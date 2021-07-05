Лидер «Яблока» в Псковской области Лев Шлосберг официально стал кандидатом в Госдуму на выборах в сентябре. Он выдвинут по Ховринскому одномандатному округу (№207), куда входит и Зеленоград, а также по партийному списку в региональной группе, объединяющей Тверскую и Псковскую области.
С какой именно программой будет выдвигаться Шлосберг, пока непонятно. Партия «Яблоко» на выборах в Госдуму делает ставку на развитие политических прав, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.
«Мы участвуем, заявляя свою гражданскую позицию и показывая избирателям, что они не одни, что у них есть представители. Как завершатся эти выборы, зависит от нас вместе. Мы, политики, предлагаем себя гражданам. Но на выборах побеждают не политики, на выборах побеждают избиратели — когда их становится достаточно для того, чтобы у них были представители. Мы — одна сборная: и те, кто на поле, и те, кто на трибунах. Мы или победим, или проиграем, но все вместе» , — сказал Шлосберг в эфире телеканала «Дождь».
Кандидаты могут одновременно выдвигаться по одномандатным округам и по партийным спискам, если выдвижение происходит от одной и той же партии.
Как будет происходить голосование? Государственная дума состоит из 450 депутатов, половина мест будет «разыграна» по одномандатным округам, половина — партийным спискам.
В первом случае в каждом округе разыгрывается один депутатский мандат — то есть только один представитель округа попадёт в Думу. Чтобы победить в округе, достаточно набрать больше голосов избирателей, чем остальные кандидаты. Избиратели в этом случае голосуют за человека, а не за партию. Такая система дает шанс попасть в думу ярким кандидатам, популярным в округах.
Оставшиеся места в Госдуме распределяются по пропорциональной системе. Избиратели в бюллетене видят названия партий и ставят галочку напротив одной из них. Общее количество голосов за партию по всей стране определяет процент мандатов, который партия получит в думе. Если партия преодолеет барьер в 5% голосов, ее 10 кандидатов в заранее составленном общефедеральном списке гарантированно получат место в Думе. Если после этого еще останутся свободные места, их займут кандидаты партии из региональных списков. Шлосберг как раз входит в один из них.
Шлосбергу 57 лет. Он окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института, работал воспитателем и учителем. Учредил Псковский Вольный университет — негосударственное высшее учебное заведение, был первым руководителем городской службы психологической помощи по телефону (телефона доверия в Пскове).
В 2011—2015 годах был депутатом псковского областного Собрания депутатов, зампредседателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению, член постоянной комиссии по противодействию коррупции. С 2016 — зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.
С 2001 года он был издателем, директором (до февраля 2015 года) и главным редактором (до ноября 2013 года) региональной общественной газеты «Псковская губерния» (сейчас внесена в список СМИ-иностранных агентов). Известность ему принесли цикл публикаций о гибели псковских десантников в Чечне и о судьбе останков 75 тысяч советских военнопленных, захороненных на территории концлагеря «Шталаг-372».
На протестных акциях в январе 2021 года Шлосберга задержали, суд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия в Пскове и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
От «Единой России» сможет выдвинуться действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она намерена работать по следующим направлениям: повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств, увеличение поддержки семей с детьми, будущих мам, стимулирование малого и среднего бизнеса, введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде.
От КПРФ выдвинется эк-глава Андреевки Иван Ульянченко. Он намерен, если станет депутатом, прежде всего решать проблемы ЖКХ.
От ЛДПР выдвинется координатор партии в Зеленограде, 44-летний Вячеслав Милованов. Его программа пока неизвестна, но перед выборами в Мосгордуму он настаивал, что в Зеленограде должно быть как можно больше рабочих мест.
От «Справедливой России» выдвинется 51-летний юрист и муниципальный депутат Даниловского района Аркадий Павлинов. Его программа пока неизвестна.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут 19 сентября. Отличительной чертой выборов в этом году станет возможность москвичей переголосовать. Это нововведение должно защитить людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.