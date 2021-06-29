Либерально-демократическая партия России определилась с кандидатами, которые будут выдвигаться на выборах в Госдуму от избирательных округов Москвы. От 207-го Ховринского округа, куда входит и Зеленоград, сможет выдвинуться координатор ЛДПР в нашем городе 44-летний Вячеслав Милованов.

Милованов в 2019 году выдвигался в Мосгордуму от Зеленограда, но в итоге не прошел туда. Он учился в Ташкентском автомобильно-дорожном институте, имеет агентскую компанию. На время выборов в 2019 году уходил с должности и был безработным, чтобы сосредоточиться на политике.