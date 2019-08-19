Городские власти тратят миллиарды рублей на благоустройство общественных пространств — парков, бульваров, спортивных и детских площадок. Но контроль безопасности на этих объектах обычно не закладывается в смету. В итоге, если новый сквер или площадку облюбуют хулиганы, власти сначала несколько раз потратят наши деньги на ремонт, а потом все равно будут искать средства на безопасность.
Несколько дней назад в самое сердце Зеленограда был нанесен очередной удар. Вандалы снова разбили стелу «Я люблю Зеленоград» в сквере на Сосновой аллее между Ледовым дворцом и седьмым микрорайоном. Сквер сделали два года назад. С тех пор там регулярно ломают стелу, скамейки и даже урны, но видеонаблюдения в сквере нет — в проекте не предусмотрели. А без видеокамер найти вандалов сложно.
Денег в городском бюджете, видимо, так много, что в местной администрации даже не считают, сколько тратят на восстановление после вандалов. Мы спросили префектуру, какой ущерб был нанесен вандалами и хулиганами в зонах отдыха, парках, бульварах Зеленограда за последние три года. Оказалось, что такой подсчет не ведётся.
«Работы по восстановлению проводятся управляющими организациями в рамках проведения работ по содержанию территорий района», ответили в префектуре. То есть они просто бесконечно тратят наши средства на восстановление после хулиганских выходок вместо того, чтобы принять меры заранее.
Чаще всего управляющие компании, в чьем ведении находятся общественные пространства, даже не заявляют в полицию о вандальных действиях. Ведь в этом случае нужно указать причиненный ущерб.
Но иногда вандал попадается сам, по глупости, или случай настолько резонансный, что без полиции не обойтись. Тогда ущерб подсчитывают быстро. Например, за разрушение фигур-талисманов на бульваре в 16 микрорайоне 20-летнему зеленоградцу «вчинили» иск на 100 тысяч рублей. За разбитое стекло в надземном переходе между ДК и 6 микрорайоном насчитали 64 тысячи. Ледяные горки, которые вандалы упорно ломали, стоили почти полмиллиона рублей. Суммарно набегает значительная сумма.
Кстати, похожая ситуация происходит и с пожарами в подъездах жилых домов — очевидный поджог МЧС проще записать, как «неосторожное обращение с огнем», полиции проще не искать поджигателей, а управляющей компании проще всё по-тихому починить. В конечном итога за все заплатят собственники квартир, мы с вами.
Что касается видеонаблюдения, то заявки на установку камер готовят управы районов — «с учетом мнения жителей, массовости посещений объекта и фиксации противоправных действий». То есть, сначала должны быть какие-то не одиночные разрушения, мнение жителей (каких жителей? о чём мнения?), и только после этого сделают заявку на установку видеокамер. При этом — запомните это на будущее — «массовость посещения объекта» сама по себе не является поводом к установке камер или же она просто заранее неизвестна.
Заявки рассматривает рабочая группа в префектуре. Если решат, что камеры ставить надо, запросы об установке отправляют в департамент информационных технологий. Там заявку удовлетворят, но «при наличии средств» — как, например, в случае с просьбой об установке камер, а корпусах 607 или 608 с возможностью обзора сквера на Сосновой аллеей.
На корпусах 1466, 1609, 1620, 2024, 2034, 2038 и 2301, по данным префектуры, стоят панорамные камеры, которые позволяют просматривать парковые зоны — скверы и бульвары — в 14, 16, 20, 23-м микрорайонах. А вот вопрос о необходимости установки видеонаблюдения для контроля парка, который сделали сейчас возле Нижнекаменского пруда, рассмотрят после завершения работ. И, возможно, снова после прихода туда вандалов.
В наличии видеокамер, казалось бы, должна быть заинтересована и полиция — ей же искать вандала, если поступит заявление от того же «Жилищника». В префектуре подтвердили, что правоохранительные органы тоже могут обращаться с конкретными предложениями об установке камер. Обращались или нет, неизвестно. Пока же в окружном УВД на вопрос ответили, что нормативные акты, законы и иные документы, требующие или регламентирующие установку систем видеонаблюдения в общественных пространствах, не в их компетенции.
Между тем, похожий документ есть. В 2015 году появилось постановление Правительства РФ №272 об антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Объект считается местом массового пребывания, если вмещает от 50 человек. В любом случае, такой объект должен быть оборудован системой видеонаблюдения. Это постановление связано с защитой от террористов и касается магазинов, торговых центров, клубов, гостиниц и других объектов.
Применимо ли оно к открытым городским пространствам, сложно сказать. Карта городских территорий, охваченная видеонаблюдением, если и существует, отсутствует в открытом доступе. По информации префектуры, известно, что камерами охвачены крупнейшие места массового скопления людей округа, такие как Центральная площадь, площадь Юности, Крюковская площадь и другие. Какие «другие», тоже неизвестно.
84 процента читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают надо предусматривать обязательное видеонаблюдение во всех проектах благоустройства.
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