Мосгордуму Иван Ульянченко в фейсбуке. В опросе «Зеленоград.ру» среди других кандидатов в депутаты Госдумы лидирует как раз Ульянченко.

Газета «Ведомости» отметила, что партия «Коммунисты России» выставила «именных» спойлеров кандидатам от КПРФ в семи из 15 московских округов на выборах в Госдуму. Их выдвижение изданию подтвердил лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, но, по его словам, «это КПРФ выдвигает спойлеров». Он считает, что у его партии кандидаты сильнее, чем у КПРФ.

Секретарь центрального комитета КПРФ Сергей Обухов считает, что «Коммунисты России» изначально создавались как партия-спойлер, мимикрирующая под КПРФ: «У них схожее название, эмблема партии и [сейчас] выдвигают людей с такими же фамилиями, как наши кандидаты».

По образованию Ульянов экономист-менеджер, сейчас возглавляет московскую компанию «ВИ ПИ АРТ», которая занимается деятельностью «в области демонстрации кинофильмов». Также он входит в состав мандатной комиссии и по вопросам депутатской этики Верховного Совета Республики Хакасия.

Кто еще идет в Госдуму

От «Единой России» сможет выдвинуться действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она намерена работать по следующим направлениям: повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств, увеличение поддержки семей с детьми, будущих мам, стимулирование малого и среднего бизнеса, введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде.

От ЛДПР выдвинется координатор партии в Зеленограде, 44-летний Вячеслав Милованов. Его программа пока неизвестна, но перед выборами в Мосгордуму он настаивал, что в Зеленограде должно быть как можно больше рабочих мест.

От «Справедливой России» выдвинется 51-летний юрист и муниципальный депутат Даниловского района Аркадий Павлинов. Его программа пока неизвестна.

От «Яблока» выдвинется лидер партии в Псковской области Лев Шлосберг. Партия на выборах в Госдуму делает ставку на развитие политических прав, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.

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Метки:
политика, ульянченко иван, сюжет: выборы в госдуму 2021
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