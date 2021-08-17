В суд за проверкой на причастность Шлосберга «к экстремистским организациям и поддержке Навального» обратился конкурент Льва Шлосберга из партии «Зеленые». Мосгорсуд согласился, что связь политика с Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным, действительно есть. Сейчас ФБК внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Причастность к деятельности ФБК выразилась, как оказалось, в участии Шлосберга в митинге 23 января. Тогда его задержали в Пскове и оштрафовали за организацию массового передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2). Политик свою вину не признал: по его словам, он не организовывал людей, а предложил им перейти в гайд-парк, где можно собираться без уведомлений.

По мнению политика, у него достаточно правовых оснований для принятия положительного решения по жалобе и отмены решения суда. Некоторые причины он перечислил в своем телеграм-канале, позиция суда по ним уже известна из решения Мосгорсуда о снятии с выборов. Кратко рассказываем о них.