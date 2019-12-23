Заброшено благоустройство бульвара. Что было сделано — частично испорчено

Фестивальную площадку спешно сделали, чтобы успеть к рождественскому фестивалю, а вот бульвар в 16 микрорайоне так и не доделали. Граница хорошо видна. Стоит немного отойти от крымской площадки и попадаешь на недоделанный бульвар: нет мусорок и лавок, клумбы похожи на островки грязи, от колес грузовиков остались колеи и следы. Плитка, которая и года не пролежала на бульваре, разрушена строительной техникой.

В префектуре обещали доделать бульвар в следующем году, но местные жители не верят в добросовестность властей. «Сомневаюсь, что вначале решили сделать реконструкцию сквера, а через год вдруг решили сделать площадку для фестиваля, — говорит Владимир Филиппов. — Очень похоже спланированную трату потом на восстановление».