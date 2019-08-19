Удар в сердце

Несколько дней назад в самое сердце Зеленограда был нанесен очередной удар. Вандалы снова разбили стелу «Я люблю Зеленоград» в сквере на Сосновой аллее между Ледовым дворцом и седьмым микрорайоном. Сквер сделали два года назад. С тех пор там регулярно ломают стелу, скамейки и даже урны, но видеонаблюдения в сквере нет — в проекте не предусмотрели. А без видеокамер найти вандалов сложно.

Денег в городском бюджете, видимо, так много, что в местной администрации даже не считают, сколько тратят на восстановление после вандалов. Мы спросили префектуру, какой ущерб был нанесен вандалами и хулиганами в зонах отдыха, парках, бульварах Зеленограда за последние три года. Оказалось, что такой подсчет не ведётся.

«Работы по восстановлению проводятся управляющими организациями в рамках проведения работ по содержанию территорий района», ответили в префектуре. То есть они просто бесконечно тратят наши средства на восстановление после хулиганских выходок вместо того, чтобы принять меры заранее.