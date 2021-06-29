Партии ЛДПР и «Справедливая Россия» определились с кандидатами в Госдуму от нашего округа. Вот кого они выдвинули 29.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Либерально-демократическая партия России определилась с кандидатами, которые будут выдвигаться на выборах в Госдуму от избирательных округов Москвы. От 207-го Ховринского округа, куда входит и Зеленоград, сможет выдвинуться координатор ЛДПР в нашем городе 44-летний Вячеслав Милованов.

Милованов в 2019 году выдвигался в Мосгордуму от Зеленограда, но в итоге не прошел туда. Он учился в Ташкентском автомобильно-дорожном институте, имеет агентскую компанию. На время выборов в 2019 году уходил с должности и был безработным, чтобы сосредоточиться на политике.

С какой программой Милованов будет баллотироваться в Госдуму, пока неизвестно. Перед выборами в Мосгордуму он настаивал, что в Зеленограде должно быть как можно больше рабочих мест: «У нас большой город, есть заводы. Я посмотрел, сейчас все давят на уменьшение стоимости проезда по М-11. А может быть нам даже это и не нужно будет, если мы в своем городе увеличим число рабочих мест, будем строить заводы».

На прошлых выборах в Госдуму, в 2016 году, кандидат от ЛДПР Юлия Тимошина набрала 12% голосов зеленоградских избирателей.

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От «Справедливой России» по 207 округу выдвинется 51-летний Аркадий Павлинов. Он учился на аэрокосмическом факультете в университете имени Баумана, юридическом факультете Московского института открытого образования и факультете менеджмента Московской международной высшей школы бизнеса.

В 2003—2005 годах Павлинов был помощником председателя комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления. В дальнейшем он возглавлял юридические компании. В 2017 году избрался в Совет депутатов Даниловского округа Москвы как самовыдвиженец, в 2020 был руководителем московского Центра защиты прав граждан.

На прошлых выборах в Госдуму, в 2016 году, кандидат от «Справедливой России» набрал 9% голосов зеленоградских избирателей.

Кто еще идет в Госдуму

От «Единой России» сможет выдвинуться действующий депутат Госдумы Ирина Белых. Она намерена работать по следующим направлениям: повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств, увеличение поддержки семей с детьми, будущих мам, стимулирование малого и среднего бизнеса, введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде.

От КПРФ выдвинется эк-глава Андреевки Иван Ульянченко. Он намерен, если станет депутатом, прежде всего решать проблемы ЖКХ.

От «Яблока» может выдвинуться лидер партии в Псковской области Лев Шлосберг. Его программа пока неизвестна.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут 19 сентября. Отличительной чертой выборов в этом году станет возможность москвичей переголосовать. Это нововведение должно защитить людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, милованов вячеслав
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