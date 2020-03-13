Семь часов вместе десяти дней

Заседание Мосгордумы длилось семь часов, одобрить поправки в Конституцию предлагалось за один день. Депутаты оппозиционных фракций весь день напоминали, что это очень маленький срок — по закону есть десять дней для подачи предложений и замечаний. Из-за этого некоторые не успели подать свои предложения, за сутки до заседания справились только 37 депутатов.

Депутат фракции «Яблоко» Дарья Беседина высказалась: «Регламент даёт нам 30 дней на рассмотрение, а федеральный закон о порядке рассмотрения поправок устанавливает срок в один год. А мы хотим за сутки». Ее поддержала член фракции КПРФ Екатерина Енгалычева: «Мы обязаны рассмотреть этот закон в срок до одного года. Куда спешим? Одна ночь на изучение 71 страницы. Это не дело».

Николай Зубрилин (КПРФ) также заявил: чтобы Конституция была общенародной, нужно время для обсуждения поправок, если же это будет Конституция одной партии, «народ её не признает».

После того как Сергей Митрохин («Яблоко») предложил собраться через неделю для более детального обсуждения, депутат от Зеленограда Андрей Титов сказал: «Поправки уже два месяца обсуждают, вам ещё сколько времени нужно?!»

Депутат Александр Семенников обратил внимание всех, кто просил не спешить с принятием решения, что от МГД, по сути, уже ничего не зависит: «Коллеги, которые призывают не спешить, вы уже опоздали, Федеральное собрание уже всё приняло». Также депутатам напомнили, что они голосуют не за сами поправки, за принятие постановления думой постановления с одобрением закона о поправках.

Между тем, поддержка двумя третями регионов — необходимое условие для внесения изменений в Конституцию. 12 марта закон о внесении поправок одобрили законодательные собрания более 2/3 регионов России.