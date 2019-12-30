Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин внес законопроект, обязывающий правительство Москвы согласовывать проекты благоустройства дворов, улиц и скверов с жителями этих мест. Проект отклонила и прокуратура, и профильная комиссия думы. Рассказываем, почему отклонила и почему это важно (на примере Зеленограда).
По словам Митрохина, в настоящее время «складывается абсурдная ситуация», когда проекты благоустройства согласовываются со множеством департаментов и инстанций — но непосредственные потребители, то есть жители, в этом процессе не принимают никакого участия.
«Это становится причиной огромного количества конфликтов — и в целом недовольства мерами по благоустройству в городе», — считает депутат. Он уточнил, что в его округе (Арбат, Пресненский, Хамовники) это серьезная проблема: «Значительная часть обращений граждан связана с темой благоустройства. Зачастую граждане раздражены тем, как оно проводится. Главный корень проблемы заключается в том, что жители Москвы не имеют отношения к процедуре благоустройства».
Митрохин предложил изменить Закон Москвы № 18 «О благоустройстве в городе Москве»: добавить пункт, что проект благоустройства территорий подлежит согласованию с гражданами, проживающими в домах, прилегающих к данной территории. То есть кроме различных департаментов, еще одним этапом согласования станет население.
Законопроект отклонила и прокуратура, и сама Мосгордума на уровне профильной комиссии по одним и тем же обстоятельствам — противоречивые формулировки. Дело в том, что в одном положении законопроекта говорится о согласовании с гражданами, проживающими на данной территории, в другом пункте — с проживающими на прилегающей территории. В прокуратуре и Мосгордуме посчитали, что это вызовет противоречия при применении на практике. Проект предложено доработать.
Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов резюмировал: «В предлагаемых законопроектом предложениях содержатся внутренние противоречия и неточности понятийного аппарата. Для меня в этом законопроекте есть серьезное сужение прав граждан. В предложенной редакции документ нужно много править».
Само по себе предложение учитывать мнение местных жителей явно заслуживает внимания. Только в декабре 2019 года «Зеленоград.ру» сообщал минимум о трех конфликтных ситуациях, связанных с решениями властей благоустроить территорию.
Так, жители 5-го микрорайона требуют поправить проект благоустройства и отменить строительство регбийного стадиона. Из-за этого все дворы будут заставлены чужими машинами — люди будут приезжать на стадион и на планируемый теннисный корт, а шум от зрителей и участников будет мешать жильцам. У местных жителей есть свои предложения, как сделать лучше.
Из-за фестивальной площадки «Легенды Крыма», построенной прямо среди жилых домов 16-го микрорайона, у местных жителей начались проблемы: перекрыты привычные дорожки (например, к школе №1150 теперь ходят по другому короткому, но опасному пути), стало больше машин и шума, заброшено благоустройство бульвара, а что было сделано — частично испорчено.
Из-за очистки пешеходной зоны обновленного Центрального проспекта от паркующихся машин, которая началась в октябре, посетители магазинов стали ставить свои машины во дворах ближайших домов, жители которых просят власти расширить парковку — пусть и за счет сужения пешеходной зоны, так как машинам некуда вставать.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов сказал «Зеленоград.ру», что согласование проектов благоустройства придомовых территорий с жителями необходимо. «Нужно развитие механизмов коммуникации граждан, жителей города и органов власти. В ближайшее время я планирую, что мы создадим у нас в Зеленограде общественную площадку для голосования, где каждый сможет высказаться. Это в плюс к нашей идее по созданию общественного штаба по реновации», — добавил Титов. Он также привел в качестве удачного примера уже работающего механизма площадку «Активный гражданин». По его мнению, таких площадок должно быть больше.