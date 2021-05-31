Ирина Белых победила на предварительном голосовании «Единой России» в нашем округе. Теперь она может претендовать на место в Госдуме в третий раз 31.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Вечером 30 мая стали известны результаты предварительного голосования «Единой России». По 207 (Ховринскому) избирательному округу, куда относится и Зеленоград, победила действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она набрала 28,5 тысяч голосов — это 38 процентов от участников праймериз.

Предварительное голосование позволяет партии определить лидеров общественного мнения, выделить наиболее значимых людей и обновить кадровый состав депутатского корпуса. Победители праймериз получают право стать кандидатами от партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. При этом окончательное решение по претендентам на выдвижение принимает съезд партии, в этом году он пройдет 19 июня.

Предвыборная программа победителя праймериз

В программу Ирины Белых входят такие направления работы:

  • сохранение сбережений людей
  • повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств
  • увеличение объемов поддержки семей с детьми, будущих мам, молодых родителей
  • улучшение демографической ситуации в стране, продуманное воспитание и развитие детей
  • качественное образование, умение сохранить историю страны, уважение традиционных ценностей
  • разработка стандартов московского образования
  • стимулирование малого и среднего бизнеса
  • введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде, и обязанности ликвидировать его
  • расширение ответственности за утилизацию товаров и упаковки, что должно стать мощным стимулом для модернизации всех видов производства и создания современных и высокооплачиваемых рабочих мест
  • комфорт для москвичей вне зависимости от района проживания: места в детсадах и школах, удобный транспорт, хорошие дороги, благоустроенные территории, качественное жилье, понятная и прозрачная работа ЖКХ, безупречное обслуживание в поликлиниках

Белых в своем видеообращении не расшифровала, как планирует добиваться поставленных целей. В заключение она сказала, что целью ее работы было и остается сохранение стабильности и уверенности в завтрашнем дне для каждого человека.

Читайте также
«Депутат должен быть службой техподдержки». Как жительница Зеленограда требует от нашего депутата в Госдуме не голосовать за вредный закон (безуспешно)
Что известно об Ирине Белых

Ирина Белых стала депутатом Госдумы шестого созыва в октябре 2013 года (тогда ей передали вакантный мандат другого депутата), тогда она занимала пост заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей. В 2016 ее избрали депутатом седьмого созыва от 207-го Ховринского одномандатного округа Москвы. По итогам голосования она набрала 34,36%.

Член фракции «Единая Россия», входит в комитет ГД по государственному строительству и законодательству. В числе последних законопроектов, в разработке которых Ирина Белых принимала участие, нашумевший закон о просветительской деятельности: ее надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать здесь. Также Белых работала над поправками в закон об иностранных агентах.

За полгода до выборов в Госдуму все старшеклассники Зеленограда получили от нее буклеты с информацией о поступлении. В буклетах была информация со списком востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. В департаменте образования тогда сообщили, что Белых рассылала информацию как председатель управляющего совета школы 618 (хотя конверты были подписаны от имени депутата). На вопрос редакции, была ли связана рассылка с грядущими выборами в Госдуму, в ведомстве заявили, что буклеты «нацелены на профориентацию молодежи и носят информационный характер». 86% наших читателей, принявших участие в опросе, посчитали это предвыборной агитацией.

Чуть позже Ирина Белых рассказала детсадовцам об их правах — каждому ребенку в шкафчик положили конверт с памяткой. Родителям предлагают проверить у детсадовцев, знают ли они, с какого возраста можно «вступать в детские объединения» и когда могут «сами обратиться за защитой своих прав». Также перечислены сведения о том, за что ребенка может задержать полиция, и когда он может сам пойти к врачу.

Читайте также
Зеленоградский депутат в Госдуме рассказала детсадовцам об их правах. До этого она рассылала письма старшеклассникам
Кто еще участвовал по нашему округу

В Ховринском избирательном округе было восемь кандидатов:

  • Денис Хлебников, гендректор управляющей компании «Лидер» из деревни Голубое. Он набрал 10,9 тысячи голосов
  • Павел Рыбальский, начальник отдела по спорту Центр детских и молодежных социальных инициатив «Крылья». Он набрал 9,8 тысячи голосов
  • Елена Цендрина, временно не работает. 6,1 тысячи
  • Сергей Козлов, предприниматель, бывший замначальника полиции по Северному административному округу. 6,1 тысячи
  • Кирилл Максимкин, временно не работает, бывший сотрудник Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования. 5,9 тысячи
  • Александр Шибанов, замгендиректора по корпоративной защите, управлению персоналом и общим вопросам АО «Газпром диагностика». 4,4 тысячи
  • Павел Яковлев, руководитель направления по работе с дилерскими центрами в ООО «Стандарт». 3,6 тысячи голосов

От КПРФ в Госдуму по нашему округу выдвигается бывший глава Андреевки Иван Ульянченко. Он намерен, если станет депутатом, прежде всего решать проблемы ЖКХ. Кто будет баллотироваться от партии «Яблоко», пока неизвестно.

Читайте также
Экс-главу Андреевки выдвинули кандидатом в депутаты Государственной Думы от КПРФ. Что о нем известно и чем он намерен заниматься в думе
Вы проголосуете за кандидата от «Единой России», если выборы состоятся в это воскресенье?
Да
Да, не за Белых
Нет
Проголосовали 89 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выборы, политика, Белых Ирина, сюжет: выборы в госдуму 2021
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ирина Белых победила на предварительном голосовании «Единой России» в нашем округе. Теперь она может претендовать на место в Госдуме в третий раз Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» приглашает партнёров к сотрудничеству Новости
Фонтан воды хлещет из «Пятерочки» прямо на землю. Этот магазин дважды закрывали за отсутствие канализации Новости
Прокат самокатов расширил зону поездок до «Зеленопарка» и Голубого Новости
Четвертую платформу на станции Крюково закроют 6 июня Новости
Двое мотоциклистов столкнулись с такси на перекрестке между 1 и 2 микрорайонами. Их увезли в больницу Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Истории
Мосгордума запустила голосование за запреты для самокатов. В числе вариантов ограничение или запрет на езду по тротуарам Новости
Кальянную в 3-м микрорайоне временно закрыли после проверки Роспотребнадзора Новости
Незаконную автостоянку ликвидировали в 11 микрорайоне Она существовала больше десяти лет Новости
Онлайн-курс по скандинавской ходьбе Школы NordicPlus. Старт занятий — 1 июня. Скидка 75% Реклама
Три отважных женщины помогают утке с птенцами перейти через Солнечную аллею Жизнь
«Зеленопарк» хочет запустить прокат электросамокатов по городу. Уже заасфальтировали пешеходную тропу до «Леруа Мерлен» Новости
Голосование за ремонт опасной дороги на границе с Зеленоградом проходит на портале «Добродел». Осталось всего несколько дней Новости
«Нарисовали круг диаметром в километр». История проекта ЦИЭ — от грандиозного замысла до развалин Истории
Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Круглосуточная «Чайхана 24» открылась рядом со станцией Крюково Новости
Альтернативная вакцина от ковида — «ЭпиВакКорона» — появилась в поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». Чем она отличается Новости
Роддом приглашает на встречу с акушерами-гинекологами в парк Победы Афиша
На перекрестках в Зеленограде поставили светофоры с белым человечком — водители могут поворачивать, пропуская пешеходов. Эксперимент бурно обсуждают, многие против Новости
Ночные автобусы в Зеленограде запускать не планируют. Но предложения наших читателей обсудят Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
У семейства уток-огарей на Чёрном озере вылупилось десять птенцов. Или больше? Попробуйте сосчитать Жизнь
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру