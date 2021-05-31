Что известно об Ирине Белых

Ирина Белых стала депутатом Госдумы шестого созыва в октябре 2013 года (тогда ей передали вакантный мандат другого депутата), тогда она занимала пост заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей. В 2016 ее избрали депутатом седьмого созыва от 207-го Ховринского одномандатного округа Москвы. По итогам голосования она набрала 34,36%.

Член фракции «Единая Россия», входит в комитет ГД по государственному строительству и законодательству. В числе последних законопроектов, в разработке которых Ирина Белых принимала участие, нашумевший закон о просветительской деятельности: ее надо зарегулировать, потому что «антироссийские силы» под видом просвещения занимаются в школах и вузах пропагандой и дискредитируют российские власти. О том, почему российское научное сообщество было против этого закона, можно прочитать здесь. Также Белых работала над поправками в закон об иностранных агентах.

За полгода до выборов в Госдуму все старшеклассники Зеленограда получили от нее буклеты с информацией о поступлении. В буклетах была информация со списком востребованных направлений обучения и популярных вузов Москвы. В департаменте образования тогда сообщили, что Белых рассылала информацию как председатель управляющего совета школы 618 (хотя конверты были подписаны от имени депутата). На вопрос редакции, была ли связана рассылка с грядущими выборами в Госдуму, в ведомстве заявили, что буклеты «нацелены на профориентацию молодежи и носят информационный характер». 86% наших читателей, принявших участие в опросе, посчитали это предвыборной агитацией.

Чуть позже Ирина Белых рассказала детсадовцам об их правах — каждому ребенку в шкафчик положили конверт с памяткой. Родителям предлагают проверить у детсадовцев, знают ли они, с какого возраста можно «вступать в детские объединения» и когда могут «сами обратиться за защитой своих прав». Также перечислены сведения о том, за что ребенка может задержать полиция, и когда он может сам пойти к врачу.