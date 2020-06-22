«Дождь», а затем «Медуза» проверили теорию, что на mos.ru можно зарегистрировать аккаунты чужих людей и подать от их имени заявку на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. А политик Алексей Навальный опубликовал таблицы, которые якобы ведут в мэрии и где отмечают всех зарегистрированных сотрудников бюджетных учреждений. Рассказываем, какие возможные дыры и нарушения нашли и как реагируют чиновники.
В середине июня Алексей Навальный опубликовал копии таблиц — онлайн-систем, которыми Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы пользуется для отслеживания, сколько сотрудников и каких именно бюджетных организаций зарегистрировались на голосование по поправкам в Конституцию.
В двух таблицах были собраны данные по тому, сколько сотрудников работают в каждой организации, сколько из них зарегистрированы в Москве и за ее пределами, сколько подали заявки на голосование. Также есть данные по «привлеченным гражданам» — людям, которых сагитировали проголосовать сотрудники каждой организации.
ДИТ отрицал свою причастность к данным таблицам, заявив, что не составляет и не ведет их, а жители могут пожаловаться на принуждение в Общественный? штаб по контролю и наблюдению за общероссии?ским голосованием в Москве.
О принуждении перед этим голосованием говорили работники как бюджетных, так и частных организаций. И пока в Центризбиркоме называли это фейком, в Москве подтвердили факты «перегибов». Руководитель штаба по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух называл это «эксцессом исполнителей».
Существование таких таблиц и принуждения к участию в голосовании косвенно подтверждают слова читателей «Зеленоград.ру»: некоторым из них звонили с работы и говорили, что они еще не зарегистрированы. В ГБУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства» якобы требовали скриншоты, подтверждающие факт регистрации на mos.ru — и намекали на увольнение в ином случае. Тех, у кого прописка в Московской области, будто бы собирали в группы и отправляли в МФЦ в 11 микрорайоне.
В ГБУ «Центр поддержки семьи и детства» одну из сотрудниц также просили показать скриншот, ее желание проголосовать лично руководство не устроило, сказала она на условиях анонимности. А в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорском районе сотрудников якобы просили зарегистрировать 5 человек от каждого. Такое же сообщение о принуждении в редакцию пришло из Московского пожарно-спасательного центра.
Телеканал «Дождь», а затем и журналисты «Медузы» протестировали и удостоверились, что на mos. ru можно зарегистрироваться по данным чужого человека и подать от его имени заявку на электронное голосование.
Это обнаружилось благодаря найденному чату в вотсапе, где желающим заработать массово раздают сим-карты и базы с персональными данными пожилых москвичей. За каждую регистрацию аккаунта для голосования на mos.ru обещают 75 рублей, а за голос, отданный за одобрение поправок к Конституции — еще 50 рублей.
Под каждую сим-карту нужно создать электронную почту, создать по персональным данным человека личный кабинет на mos.ru, дождаться его авторизации, подать заявление на голосование и в назначенный день проголосовать за поправки. Создатели чата предоставляют базу данных с ФИО, паспортными данными, номерами СНИЛС, адресами проживания и датами рождения. Некоторые из этих людей сказали «Дождю», что никогда не регистрировались на mos. ru и не собирались участвовать в голосовании.
Для регистрации система только сверяет правильность введенных данных, а не идентифицирует личность человека: например, для подтверждения кабинета на госуслугах придется идти в МФЦ лично.
У журналистов получилось подать заявки от имени других людей, их уведомили, что заявки приняты к рассмотрению.
По просьбе Мосгоризбиркома полиция начала проверку фактов из материала «Дождя». Сотрудникам МВД были нужны данные людей, которые организовали раздачу сим-карт для голосования, так как это является уголовным преступлением.
Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко тоже прошелся по расследованиям журналистов — и объяснил, что они все не так поняли.
Его основная мысль заключалась в том, что подать заявку по персональным данным человека действительно можно. Но все заявки будет оценивать и проверять Центризбирком, и уведомление о принятии заявки еще не означает разрешения голосовать онлайн. Окончательное решение каждый пользователь получит 24 июня.
Кроме того, по словам Костырко, существует запрет ЦИК на электронное голосование через личные кабинеты, созданные после 5 июня. Это объясняется тем, что все данные личных кабинетов сопоставлялись с данными системы ГАС «Выборы». Это сопоставление шло до 5 июня: соответственно, созданные после 5 июня личные кабинеты содержат данные, которые с реестром ЦИКа не сопоставлены.
Проверить это можно будет только одним способом: если пользователям, зарегистрированным на mos. ru после 5 июня, придет подтверждение и приглашение голосовать онлайн, значит, система ЦИК не работает.