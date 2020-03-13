12 марта парламенты регионов по всей стране принимали поправки в Конституцию РФ, которые ранее утвердили Госдума и Совет Федерации. Рассказываем, как проходило обсуждение в Мосгордуме и как голосовал зеленоградский депутат.
Заседание Мосгордумы длилось семь часов, одобрить поправки в Конституцию предлагалось за один день. Депутаты оппозиционных фракций весь день напоминали, что это очень маленький срок — по закону есть десять дней для подачи предложений и замечаний. Из-за этого некоторые не успели подать свои предложения, за сутки до заседания справились только 37 депутатов.
Депутат фракции «Яблоко» Дарья Беседина высказалась: «Регламент даёт нам 30 дней на рассмотрение, а федеральный закон о порядке рассмотрения поправок устанавливает срок в один год. А мы хотим за сутки». Ее поддержала член фракции КПРФ Екатерина Енгалычева: «Мы обязаны рассмотреть этот закон в срок до одного года. Куда спешим? Одна ночь на изучение 71 страницы. Это не дело».
Николай Зубрилин (КПРФ) также заявил: чтобы Конституция была общенародной, нужно время для обсуждения поправок, если же это будет Конституция одной партии, «народ её не признает».
После того как Сергей Митрохин («Яблоко») предложил собраться через неделю для более детального обсуждения, депутат от Зеленограда Андрей Титов сказал: «Поправки уже два месяца обсуждают, вам ещё сколько времени нужно?!»
Депутат Александр Семенников обратил внимание всех, кто просил не спешить с принятием решения, что от МГД, по сути, уже ничего не зависит: «Коллеги, которые призывают не спешить, вы уже опоздали, Федеральное собрание уже всё приняло». Также депутатам напомнили, что они голосуют не за сами поправки, за принятие постановления думой постановления с одобрением закона о поправках.
Между тем, поддержка двумя третями регионов — необходимое условие для внесения изменений в Конституцию. 12 марта закон о внесении поправок одобрили законодательные собрания более 2/3 регионов России.
Еще одной обсуждаемой темой было обнуление президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию. Это 10 марта предложила сделать депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова.
«Не считаете ли вы нарушением принципа сменяемости власти тот факт, что Путин сможет находиться на посту президента шесть сроков?» — спросил у депутатов МГД Евгений Ступин (КПРФ). Александр Козлов в ответ предположил, что «Путин, может, и не воспользуется этим правом».
КПРФ предложила депутатам другой путь — полноценный референдум. По их мнению, дело не в конкретной фамилии: они не хотят установления диктатуры, не хотят «монополии одной партии».
Беседина назвала одобрение поправок «позорным решением»: «Это историческое решение, оно определит то, как мы запомнимся избирателям. Я верю, что у моей страны есть лучшее будущее, чем то, что может предложить ей Путин. Поправки принимать нельзя. Они лишь для продления власти Путина, который уже у власти дольше Брежнева».
Енгалычева также посчитала, что Конституция правится только ради обнуления президентских сроков: «Ничего не изменится ни по пенсиям, ни по МРОТ. Не вижу, зачем людям идти 22 апреля голосовать? Нужно поправить мозги тем, кто хочет поправить Конституцию».
Если закон о поправках пройдет Конституционный суд и голосование 22 апреля, Владимир Путин сможет участвовать в президентских выборах 2024 года, переизбраться через шесть лет и, возможно, остаться у власти до 2036 года.
В разговоре с «Медузой» политтехнолог Глеб Павловский сказал, что Путин специально создал двусмысленную ситуацию о своем участии или неучастии в выборах 2024 года, «потому что это его принцип»: «Он по неизвестной причине считает, что это идеальный принцип управления — держать в состоянии неясности не столько даже население, сколько управленческий класс, истеблишмент, политическую элиту. Он ведь может в 2024 году просто отказаться от участия в выборах. Он смотрит на вещи иначе: мол, до 2024 года произойдет столько важных событий, что какое-то из них подскажет ему правильную тактику. Он так действует уже 20 лет, так почему вы думаете, что он будет менять эту методологию сегодня?»
После того как Людмила Никитина (КПРФ) вспомнила, что брак закрепляется как союз мужчины и женщины, депутат Людмила Стебенкова заявила, что это она подавала данную поправку. «Спустя 30 лет после принятия Конституции Европейский суд говорит, что Россия не права [в принятии брака только разнополых пар]. Мы миллиард выплатили Европе, это надо остановить. Я подавала поправку о браке как о союзе мужчины и женщины, я рада, что она принята. Мы не признаем однополый брак, у нас проблемы с населением и есть морально-нравственные ценности, согласно которым это грех».
Беседина уточнила у коллег, веру «в какого именно бога передали нам предки согласно статье 67.1, которую предлагается внести в Конституцию». На это председатель МГД Алексей Шапошников ответил, что бог у каждого свой.
Выступая последним перед голосованием, Шапошников отметил, что менять Конституцию — нормально. «Конституции делятся на гибкие и жесткие. Для изменения гибких достаточно решения парламента. В Германии, например, такая. Жесткие — те, в которых требуются дополнительные процедуры: всенародное голосование, согласие субъектов. Конституция Германии с 1949 года менялась 63 раза. В российскую с 1993 года изменения вносились три раза», — сказал он.
По его словам, сейчас депутаты принимают поправки «для наших детей, внуков и будущих поколений».
Против принятия поправок в Конституцию проголосовало 11 депутатов: из «Яблока» и КПРФ. Результаты поименного голосования пока не опубликованы на сайте Мосгордумы.
Депутат из Зеленограда Андрей Титов из фракции «Единая Россия» проголосовал «за».
После того как 2/3 регионов России одобрили закон о принятии поправок, Конституционный суд признает эти изменения и порядок их вступления в силу соответствующими действующей Конституции. Затем пройдет голосование 22 апреля, и не менее половины участников должны согласиться с поправками, после чего они они будут приняты окончательно.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что стоимость голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставима с бюджетом президентских выборов, который превысил 14 млрд рублей.
Перед голосованием в интернете и на ТВ развернут масштабную информационную кампанию, пишет «РБК», это еще один способ увеличить явку, так как она должна быть выше 50%, а желательно — на уровне выборов президента в 2018 году (67%). По данным источников издания, осуществить задуманное будет непросто, так как «социальное самочувствие граждан» сейчас ниже, чем во время президентской кампании, поэтому людей сложнее мотивировать прийти на участки и проголосовать.
Несмотря на эту задачу, даже при низкой явке легитимность голосования не пострадает. Ранее «Коммерсант» указывал, что данное голосование не считается референдумом и, по большому счету, является неформальным. Дело в том, что всенародное голосование по изменениям в III-VIII главы Конституции законом не предусмотрено, но это нужно для дополнительной легитимации поправок.
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