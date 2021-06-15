У голосующих онлайн москвичей будет возможность поменять свое решение. Это должно защитить от принуждения на работе и технических сбоев 15.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В систему электронного голосования в Москве добавят функцию отложенного решения: проголосовав один раз, можно будет передумать и проголосовать заново. Это нововведение, по мнению авторов идеи, защитит людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.

Отложенное голосование станет доступным уже в этом году: в сентябре пройдут выборы в Госдуму. Замруководителя департамента информационных технологий правительства Владислав Шишмарев сказал CNews, что система позволяет каждому участнику электронного голосования получать бюллетень неограниченное число раз.

Как это будет работать

Систему отложенного голосования протестировали в мае 2021 года в Москве. Сначала глава Центризбиркома Элла Памфилова восприняла эту идею скептически, пишет «Коммерсант»: по ее словам, правила дистанционного голосования на выборах в Госдуму будут одинаковыми для всех регионов. Сейчас ее позиция изменилась, судя по всему.

Опции переголосования создавалась, чтобы исключить голосование под давлением (со стороны работодателя, например) и не потерять возможность проголосовать из-за технических сбоев. Ее смысл в том, что в течение всего периода голосования (возможно, оно будет длиться несколько дней) избиратель может в личном кабинете изменить свой выбор, и при подсчете голосов у обезличенных избирателей с одинаковыми уникальными номерами учитываться будет лишь последний вариант выбора.

«Вы голосуете, но ваш бюллетень вы не кладете в ящик, он лежит в вашем телефоне, в вашем гаджете, и вы можете в последнюю секунду попросить новый бюллетень — тот, который вы бросите в ящик» , — объясняет заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его мнению, эта возможность переголосовать заменит все остальные манипуляции работников, голосующих не по своей воле: «Это типа нитки, которую клали на нужный квадратик, якобы проголосовал так, сфотографировал, послал, а на самом деле проголосовал так. Это ответ на угрозу принуждения. Хотя больше разговоров, чем угроз пока».

Элла Памфилова уже попросила аккуратно использовать термин «переголосование», так как законодательно такая опция не предусмотрена: «У нас в законе не предусмотрено переголосование, в терминах нужно быть очень аккуратными. Тем более, если переголосование в виртуальном виде, если это неправильно объяснять, это может привести к большому недоверию».

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Какие есть вопросы к системе

Будет ли отражаться в системе число переголосований каждого человека, непонятно. Открытость этих данных для самого избирателя не будет лишней: так можно будет проверить, что твой личный кабинет не взломали и не переголосовали за тебя. Открытость этих данных для всех, возможно, приведет к деанонимизации выбора человека и санкциям от работодателя хотя бы за сам факт изменения решения.

Официального регламента для отложенного голосования, кажется, пока нет, и вопросы безопасности остаются открытыми. Алексей Венедиктов говорил ТАСС, что возможность изменить уже отданный голос при сохранении полной анонимности повышает доверие к избирательной системе. А начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Артем Костырко сказал только, что «система обеспечит тайну такого голосования».

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Метки:
выборы, электронное голосование, сюжет: выборы в госдуму 2021
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