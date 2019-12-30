О чем законопроект

По словам Митрохина, в настоящее время «складывается абсурдная ситуация», когда проекты благоустройства согласовываются со множеством департаментов и инстанций — но непосредственные потребители, то есть жители, в этом процессе не принимают никакого участия.

«Это становится причиной огромного количества конфликтов — и в целом недовольства мерами по благоустройству в городе», — считает депутат. Он уточнил, что в его округе (Арбат, Пресненский, Хамовники) это серьезная проблема: «Значительная часть обращений граждан связана с темой благоустройства. Зачастую граждане раздражены тем, как оно проводится. Главный корень проблемы заключается в том, что жители Москвы не имеют отношения к процедуре благоустройства».

Митрохин предложил изменить Закон Москвы № 18 «О благоустройстве в городе Москве»: добавить пункт, что проект благоустройства территорий подлежит согласованию с гражданами, проживающими в домах, прилегающих к данной территории. То есть кроме различных департаментов, еще одним этапом согласования станет население.