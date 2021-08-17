Кандидат от «Яблока» Лев Шлосберг обжаловал снятие с выборов в Госдуму. Суд посчитал его связанным со структурами Навального из-за митинга 17.08.2021 ZELENOGRAD.RU

В начале августа Московский городской суд снял с выборов в Госдуму кандидата от партии «Яблока» Льва Шлосберга, он выдвигался по 207-му Ховринскому округу, куда входит и Зеленоград. Причина — причастность к деятельности экстремисткой организации. Шлосберг обжаловал это решение через Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Его жалоба уже принята к производству, когда ее рассмотрят, неизвестно.

Ранее политик говорил «Зеленоград.ру», что подобные ситуации со снятием кандидата говорят о «косвенном признании шансов, [потому что] слабого противника так не атакуют». Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября и пока Шлосберг продолжает вести предвыборную кампанию. Его сторонники ищут людей для оплачиваемой стажировки в избирательном штабе.

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В суд за проверкой на причастность Шлосберга «к экстремистским организациям и поддержке Навального» обратился конкурент Льва Шлосберга из партии «Зеленые». Мосгорсуд согласился, что связь политика с Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным, действительно есть. Сейчас ФБК внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Причастность к деятельности ФБК выразилась, как оказалось, в участии Шлосберга в митинге 23 января. Тогда его задержали в Пскове и оштрафовали за организацию массового передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2). Политик свою вину не признал: по его словам, он не организовывал людей, а предложил им перейти в гайд-парк, где можно собираться без уведомлений.

По мнению политика, у него достаточно правовых оснований для принятия положительного решения по жалобе и отмены решения суда. Некоторые причины он перечислил в своем телеграм-канале, позиция суда по ним уже известна из решения Мосгорсуда о снятии с выборов. Кратко рассказываем о них.

Нет решения суда о причастности к структурам Навального

В мае в России приняли закон, запрещающий участвовать в выборах всех уровней людям, которые причастны к деятельности экстремистских организаций. Закон при этом требует, чтобы в каждом конкретном случае эта связь была доказана в суде.

Шлосберг утверждает, что в отношении него такого решения суда нет. Суд смотрит на эту ситуацию иначе и таким решением считает постановление Псковского городского суда о штрафе за организацию того самого шествия в гайд-парк. Потому что «непосредственное участие в реализации отдельных мероприятий» также приравнивается к участию в деятельности всей экстремисткой организации.

«Федеральный законодатель не предъявляет каких-либо специальных требований к виду судопроизводства, в рамках которого принимается судебное решение и которым устанавливается причастность лица к деятельности экстремистской или террористической организации» , — говорится в решении.

Также суд обратил внимание, что в соцсетях Шлосберг «выражал поддержку проведению 23 января 2021 года несанкционированного шествия, организованного «Штабом Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).

«Шлосберг Л.М. одобряет действия участников, восхищается ими, благодарит их» , — уточняет судья.

Решение о признании ФБК экстремистами тогда еще не вступило в силу

Когда Шлосберга зарегистрировали кандидатом в депутаты, решение о признании ФБК и штабов Навального экстремистами еще не вступило в законную силу.

Суд в ответ на это заметил, что то постановление Мосгорсуда было «обращено к немедленному исполнению в части запрета деятельности общественного объединения», и это допускает исполнение судебного постановления до его вступления в законную силу.

Закону придали обратную силу

Запрет избираться участникам экстремистских организаций появился весной, митинг в Пскове прошел зимой. Лишение Шлосберга сейчас пассивного избирательного права означает придание обратной силы закону: то есть его вынуждают нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.

Закон действительно написан так, что запрет избираться действует на тех людей, кто возглавлял Штабы и ФБК еще за три года до вступления этого закона в силу. Для рядовых участников такой срок ограничен годом.

Официальная позиция государства в этом случае такова. Ограничение пассивного избирательного права не является наказанием, мерой уголовно-правовой либо административно-правовой ответственности. А значит, положения об обратной силе закона, которая ухудшает положение человека, здесь не применяется.

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Метки:
выборы, политика, сюжет: выборы в госдуму 2021, шлосберг лев
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