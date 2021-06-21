Псковский депутат Лев Шлосберг из партии «Яблоко» может претендовать на место в Госдуме от нашего округа. Кто он такой? 21.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Партия «Яблоко» определилась с кандидатами для выдвижения на выборах в Госдуму от избирательных округов Москвы. От 207-го Ховринского округа, куда входит и Зеленоград, сможет выдвинуться лидер «Яблока» в Псковской области Лев Шлосберг.

Окончательное решение, кто пойдет на выборы, примет съезд партии 3-4 июля. Список может изменится, так как федеральное бюро может внести свои предложения.

Шлосберг в марте 2021 года говорил «Новой газете», что вопрос о его выдвижении в Госдуму в Москве обсуждался еще в 2016 году, но тогда штаб партии решил сконцентрироваться на выборах в псковскую областную думу. По его словам, в Госдуме следующего созыва работать будет очень сложно из-за политической ситуации в стране. Но если всё-таки удастся «обеспечить негодующее общество политическими представителями в парламенте, у нас появится шанс удержать ситуацию в стране» , — сказал он.

Кто такой Лев Шлосберг

Шлосбергу 57 лет. Оно окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института, работал воспитателем и учителем. Учредил Псковский Вольный университет — негосударственное высшее учебное заведение, был первым руководителем городской службы психологической помощи по телефону (телефона доверия в Пскове).

В 2011—2015 годах был депутатом псковского областного Собрания депутатов, зампредседателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению, член постоянной комиссии по противодействию коррупции. С 2016 — зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. Два раза баллотировался на пост председателя партии «Яблоко».

С 2001 года он был издателем, директором (до февраля 2015 года) и главным редактором (до ноября 2013 года) региональной общественной газеты «Псковская губерния» (сейчас внесена в список СМИ-иностранных агентов). Известность ему принесли цикл публикаций о гибели псковских десантников в Чечне и о судьбе останков 75 тысяч советских военнопленных, захороненных на территории концлагеря «Шталаг-372».

Автор и соавтор более 20 книг в сфере публичной политики, экономики, социологии, регионального развития, культуры, международных отношений, деятельности институтов гражданского общества.

На протестных акциях в январе 2021 года Шлосберга задержали, суд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия в Пскове и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

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Выборы в Госдуму-2021

Выборов депутатов Государственной думы 8 созыва пройдут 19 сентября 2021 года. От КПРФ выдвинется эк-глава Андреевки Иван Ульянченко. Он намерен, если станет депутатом, прежде всего решать проблемы ЖКХ.

От «Единой России» по нашему округу может баллотироваться действующий депутат Ирина Белых. Она намерена работать по следующим направлениям:

  • повышение качества медицинской помощи и доступности лекарств
  • увеличение объемов поддержки семей с детьми, будущих мам, молодых родителей
  • улучшение демографической ситуации в стране, продуманное воспитание и развитие детей
  • качественное образование, умение сохранить историю страны, уважение традиционных ценностей
  • стимулирование малого и среднего бизнеса
  • введение ответственности собственников промышленных предприятий за вред, нанесенный окружающей среде, и обязанности ликвидировать его
  • расширение ответственности за утилизацию товаров и упаковки, что должно стать мощным стимулом для модернизации всех видов производства и создания современных и высокооплачиваемых рабочих мест.

С какой программой предполагает баллотироваться Шлосберг, пока неизвестно.

Отличительной чертой выборов в этом году станет возможность москвичей переголосовать. Это нововведение, по мнению авторов идеи, защитит людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.

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За кого бы вы проголосовали, если выборы состоялись прямо сейчас?
Ирина Белых, Едина Россия
Иван Ульянченко, КПРФ
Лев Шлосберг, Яблоко
Проголосовали 48 человек
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Метки:
политика, сюжет: выборы в госдуму 2021, партия яблоко, шлосберг лев
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