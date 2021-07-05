Почему Шлосберг выдвигается одновременно в нашем округе по спискам?

Кандидаты могут одновременно выдвигаться по одномандатным округам и по партийным спискам, если выдвижение происходит от одной и той же партии.

Как будет происходить голосование? Государственная дума состоит из 450 депутатов, половина мест будет «разыграна» по одномандатным округам, половина — партийным спискам.

В первом случае в каждом округе разыгрывается один депутатский мандат — то есть только один представитель округа попадёт в Думу. Чтобы победить в округе, достаточно набрать больше голосов избирателей, чем остальные кандидаты. Избиратели в этом случае голосуют за человека, а не за партию. Такая система дает шанс попасть в думу ярким кандидатам, популярным в округах.

Оставшиеся места в Госдуме распределяются по пропорциональной системе. Избиратели в бюллетене видят названия партий и ставят галочку напротив одной из них. Общее количество голосов за партию по всей стране определяет процент мандатов, который партия получит в думе. Если партия преодолеет барьер в 5% голосов, ее 10 кандидатов в заранее составленном общефедеральном списке гарантированно получат место в Думе. Если после этого еще останутся свободные места, их займут кандидаты партии из региональных списков. Шлосберг как раз входит в один из них.