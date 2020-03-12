Суд не стал запрещать депутатам Мосгордумы голосовать из бассейна и космоса 12.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Суд 10 марта отказал в иске депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой к столичному парламенту. Она требовала отменить принятые в конце декабря изменения в регламент городской думы. В частности, эти изменения разрешали депутатам не присутствовать на заседании, а проекты депутатов перед оглашением в думе должны получать особое одобрение от представителя Сергея Собянина. Рассказываем подробности первого в истории иска депутата Мосгордуму к самой Мосгордуме и откуда взялись космос и бассейн.

Что случилось

Перед Новым годом в Мосгордуме были приняты поправки в регламент. Например, теперь депутаты могут голосовать, не приходя на заседание. Для этого нужно подать письменное заявление о том, что у депутата имеется уважительная причина пропуска, и о том, как он планирует голосовать по вопросам повестки.

Также теперь новое депутатское объединение могут создать не менее девяти депутатов, а без одобрения аппарата МГД и представителя Собянина в МГД проекты депутата (заявления или обращения) ему вернут. По мнению Бесединой, это способ технической блокировки: до этого, даже если проект не одобрили бы коллеги, депутат все равно мог рассказать о нем с трибуны.

Иск к Мосгордуме подала депутат фракции «Яблоко» Дарья Беседина. Она требует признать недействительным постановление, изменяющее регламент, поскольку оно было принято с нарушениями. Дело в том, что все эти поправки были внесены 25 декабря, и депутаты не успели с ними ознакомиться. «Если сначала проект постановления с поправками в регламент содержал лишь два изменения — по поводу порядка внесения в Мосгордуму проектов обращения и заявлений Мосгордумы и определения числа фракций, то уже на заседании депутатам представили 12 изменений, в том числе новый способ голосования на заседаниях путем подачи заявления для тех, кто отсутствует», — рассказывала Беседина «Ведомостям». По ее словам, на ознакомление дали всего 15 минут.

Читайте также
В Мосгордуме отказались рассмотреть законопроект о согласовании проектов благоустройства с местными жителями. В чем причина, почему это важно и что думает депутат от Зеленограда?
Откуда бассейн и космос

На заседании 25 декабря 2019 года в МГД поднимался вопрос об отсутствующих депутатах. Тогда депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ) спрашивала у докладчика, депутата фракции «Единая Россия» Александра Семенникова: «Вы считаете этичным это все? Неучаствующие депутаты будут голосовать, как приказали?» Тогда тот ответил, приведя в пример одного из депутатов: «Вот наш коллега [Олег] Артемьев отправится в космос. Мы что, будем его ограничивать в праве голоса?»

На заседании 29 января 2020 года депутаты впервые голосовали удаленно. «Через час после начала заседания депутат Киселёва уехала на синхронное плавание. Постановление о том, чтобы признать синхронное плавание уважительной причиной и разрешить Киселёвой голосовать из бассейна, приняли голосами 25 депутатов. Ещё через час убежал депутат-космонавт Артемьев. Нет, ему не надо было срочно по делу в космос, он лишь отправился на совещание по безопасности полётов. Вновь 25 депутатов голосовали за, шестеро голосовали против. А депутат Святенко вообще не пришла сегодня в Мосгордуму. У неё было заседание в Совете Федерации, и она голосовала дистанционно прямо оттуда», — написала тогда Беседина.

Что решил суд

На заседании в Мосгорсуде позиция Бесединой сводилась к следующему: поправки внесли прямо перед голосованием, тогда как уведомлять депутатов нужно за два дня до этого; поправки не рассматривались на профильной комиссии, поправка о дистанционном голосовании нарушает правило непосредственно присутствовать на заседании.

Александр Семенников, который представлял МГД в суде, заявил, что «иск депутата к органу, в который он входит, бессмысленен: если ему что-то не нравится, пусть вносит поправки». По его мнению, Беседина вынуждена была подать иск, так как у нее нет достаточной поддержки среди депутатов, чтобы отстоять свою точку зрения.

Депутат объяснил, что голосовать из космоса и бассейна «легитимно»: если депутат заранее предоставляет документ, в котором написано, как он будет голосовать, в этом нет ничего противоречащего закону, и это такое же личное голосование, как голосование во время заседания. По его словам, из 45 депутатов только 18 работают в МГД, остальные работают в других местах, а потому они могут быть заняты.

В итоге суд отказал в иске Бесединой.

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов не стал комментировать для читателей «Зеленоград.ру» претензии Бесединой к коллегам.

Читайте также
Мосгордума отказалась лишать права участвовать в публичных слушаниях тех, кто работает в районе. Часть депутатов считает, что так фальсифицируют результаты
Правильно ли, что депутатам разрешили голосовать «удаленно»?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 37 человек
Метки:
Титов Андрей Михайлович, политика, мосгордума, семенников александр, святенко инна, беседина дарья
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Все подумали, что 8 микрорайоне сбили ребенка. Но оказалось его спасли Новости
Еще одному ребенку начали собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире. Это сын священника из Андреевки. Чтобы начать лечение, есть всего полгода Новости
Детский спектакль «Волшебный мелок» минского театра «Картонка» — 15 марта в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Суд не стал запрещать депутатам Мосгордумы голосовать из бассейна и космоса Новости
Ремонт «старого» моста могут закончить раньше срока. Выяснили, сколько уже сделано и почему иногда там нет рабочих Новости
Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Победители последней игры: команды «Корпорации развития Зеленограда», НТЦ «Элинс» и «Ведогонь-театра» Афиша
Детское издательство «Поляндрия», мастер-класс по пению, новая выставка, лекция по истории, IT-конференция школьников — бесплатные мероприятия в ДК 14-15 марта Афиша
Почему не ищут поджигателей мусорных контейнеров в Зеленограде. Устроили «очную ставку» и выяснили, что всем наплевать или кто-то врёт Новости
Автобусам №1, 14 и 19 могут вернуть остановку в 15-м микрорайоне Новости
Вместо «лежачих полицейских» в Зеленограде попробуют делать островки безопасности Новости
«Транснефть» откроет в Зеленограде пункт проверки своих сотрудников на коронавирус. Расскажите, как в вашей компании следят за здоровьем Новости
На Крюковском рынке уничтожили санкционный сыр «методом механического измельчения» (порубили лопатами) Жизнь
Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявлен в Москве Новости
У пересечения Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта снизят максимальную разрешенную скорость. Знаки поставят до конца марта Новости
Финал кубка Зеленограда по мини-футболу 12 марта: «Динамо» — «Селтик» Афиша
В детской поликлинике украли рюкзак с оборудованием для ребенка-диабетика. Злоумышленник оказался многодетным отцом Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Массовые мероприятия запретили в Москве на месяц из-за коронавируса Новости
Вор при побеге разбил стеклянную дверь в «Ашане» и скрылся Жизнь
Московские камеры помогут полиции искать преступников по татуировкам и походке. Почему это не всегда помогает и когда может навредить Истории
Зеленоградский боксер Петрос Ананян выиграл в Лас-Вегасе поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой он посвятил Максиму Дадашеву, умершему после поединка с Матиасом Новости
Большинство читателей «Зеленоград.ру» ожидают подорожания товаров и услуг после падения курса рубля. Власти успокаивают их Новости
Рубль резко подешевел - до 75 за доллар. Расскажите, как это скажется на вашей жизни Новости
«Матерных слов не написано, значит нет преступления». Почему полиция отказывалась искать вандалов, которые разрисовали несколько домов, несмотря на фото и видео Истории
Новые «лежачие полицейские» в 2020 году. Где и почему их установят Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру