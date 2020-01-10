Что думают бывшие кандидаты в муниципальные депутаты

О фальсификациях

«Зеленоград.ру» узнал у экс-кандидатов в муниципальные депутаты, которые не были избраны на прошлых выборах, как они относятся к идее Шапошникова.

Кандидат в муниципальные депутаты района Савёлки Илья Селиверстов уверен, что за электронным голосованием будущее, однако он не доверяет нынешнему правительству и не считает, что «они смогут организовать такие выборы честно, а главное, безопасно». «На тех же прошедших выборах в МГД уже были утечки и непонятная активность провластного голосования. При электронном голосовании действительно проще заставить людей голосовать как надо. Ведь им даже из дома выходить не придется. А уж сколько за всяких бабушек можно проголосовать, что они даже не узнают результата, я вообще молчу», — сказал он.

По мнению Селиверстова, сейчас этот инструмент может только навредить независимым кандидатам: бюджетники будут голосовать, не зная наверняка, знает их начальство об их выборе или нет.

С ним согласен кандидат в муниципальные депутаты района Крюково Даниил Устинов. Он поддержал бы «хорошую систему», но ту, которая использовалась на выборах в Мосгордуму, была, по его мнению, «непрозрачной». «Тогда, наверное, не было фальсификаций — но проверить это мы не можем», — заметил он.

Устинов также считает, что подобная система нарушает тайну голосования — соответственно, упрощает использование административного ресурса. «После выборов можно узнать голос каждого поименно — и, например, выдать премию проголосовавшим «правильно» бюджетникам. Или можно потребовать у людей «правильно» проголосовать под присмотром начальства, а не в закрытой кабинке. При традиционном голосовании такие сценарии невозможны.

По мнению Устинова, у системы должен быть способ контролировать регистрации пользователей. Без этих условий фальсифицировать голосование очень просто — на серверах может работать неизвестно что, и считать голоса оно будет неизвестно каким образом. Аналогичные опасения высказала кандидат в муниципальные депутаты района Савёлки Евгения Гладышева: она сказала, что «не совсем уверена, что здесь нет никакого влияния извне».

Кандидат в муниципальные депутаты района Матушкино Виктор Алекса сказал «Зеленоград.ру», что относится к электронному голосованию положительно. По его мнению, эксперимент на выборах в МГД показал, что бюджетников принуждают голосовать с помощью электронного голосования — однако бюджетники и так были бы пригнаны на реальные избирательные участки. Плюсом ЭГ он считает также возможность проверить свой голос — за того ли кандидата он засчитан [на самом деле такой возможности в реальном голосовании на выборах в МГД не было].

Кандидат в муниципальные депутаты района Савёлки Дмитрий Талкин также высказался, что административный ресурс прекрасно реализуется и без электронного голосования. Тогда как при честной реализации электронное голосование может этому воспрепятствовать. Он не верит, что ЭГ сможет стать инструментом поддержки независимых кандидатов: «Если будет такая вероятность, то не будет электронного голосования. В ходе пилотных внедрений анализируется не только техническая часть, но и возможные электоральные последствия. Если это будет нести очевидную угрозу или высокую непредсказуемость, то мы скорей всего не увидим быстрого развития электронного голосования».

Категорически против ЭГ оказался Иван Ульянченко. По его мнению, эта схема дает плюсы только для административного ресурса, и выборы в МГД в трех электоральных округах «показали, что результат можно накрутить любой — в сторону действующей власти». Он уверен, что если бы электронное голосование открывало дорогу независимым кандидатам, то его бы не внедряли.

Организатор проекта «Объединенные демократы» Максим Кац, помогавший независимым кандидатам участвовать в муниципальных выборах 2017 года, и сам экс-депутат муниципального собрания московского района Щукино категорично заметил, что вся идея электронного голосования — тема «совершенно для наших широт неподходящая». По его мнению, сейчас это невозможно, потому что организацией выборов управляют «люди нечестные, которые постоянно подделывают результаты и тем или иным способом добиваются, чтобы победителями были объявлены не те, кого избирают люди, а те, кто нужен тебе». «Электронное голосование — это возможность фальсифицировать вообще без какого-либо контроля. То есть если с бумажным голосованием все-таки можно потом в суд пойти (хотя и там редко удается что-то оспорить), то электронное голосование — это возможность тупо написать нужный результат. Поэтому, естественно, я против этой затеи в принципе», — сказал он.

В качестве дополнительного минуса он указал на то, что совершенно непонятно, как при ЭГ можно организовать работу независимых наблюдателей. «При добросовестном использовании можно устроить систему внутреннего контроля, при которой можно наблюдать за этим процессом. Но совершенно не факт, что кто-то кого-то куда-то допустит и действительно можно будет видеть что-то, кроме чисел, меняющихся за того или иного кандидата».

В то же время Кац уточнил, что если система ЭГ будет использоваться добросовестно, а не для фальсификации, то тогда «затея неплохая»: «Она работает в некоторых странах мира, но чтобы ее реализовывать, нужно очень высокое доверие к организаторам выборов, чего у нас нет».

О явке

Большинство опрошенных «Зеленоград.ру» экс-кандидатов уверены, что введение электронного голосования повысит явку в том числе среди молодежи, что поможет независимым кандидатам. «Электронное голосование увеличит явку. При большой явке сложнее производить любые махинации с голосами, так что админресурс сыграет меньшую роль. Это поможет независимым кандидатам. Какой из двух факторов окажется сильнее — покажет время», — считает Устинов.

По мнению Виктора Алексы, ЭГ должно повысить явку на такие непопулярные выборы, как муниципальные: «Бюджетники и так были бы пригнаны на реальные избирательные участки, но их же не бесконечное число. Между тем молодёжь более активно участвует в выборах, когда есть ЭГ. Очень хочется верить, что так и дальше будет».

Селиверстов при этом отмечает: «Мне кажется, такой электорат или будет заинтересован и придет в любом случае, или и в интернете голосовать не станет».

По мнению Максима Каца, в случае добросовестного использования ЭГ может помочь с избирателями, которым лень ходить на участок. «Я очень сомневаюсь, что, во-первых, будет добросовестное использование, во-вторых, что это будет какое-то значимое количество для оппозиционных кандидатов. На последних выборах Мосгордумы это не сработало — но кандидаты и сами не приводили своих избирателей голосовать электронно».