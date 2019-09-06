8 сентября состоится голосование на выборах в Московского городскую думу. На одно место от Зеленограда претендует пять кандидатов. В серии публикаций мы показываем позицию кандидатов по важным вопросам городской жизни. С Иваном Ульянченко от КПРФ и Вячеславом Миловановым от ЛДПР удалось поговорить очно. Самовыдвиженец Андрей Титов отказался общаться, поэтому мы использовали его программу и другие высказывания. С остальными не удалось ни связаться, ни обнаружить какую-либо их активность. Эта публикация — о безопасности, экологии, медицине и образовании.
Милованов (ЛДПР): «Надо делать так, чтобы наш город был полностью…, чтобы зеленоградец, выходя на улицу, был в безопасности. Потому что у меня тоже ребенок, и я тоже за него волнуюсь. Или, например, происходит ДТП, а потом ищут очевидцев — а почему нет камер на столбах? Если город будет оснащен видеонаблюдением, это будет большой плюс».
Ульянченко (КПРФ): «Буду. Я могу пояснить — 95 процентов раскрываемости делается с помощью видеокамер наружного наблюдения, плюс сотовая связь. То есть сразу правоохранительные органы запрашивают биллинг у сотовых операторов, чтобы посмотреть, кто был в определенное время в определенном месте и потом проверить этих людей. Я просто работал в сотовом операторе и знаю, как это делается».
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт «Разработать и внедрить меры по усилению безопасности и охраны правопорядка в подъездах, дворах, скверах, парках». Что именно он имеет в виду, неизвестно.
Милованов (ЛДПР): «Я неоднократно слышал, что: а мы не можем себе позволить постоянные выезды, допустим, так как у нас нехватка людей. Здесь вопрос — где взять деньги. Что можно сделать будучи депутатом Мосгордумы? Постараться сократить бюджет на благоустройство (плитка, бордюры) и направить эти средства в безопасность: на установку и обновление камер, на поддержку МВД и прочее. Деньги-то есть, огромная куча денег, просто их неправильно распределяют».
Ульянченко (КПРФ): «Мне кажется, здесь не получится так сделать, я честно скажу. Скорее всего, надо идти по принципу создания бюджетных организаций и наделять их соответствующими полномочиями. Как, например, автодорожная инспекция в Москве (МАДИ) или в Московской области есть административные комиссии, которые штрафовали за газон. То есть средства вливать не в федеральную полицию, а в местную структуру».
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт «Разработать и внедрить меры по усилению безопасности и охраны правопорядка в подъездах, дворах, скверах, парках». Что именно он имеет в виду, неизвестно.
Милованов (ЛДПР): «Мы же все везде трубим, что у нас бесплатное образование, бесплатная медицина, так давайте все-таки на самом деле это сделаем. Даже в роддоме у нас почему-то две категории. Хочешь — идешь рожать бесплатно, а хочешь — платно. Это как вообще? Отличается чем-то? Нет. Почему моя жена может себе позволить платно, а у другой нет таких средств? У нас роддом один? Один. Значит, должно в роддоме все быть бесплатно. Да, запретить полностью платные услуги».
Ульянченко (КПРФ): «С бюджетом Москвы 2,6 триллиона рублей о каких-либо платных услугах в бюджетных организациях вообще не должно быть речи. Есть куча коммерческих учреждений, которые оказывают платные услуги. Если бы мы жили в тайге… а когда у нас в каждом втором здании частный медицинский центр, я думаю, бюджетные учреждения должны быть абсолютно, полностью бесплатные».
Титов (самовыдвиженец): найти высказывания Титова по этой теме не удалось.
Милованов (ЛДПР): «Я категорически против МСЗ. Неужели в 21 веке нельзя вернуться к системе Советского Союза к сбору вторсырья и максимальной перерабатке? А пищевые отходы можно на компост пускать и использовать. То есть я против этого проекта».
Ульянченко (КПРФ): «Это загрязнение атмосферы. А нам этим дышать. И потом возникаю раковые заболевания, онкология. Я, конечно, против».
Титов (самовыдвиженец): Мы не нашли прямых высказываний Титова по теме МСЗ. На своем сайте он написал, что «выступает против любых проектов, которые могут нанести урон нашему городу», но именно за проекты, не уточняет. Он призывает решать проблему с помощью сортировки, не выбрасывать в мусор батарейки, лампы и градусники. Он также заявил, что его семья перестала пользоваться мусоропроводом.
Милованов (ЛДПР): «Я за перерабатывающий завод. Нужно вкладывать бюджетные деньги в эти заводы, чтобы они в каждом районе были. Надо прекратить уже вот это складирование мусора. Я думаю, что нужно полностью перерабатывать наш мусор».
Ульянченко (КПРФ): «Я за комплекс по переработке. Современные комплексы по переработке должны быть, но тот проект, который был предоставлен на общественных слушаниях, — я категорически против. Потому что там есть возможность захоронения на территории так называемых „хвостов“ — того, что не переработали. Почему эти „ховсты“ сейчас нельзя везти на Алексинский карьер, куда сейчас и свозится весь клинский, солнечногорский и зеленоградский мусор? Его буквально недавно расширили и зачем при этом они делают дополнительный полигон ТБО рядом с Зеленоградом? Все-таки у нас почти 250 тысяч человек официально. Зачем они делают дополнительную точку напряжения, если уже существует?»
Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт «Не допустить строительства мусорных полигонов в непосредственной близости к нашему городу».
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