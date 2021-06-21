Кто такой Лев Шлосберг

Шлосбергу 57 лет. Оно окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института, работал воспитателем и учителем. Учредил Псковский Вольный университет — негосударственное высшее учебное заведение, был первым руководителем городской службы психологической помощи по телефону (телефона доверия в Пскове).

В 2011—2015 годах был депутатом псковского областного Собрания депутатов, зампредседателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению, член постоянной комиссии по противодействию коррупции. С 2016 — зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. Два раза баллотировался на пост председателя партии «Яблоко».

С 2001 года он был издателем, директором (до февраля 2015 года) и главным редактором (до ноября 2013 года) региональной общественной газеты «Псковская губерния» (сейчас внесена в список СМИ-иностранных агентов). Известность ему принесли цикл публикаций о гибели псковских десантников в Чечне и о судьбе останков 75 тысяч советских военнопленных, захороненных на территории концлагеря «Шталаг-372».

Автор и соавтор более 20 книг в сфере публичной политики, экономики, социологии, регионального развития, культуры, международных отношений, деятельности институтов гражданского общества.

На протестных акциях в январе 2021 года Шлосберга задержали, суд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия в Пскове и оштрафовал на 20 тысяч рублей.