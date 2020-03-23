Месяц назад сотрудников бюджетных учреждений Москвы начали просить или заставлять зарегистрироваться на портале mos.ru для голосования 22 апреля. Люди говорят об этом неохотно и осторожно, опасаясь санкций. Рассказываем, куда можно пожаловаться на незаконные требования начальства и как руководители могут отказаться давить на сотрудников — и им за это ничего не будет.
После того как 2/3 регионов России одобрили закон о принятии поправок, а Конституционный суд признал их соответствующими действующей Конституции, поправки, по сути, уже стали легитимными. Но голосование всё равно пройдёт 22 апреля. Не менее половины участников должны согласиться с поправками, после чего они будут приняты окончательно. Чтобы обеспечить задуманное и добиться высокой явки, организаторы голосования без особого стеснения используют административный ресурс. Вот как это происходит.
Сотрудники нескольких государственных бюджетных учреждений Зеленограда (ГБУ) сообщили, что их просят или заставляют в срочном порядке регистрироваться на портале mos.ru. 10 марта в соцсети была опубликована фотография объявления одного из ГБУ: «Всем сотрудникам зарегистрироваться на mos.ru (сайт мэра) и прислать скрин на эл.почту Зарегистрироваться можно бесплатно и безболезненно в любом МФЦ Зеленограда, прописка значения не имеет, саботажников — в черный список».
Судя по данным сервиса «Мой мир» адрес из объявления baza-krukovo@mail.ru зарегистрировало ГБУ «Жилищник района Крюково»
В комментариях к посту и перепостам жители Зеленограда заявляли, что их на работе якобы также принуждают к регистрации. Не все из комментаторов согласились подробнее рассказать «Зеленоград.ру», как именно это происходит. Так, один из мужчин отказался общаться лично, заявив, что комментарий оставил, так как в тот момент был «выпивший и злой на все это».
Жительница Зеленограда, чей муж работает в госучреждении в сфере культуры, рассказала, что регистрироваться просили ее мужа — у нее самой аккаунт уже есть. Голосовать 22 апреля руководство его не просило, но семья сделала вывод, что эти просьбы связаны с поправками в Конституцию. Более того, и ей, и мужу позвонили из отделения соцзащиты Солнечногорска и предложили выделить авто, чтобы довезти до участка голосования. «Скорее всего, звонят всем, у кого есть дети-инвалиды», — пояснила она. По ее словам, на работе на супруга могут надавить, чтобы заставить его завести свой аккаунт.
Сотрудница ГУП «Москоллектор» в разговоре с читателем «Зеленоград.ру» сообщила, что всех городских сотрудников «заставили пройти процедуру перед выборами», угрожая увольнением. Тех, кто работает в области, это не коснулось. В пресс-службе предприятия сначала заявили, что у них нет такой информации, позднее редакции уточнили, что «ситуация такая есть, но людям это было предложено в связи с эпидемиологической обстановкой, которая в мире происходит». «Это ни в коей мере не навязывалось», — подчеркнули в пресс-службе, объяснив, что это просто способ избежать скоплений людей на избирательных участках.
Один из руководителей среднего звена в химкинской поликлинике также подтвердил в сообщении, что их принуждают регистрироваться для голосования, однако общаться с редакцией отказался.
Сотрудница одного из госучреждений социальной сферы в переписке призналась читателю «Зеленоград.ру», что ищет минимум трех человек, чтобы они проголосовали 22 апреля через госуслуги. По ее словам, ее заставили это делать на работе, потому что нужно «чтобы как можно больше людей проголосовало: сейчас мало кто голосует, в основном, только за президента». При этом указаний о том, как именно голосовать, не было.
Житель Зеленограда рассказал, что на его работе в одном из ГБУ Москвы начальник отдела кадров пришла со списком сотрудников с московской пропиской, «отдел, где работаем, контактный телефон» и пустые графы для заполнения. Она сказала, что голосовать 22 апреля нужно именно через портал — а потому всем, кто еще не, нужно там зарегистрироваться. «На голосовании, говорит, нужно ответить „да“. А также до завтрашнего дня попросить зарегистрироваться на портале еще троих знакомых и предоставить их данные», — рассказал он. Получив от сотрудника ответ, что вовлекать друзей он не будет, начальница ушла, «про какие-либо карательные меры за отказ или стимулирующие за согласие ничего не говорила».
Больше повезло сотрудникам музея Зеленограда: по их словам, директору Денису Чиликину неоднократно приходили распоряжения из префектуры с просьбой о воздействии на сотрудников. Однако тот каждый раз отказывался, о каких-либо санкциях вышестоящего начальства из-за такой его позиции сотрудники не знают.
Одна из сотрудниц на условиях анонимности рассказала «Зеленоград.ру», что эти указания о регистрации и голосовании не приходят директору в «каком-то оформленном виде приказов или распоряжений», это происходит в устной форме и «носит рекомендательный характер». «У нас достаточно демократичный директор и разумный, возможно, он просто не транслирует нам то, что транслируется ему», — объяснила девушка. По ее словам, документально эти просьбы не оформляются, так как по закону их никто не может принудить делиться своими персональными данными.
В этот раз сотрудников музея через директора просили только зарегистрироваться для голосования 22 апреля, отдавать свой голос за конкретный вариант указаний не было.
Публикации со скриншотами переписок, где сотрудники бюджетных учреждений просили регистрироваться на mos.ru в связи с голосованием 22 апреля, начали появляться еще в начале марта.
Например, руководство ГБУ «Жилищник района Новокосино» просит сотрудников приводить по десять знакомых, сообщают «Открытые медиа».
Опрос о наличии аккаунта на портале также получили все сотрудники Московского государственного университета пищевых производств — его возглавляет выдвигавший свою кандидатуру на выборах Мосгордумы единоросс Михаил Балыхин. Один из работников университета рассказал изданию, что в опросе речь шла только о наличии аккаунта в «Госуслугах», а получателей также просили заполнить своё имя и адрес регистрации.
На доске объявлений в «Театре Эрмитаж» сообщалось: «Просим всех сотрудников в течение двух недель зарегистрироваться на портале mos.ru для получения оперативной информации от городской администрации. При возникновении проблем с регистрацией обращаться в приемную дирекции. После исполнения (или при наличии имеющейся регистрации) сообщить об этом секретарю».
Сотрудников «Жилищника Алексеевского района» просили «поднапрячься и выдать по шесть друзей или родственников кто будет на mos.ru. Это обязательно».
В начале марта депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева заявила о массовом сборе паролей от Госуслуг. «Ну дают в мэрии Москвы… обязывают срочно зарегистрироваться на сайте госуслуг и принести пароль для входа руководству от всех сотрудников (граждан РФ) „Жилищника“ районов города и прочих бюджетников», — написала она в фейсбуке. По ее словам, тех, кто отказывается, «руководители грозятся зарегистрировать самостоятельно, для этого нужен СНИЛС и паспортные данные, имеющиеся в отделах кадров».
Движение «Голос» 18 марта призвало «неравнодушных граждан, членов комиссий, журналистов, чиновников» — всех, кто знает о нарушениях на голосовании по поправкам в Конституцию, сообщать об этом через специальную форму на сайте. «Просим максимально подробно изложить факты и по возможности приложить фото- и видеодоказательства, копии документов. Речь может идти о злоупотреблениях административным ресурсом, агитации со стороны избиркомов и органов власти, принуждении и подкупе участников голосования, нарушениях при досрочном и „надомно-досрочном“ голосовании и с так называемым „мобильным избирателем“, нарушениях прав членов комиссий, наблюдателей и СМИ», — уточнили активисты.
«Зеленоград.ру» рассказывал, что выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы в 2022 году могут пройти с помощью электронного голосования — и его считают помощью административному ресурсу.
Кандидат в муниципальные депутаты района Савёлки Илья Селиверстов тогда сказал, что за электронным голосованием будущее, однако он не доверяет нынешнему правительству и не считает, что «они смогут организовать такие выборы честно, а главное, безопасно». «На тех же прошедших выборах в МГД уже были утечки и непонятная активность провластного голосования. При электронном голосовании действительно проще заставить людей голосовать как надо. Ведь им даже из дома выходить не придется. А уж сколько за всяких бабушек можно проголосовать, что они даже не узнают результата, я вообще молчу», — сказал он. По мнению Селиверстова, сейчас этот инструмент может только навредить независимым кандидатам: бюджетники будут голосовать, не зная наверняка, знает их начальство об их выборе или нет.
С ним согласен кандидат в муниципальные депутаты района Крюково Даниил Устинов. По его мнению, подобная система нарушает тайну голосования — соответственно, упрощает использование административного ресурса. «После выборов можно узнать голос каждого поименно — и, например, выдать премию проголосовавшим «правильно» бюджетникам. Или можно потребовать у людей «правильно» проголосовать под присмотром начальства, а не в закрытой кабинке. При традиционном голосовании такие сценарии невозможны.