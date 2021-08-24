Кандидат от партии «Яблоко» Лев Шлосберг выдвигался в Госдуму по 207-му Ховринскому округу, куда входит и Зеленоград. Мосгорсуд посчитал его причастным к структурам осужденного политика Алексея Навального и запретил участвовать в выборах. Шлосберг обжаловал это решение, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал ему. Теперь он планирует идти в Верховный и Конституционный суды.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября, в нашем округе Шлосберг пока что приостановил предвыборную кампанию.
В эфире «Эхо Москвы» Шлосберг рассказал, что при рассмотрении его жалобы суд апелляционной инстанции не вызвал для объяснений ЦИК и не запросил у Минюста документ, подтверждающий, что у него нет связей с экстремистскими организациями.
Ранее политик говорил «Зеленоград.ру», что подобные ситуации со снятием кандидата говорят о «косвенном признании шансов, [потому что] слабого противника так не атакуют». Он полагает, что в Москве его сняли, так как всерьез опасаются его победы над кандидатом от «Единой России» Ириной Белых.
На митинге в январе 2021 Лев Шлосберг предложил вышедшим на улицы людям перейти в гайд-парк, где можно собираться без уведомлений. Из-за этого полиция записала его в координаторы акции, суд оштрафовал его за организацию массового передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2). Политик свою вину не признал.
Мосгорсуд посчитал решение Псковского городского суда тем документом, который фиксирует причастность Шлосберга к деятельности Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России). Внесенные весной изменения в законодательство обязывают снимать с выборов каждого из таких людей.
Сам политик считает иначе и настаивает, что причастность должна быть прописана в отдельном судебном акте, не касающемся каких-либо правонарушений: «Это нонсенс. Вообще, в делах по КоАП по административным правонарушениям причастность человека не может устанавливаться в принципе, она устанавливается в делах другой категории».
Сейчас Лев Шлосберг остается кандидатом в депутаты Госдумы по единому федеральному избирательному округу в составе партии «Яблоко» и кандидатом в депутаты Псковского областного собрания.
«Пусть теперь политическая система решает эту задачу, каким образом один и тот же кандидат, дважды прошедший регистрацию в Государственную думу, в одном случае может участвовать в выборах, а в другом случае не может участвовать в выборах» , — подытожил он.