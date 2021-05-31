Вечером 30 мая стали известны результаты предварительного голосования «Единой России». По 207 (Ховринскому) избирательному округу, куда относится и Зеленоград, победила действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она набрала 28,5 тысяч голосов — это 38 процентов от участников праймериз.
Предварительное голосование позволяет партии определить лидеров общественного мнения, выделить наиболее значимых людей и обновить кадровый состав депутатского корпуса. Победители праймериз получают право стать кандидатами от партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. При этом окончательное решение по претендентам на выдвижение принимает съезд партии, в этом году он пройдет 19 июня.
В программу Ирины Белых входят такие направления работы:
- сохранение сбережений людей
- повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств
- увеличение объемов поддержки семей с детьми, будущих мам, молодых родителей
- улучшение демографической ситуации в стране, продуманное воспитание и развитие детей
- качественное образование, умение сохранить историю страны, уважение традиционных ценностей
- разработка стандартов московского образования
- стимулирование малого и среднего бизнеса
- введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде, и обязанности ликвидировать его
- расширение ответственности за утилизацию товаров и упаковки, что должно стать мощным стимулом для модернизации всех видов производства и создания современных и высокооплачиваемых рабочих мест
- комфорт для москвичей вне зависимости от района проживания: места в детсадах и школах, удобный транспорт, хорошие дороги, благоустроенные территории, качественное жилье, понятная и прозрачная работа ЖКХ, безупречное обслуживание в поликлиниках
Белых в своем видеообращении не расшифровала, как планирует добиваться поставленных целей. В заключение она сказала, что целью ее работы было и остается сохранение стабильности и уверенности в завтрашнем дне для каждого человека.
Ирина Белых стала депутатом Госдумы шестого созыва в октябре 2013 года (тогда ей передали вакантный мандат другого депутата), тогда она занимала пост заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей. В 2016 ее избрали депутатом седьмого созыва от 207-го Ховринского одномандатного округа Москвы. По итогам голосования она набрала 34,36%.
Член фракции «Единая Россия», входит в комитет ГД по государственному строительству и законодательству. В числе последних законопроектов, в разработке которых Ирина Белых принимала участие, нашумевший закон о просветительской деятельности: ее надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать здесь. Также Белых работала над поправками в закон об иностранных агентах.
За полгода до выборов в Госдуму все старшеклассники Зеленограда получили от нее буклеты с информацией о поступлении. В буклетах была информация со списком востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. В департаменте образования тогда сообщили, что Белых рассылала информацию как председатель управляющего совета школы 618 (хотя конверты были подписаны от имени депутата). На вопрос редакции, была ли связана рассылка с грядущими выборами в Госдуму, в ведомстве заявили, что буклеты «нацелены на профориентацию молодежи и носят информационный характер». 86% наших читателей, принявших участие в опросе, посчитали это предвыборной агитацией.
Чуть позже Ирина Белых рассказала детсадовцам об их правах — каждому ребенку в шкафчик положили конверт с памяткой. Родителям предлагают проверить у детсадовцев, знают ли они, с какого возраста можно «вступать в детские объединения» и когда могут «сами обратиться за защитой своих прав». Также перечислены сведения о том, за что ребенка может задержать полиция, и когда он может сам пойти к врачу.
В Ховринском избирательном округе было восемь кандидатов:
- Денис Хлебников, гендректор управляющей компании «Лидер» из деревни Голубое. Он набрал 10,9 тысячи голосов
- Павел Рыбальский, начальник отдела по спорту Центр детских и молодежных социальных инициатив «Крылья». Он набрал 9,8 тысячи голосов
- Елена Цендрина, временно не работает. 6,1 тысячи
- Сергей Козлов, предприниматель, бывший замначальника полиции по Северному административному округу. 6,1 тысячи
- Кирилл Максимкин, временно не работает, бывший сотрудник Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования. 5,9 тысячи
- Александр Шибанов, замгендиректора по корпоративной защите, управлению персоналом и общим вопросам АО «Газпром диагностика». 4,4 тысячи
- Павел Яковлев, руководитель направления по работе с дилерскими центрами в ООО «Стандарт». 3,6 тысячи голосов
От КПРФ в Госдуму по нашему округу выдвигается бывший глава Андреевки Иван Ульянченко. Он намерен, если станет депутатом, прежде всего решать проблемы ЖКХ. Кто будет баллотироваться от партии «Яблоко», пока неизвестно.