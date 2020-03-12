Суд 10 марта отказал в иске депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой к столичному парламенту. Она требовала отменить принятые в конце декабря изменения в регламент городской думы. В частности, эти изменения разрешали депутатам не присутствовать на заседании, а проекты депутатов перед оглашением в думе должны получать особое одобрение от представителя Сергея Собянина. Рассказываем подробности первого в истории иска депутата Мосгордуму к самой Мосгордуме и откуда взялись космос и бассейн.
Перед Новым годом в Мосгордуме были приняты поправки в регламент. Например, теперь депутаты могут голосовать, не приходя на заседание. Для этого нужно подать письменное заявление о том, что у депутата имеется уважительная причина пропуска, и о том, как он планирует голосовать по вопросам повестки.
Также теперь новое депутатское объединение могут создать не менее девяти депутатов, а без одобрения аппарата МГД и представителя Собянина в МГД проекты депутата (заявления или обращения) ему вернут. По мнению Бесединой, это способ технической блокировки: до этого, даже если проект не одобрили бы коллеги, депутат все равно мог рассказать о нем с трибуны.
Иск к Мосгордуме подала депутат фракции «Яблоко» Дарья Беседина. Она требует признать недействительным постановление, изменяющее регламент, поскольку оно было принято с нарушениями. Дело в том, что все эти поправки были внесены 25 декабря, и депутаты не успели с ними ознакомиться. «Если сначала проект постановления с поправками в регламент содержал лишь два изменения — по поводу порядка внесения в Мосгордуму проектов обращения и заявлений Мосгордумы и определения числа фракций, то уже на заседании депутатам представили 12 изменений, в том числе новый способ голосования на заседаниях путем подачи заявления для тех, кто отсутствует», — рассказывала Беседина «Ведомостям». По ее словам, на ознакомление дали всего 15 минут.
На заседании 25 декабря 2019 года в МГД поднимался вопрос об отсутствующих депутатах. Тогда депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ) спрашивала у докладчика, депутата фракции «Единая Россия» Александра Семенникова: «Вы считаете этичным это все? Неучаствующие депутаты будут голосовать, как приказали?» Тогда тот ответил, приведя в пример одного из депутатов: «Вот наш коллега [Олег] Артемьев отправится в космос. Мы что, будем его ограничивать в праве голоса?»
На заседании 29 января 2020 года депутаты впервые голосовали удаленно. «Через час после начала заседания депутат Киселёва уехала на синхронное плавание. Постановление о том, чтобы признать синхронное плавание уважительной причиной и разрешить Киселёвой голосовать из бассейна, приняли голосами 25 депутатов. Ещё через час убежал депутат-космонавт Артемьев. Нет, ему не надо было срочно по делу в космос, он лишь отправился на совещание по безопасности полётов. Вновь 25 депутатов голосовали за, шестеро голосовали против. А депутат Святенко вообще не пришла сегодня в Мосгордуму. У неё было заседание в Совете Федерации, и она голосовала дистанционно прямо оттуда», — написала тогда Беседина.
На заседании в Мосгорсуде позиция Бесединой сводилась к следующему: поправки внесли прямо перед голосованием, тогда как уведомлять депутатов нужно за два дня до этого; поправки не рассматривались на профильной комиссии, поправка о дистанционном голосовании нарушает правило непосредственно присутствовать на заседании.
Александр Семенников, который представлял МГД в суде, заявил, что «иск депутата к органу, в который он входит, бессмысленен: если ему что-то не нравится, пусть вносит поправки». По его мнению, Беседина вынуждена была подать иск, так как у нее нет достаточной поддержки среди депутатов, чтобы отстоять свою точку зрения.
Депутат объяснил, что голосовать из космоса и бассейна «легитимно»: если депутат заранее предоставляет документ, в котором написано, как он будет голосовать, в этом нет ничего противоречащего закону, и это такое же личное голосование, как голосование во время заседания. По его словам, из 45 депутатов только 18 работают в МГД, остальные работают в других местах, а потому они могут быть заняты.
В итоге суд отказал в иске Бесединой.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов не стал комментировать для читателей «Зеленоград.ру» претензии Бесединой к коллегам.