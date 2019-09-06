Будете ли добиваться тотального охвата города системой видеонаблюдения?

Милованов (ЛДПР): «Надо делать так, чтобы наш город был полностью…, чтобы зеленоградец, выходя на улицу, был в безопасности. Потому что у меня тоже ребенок, и я тоже за него волнуюсь. Или, например, происходит ДТП, а потом ищут очевидцев — а почему нет камер на столбах? Если город будет оснащен видеонаблюдением, это будет большой плюс».

Ульянченко (КПРФ): «Буду. Я могу пояснить — 95 процентов раскрываемости делается с помощью видеокамер наружного наблюдения, плюс сотовая связь. То есть сразу правоохранительные органы запрашивают биллинг у сотовых операторов, чтобы посмотреть, кто был в определенное время в определенном месте и потом проверить этих людей. Я просто работал в сотовом операторе и знаю, как это делается».

Титов (самовыдвиженец): в программе Титова есть пункт «Разработать и внедрить меры по усилению безопасности и охраны правопорядка в подъездах, дворах, скверах, парках». Что именно он имеет в виду, неизвестно.