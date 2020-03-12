Что случилось

Перед Новым годом в Мосгордуме были приняты поправки в регламент. Например, теперь депутаты могут голосовать, не приходя на заседание. Для этого нужно подать письменное заявление о том, что у депутата имеется уважительная причина пропуска, и о том, как он планирует голосовать по вопросам повестки.

Также теперь новое депутатское объединение могут создать не менее девяти депутатов, а без одобрения аппарата МГД и представителя Собянина в МГД проекты депутата (заявления или обращения) ему вернут. По мнению Бесединой, это способ технической блокировки: до этого, даже если проект не одобрили бы коллеги, депутат все равно мог рассказать о нем с трибуны.

Иск к Мосгордуме подала депутат фракции «Яблоко» Дарья Беседина. Она требует признать недействительным постановление, изменяющее регламент, поскольку оно было принято с нарушениями. Дело в том, что все эти поправки были внесены 25 декабря, и депутаты не успели с ними ознакомиться. «Если сначала проект постановления с поправками в регламент содержал лишь два изменения — по поводу порядка внесения в Мосгордуму проектов обращения и заявлений Мосгордумы и определения числа фракций, то уже на заседании депутатам представили 12 изменений, в том числе новый способ голосования на заседаниях путем подачи заявления для тех, кто отсутствует», — рассказывала Беседина «Ведомостям». По ее словам, на ознакомление дали всего 15 минут.