«Крым наш!» Почему не все в восторге от новой фестивальной площадки в 16-м микрорайоне 23.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Фестивальную площадку «Легенды Крыма» построили для всего района Крюково прямо среди жилых домов 16-го микрорайона. Одни зеленоградцы в восторге от атмосферы праздника, другие критикуют за китчевость и аляповатость. Но это те, кто приехал, погулял и уехал. А вот у местных проблемы постоянные: перекрыты привычные дорожки, стало больше машин и шума, заброшено благоустройство бульвара, а что было сделано — частично испорчено.

Каток перекрыл привычный проход к школе

Школа №1151 находится на возвышенности, поэтому просто так к ней не попасть, нужна лестница. Построенный для фестивальной площадки каток перекрыл привычный проход к школе от остановки и 15 микрорайона. Причем лестница от этого прохода осталась, но ведет в борт катка. Теперь к школе ведут три новых дороги. Две из них неудобные, а одна — опасная.

Первый способ в обход катка, мимо парка развлечений отнимает теперь больше времени, чем раньше.

Второй путь еще дольше, нужно спуститься под мост к бульварной зоне Михайловских прудов и подняться по лестнице рядом с корпусом 1606.

Поэтому чаще всего люди используют третий путь — он покрыт льдом и очень грязный. «За последние несколько дней была свидетелем десятка падений на этом спуске, одна женщина даже руку сломала…», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Анастасия.

Заброшено благоустройство бульвара. Что было сделано — частично испорчено

Фестивальную площадку спешно сделали, чтобы успеть к рождественскому фестивалю, а вот бульвар в 16 микрорайоне так и не доделали. Граница хорошо видна. Стоит немного отойти от крымской площадки и попадаешь на недоделанный бульвар: нет мусорок и лавок, клумбы похожи на островки грязи, от колес грузовиков остались колеи и следы. Плитка, которая и года не пролежала на бульваре, разрушена строительной техникой.

В префектуре обещали доделать бульвар в следующем году, но местные жители не верят в добросовестность властей. «Сомневаюсь, что вначале решили сделать реконструкцию сквера, а через год вдруг решили сделать площадку для фестиваля, — говорит Владимир Филиппов. — Очень похоже спланированную трату потом на восстановление».

Шум и парковки

Неожиданностью для местных стала реплика Херсонесского колокола. В Крыму он стоит на берегу моря, но и то — звонить в него нельзя. Здесь же поначалу звонили в любое время, даже ночью. Местная жительница Анна писала, что готова переехать, если колокольный звон не прекратится. После публикации «Зеленоград.ру» администрация обещала вешать колокол только дней в дни проведения фестивалей. Анну это решение пока устроило.

Хуже обстоит дело с парковками. Многие приезжают погулять на площадке и на каток из других микрорайонов на машине. Ситуация с парковками во дворах после открытия фестивальной площадки стала хуже. И у этой проблемы простого решения уже нет.

Испытываете ли вы чувство неловкости, когда приезжаете в чужие дворы, где расположены общегородские объекты?
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