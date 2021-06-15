Как это будет работать

Систему отложенного голосования протестировали в мае 2021 года в Москве. Сначала глава Центризбиркома Элла Памфилова восприняла эту идею скептически, пишет «Коммерсант»: по ее словам, правила дистанционного голосования на выборах в Госдуму будут одинаковыми для всех регионов. Сейчас ее позиция изменилась, судя по всему.

Опции переголосования создавалась, чтобы исключить голосование под давлением (со стороны работодателя, например) и не потерять возможность проголосовать из-за технических сбоев. Ее смысл в том, что в течение всего периода голосования (возможно, оно будет длиться несколько дней) избиратель может в личном кабинете изменить свой выбор, и при подсчете голосов у обезличенных избирателей с одинаковыми уникальными номерами учитываться будет лишь последний вариант выбора.

«Вы голосуете, но ваш бюллетень вы не кладете в ящик, он лежит в вашем телефоне, в вашем гаджете, и вы можете в последнюю секунду попросить новый бюллетень — тот, который вы бросите в ящик» , — объясняет заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его мнению, эта возможность переголосовать заменит все остальные манипуляции работников, голосующих не по своей воле: «Это типа нитки, которую клали на нужный квадратик, якобы проголосовал так, сфотографировал, послал, а на самом деле проголосовал так. Это ответ на угрозу принуждения. Хотя больше разговоров, чем угроз пока».

Элла Памфилова уже попросила аккуратно использовать термин «переголосование», так как законодательно такая опция не предусмотрена: «У нас в законе не предусмотрено переголосование, в терминах нужно быть очень аккуратными. Тем более, если переголосование в виртуальном виде, если это неправильно объяснять, это может привести к большому недоверию».