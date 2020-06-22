Таблицы с числом сотрудников

В середине июня Алексей Навальный опубликовал копии таблиц — онлайн-систем, которыми Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы пользуется для отслеживания, сколько сотрудников и каких именно бюджетных организаций зарегистрировались на голосование по поправкам в Конституцию.

В двух таблицах были собраны данные по тому, сколько сотрудников работают в каждой организации, сколько из них зарегистрированы в Москве и за ее пределами, сколько подали заявки на голосование. Также есть данные по «привлеченным гражданам» — людям, которых сагитировали проголосовать сотрудники каждой организации.

ДИТ отрицал свою причастность к данным таблицам, заявив, что не составляет и не ведет их, а жители могут пожаловаться на принуждение в Общественный? штаб по контролю и наблюдению за общероссии?ским голосованием в Москве.

О принуждении перед этим голосованием говорили работники как бюджетных, так и частных организаций. И пока в Центризбиркоме называли это фейком, в Москве подтвердили факты «перегибов». Руководитель штаба по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух называл это «эксцессом исполнителей».

Существование таких таблиц и принуждения к участию в голосовании косвенно подтверждают слова читателей «Зеленоград.ру»: некоторым из них звонили с работы и говорили, что они еще не зарегистрированы. В ГБУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства» якобы требовали скриншоты, подтверждающие факт регистрации на mos.ru — и намекали на увольнение в ином случае. Тех, у кого прописка в Московской области, будто бы собирали в группы и отправляли в МФЦ в 11 микрорайоне.

В ГБУ «Центр поддержки семьи и детства» одну из сотрудниц также просили показать скриншот, ее желание проголосовать лично руководство не устроило, сказала она на условиях анонимности. А в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорском районе сотрудников якобы просили зарегистрировать 5 человек от каждого. Такое же сообщение о принуждении в редакцию пришло из Московского пожарно-спасательного центра.