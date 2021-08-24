Кандидат от партии «Яблоко» Лев Шлосберг выдвигался в Госдуму по 207-му Ховринскому округу, куда входит и Зеленоград. Мосгорсуд посчитал его причастным к структурам осужденного политика Алексея Навального и запретил участвовать в выборах. Шлосберг обжаловал это решение, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал ему. Теперь он планирует идти в Верховный и Конституционный суды.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября, в нашем округе Шлосберг пока что приостановил предвыборную кампанию.

В эфире «Эхо Москвы» Шлосберг рассказал, что при рассмотрении его жалобы суд апелляционной инстанции не вызвал для объяснений ЦИК и не запросил у Минюста документ, подтверждающий, что у него нет связей с экстремистскими организациями.

Ранее политик говорил «Зеленоград.ру», что подобные ситуации со снятием кандидата говорят о «косвенном признании шансов, [потому что] слабого противника так не атакуют». Он полагает, что в Москве его сняли, так как всерьез опасаются его победы над кандидатом от «Единой России» Ириной Белых.