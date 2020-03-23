Судя по данным сервиса «Мой мир» адрес из объявления baza-krukovo@mail.ru зарегистрировало ГБУ «Жилищник района Крюково»

В комментариях к посту и перепостам жители Зеленограда заявляли, что их на работе якобы также принуждают к регистрации. Не все из комментаторов согласились подробнее рассказать «Зеленоград.ру», как именно это происходит. Так, один из мужчин отказался общаться лично, заявив, что комментарий оставил, так как в тот момент был «выпивший и злой на все это».

Жительница Зеленограда, чей муж работает в госучреждении в сфере культуры, рассказала, что регистрироваться просили ее мужа — у нее самой аккаунт уже есть. Голосовать 22 апреля руководство его не просило, но семья сделала вывод, что эти просьбы связаны с поправками в Конституцию. Более того, и ей, и мужу позвонили из отделения соцзащиты Солнечногорска и предложили выделить авто, чтобы довезти до участка голосования. «Скорее всего, звонят всем, у кого есть дети-инвалиды», — пояснила она. По ее словам, на работе на супруга могут надавить, чтобы заставить его завести свой аккаунт.

Сотрудница ГУП «Москоллектор» в разговоре с читателем «Зеленоград.ру» сообщила, что всех городских сотрудников «заставили пройти процедуру перед выборами», угрожая увольнением. Тех, кто работает в области, это не коснулось. В пресс-службе предприятия сначала заявили, что у них нет такой информации, позднее редакции уточнили, что «ситуация такая есть, но людям это было предложено в связи с эпидемиологической обстановкой, которая в мире происходит». «Это ни в коей мере не навязывалось», — подчеркнули в пресс-службе, объяснив, что это просто способ избежать скоплений людей на избирательных участках.

Один из руководителей среднего звена в химкинской поликлинике также подтвердил в сообщении, что их принуждают регистрироваться для голосования, однако общаться с редакцией отказался.

Сотрудница одного из госучреждений социальной сферы в переписке призналась читателю «Зеленоград.ру», что ищет минимум трех человек, чтобы они проголосовали 22 апреля через госуслуги. По ее словам, ее заставили это делать на работе, потому что нужно «чтобы как можно больше людей проголосовало: сейчас мало кто голосует, в основном, только за президента». При этом указаний о том, как именно голосовать, не было.

Житель Зеленограда рассказал, что на его работе в одном из ГБУ Москвы начальник отдела кадров пришла со списком сотрудников с московской пропиской, «отдел, где работаем, контактный телефон» и пустые графы для заполнения. Она сказала, что голосовать 22 апреля нужно именно через портал — а потому всем, кто еще не, нужно там зарегистрироваться. «На голосовании, говорит, нужно ответить „да“. А также до завтрашнего дня попросить зарегистрироваться на портале еще троих знакомых и предоставить их данные», — рассказал он. Получив от сотрудника ответ, что вовлекать друзей он не будет, начальница ушла, «про какие-либо карательные меры за отказ или стимулирующие за согласие ничего не говорила».

Больше повезло сотрудникам музея Зеленограда: по их словам, директору Денису Чиликину неоднократно приходили распоряжения из префектуры с просьбой о воздействии на сотрудников. Однако тот каждый раз отказывался, о каких-либо санкциях вышестоящего начальства из-за такой его позиции сотрудники не знают.

Одна из сотрудниц на условиях анонимности рассказала «Зеленоград.ру», что эти указания о регистрации и голосовании не приходят директору в «каком-то оформленном виде приказов или распоряжений», это происходит в устной форме и «носит рекомендательный характер». «У нас достаточно демократичный директор и разумный, возможно, он просто не транслирует нам то, что транслируется ему», — объяснила девушка. По ее словам, документально эти просьбы не оформляются, так как по закону их никто не может принудить делиться своими персональными данными.

В этот раз сотрудников музея через директора просили только зарегистрироваться для голосования 22 апреля, отдавать свой голос за конкретный вариант указаний не было.