Кандидат в Госдуму от КПРФ Иван Ульянченко опубликовал свою программу. Вот её краткий пересказ 10.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Иван Ульянченко — экс-глава Андреевки и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ — опубликовал свою предвыборную программу. Там ипотека под два процента, больше налогов для богатых и меньше для бедных, финансирование микроэлектроники, озеленение Зеленограда, поддержка малого бизнеса и освобождение политзаключенных. «Зеленоград.ру» приводит её основные тезисы.

Социальная политика

  • отменить пенсионную реформу 2018 года
  • увеличить минимальную пенсию, прожиточный минимум и МРОТ до 25 тысяч рублей
  • индексировать пенсии, в том числе для работающих пенсионеров
  • реформировать Пенсионный фонд и снизить его бюрократизацию
  • сократить «зарплатные налоги» и ввести льготный режим арендной платы для представителей малого и среднего бизнеса
  • прекратить «оптимизацию медицины», увеличить расходы на медицинское оборудование и выплаты медперсоналу, остановить коммерциализацию здравоохранения
  • проводить вакцинацию только добровольно
  • разрешить иностранную вакцину от коронавируса в России
  • выдавать ипотечные кредиты не более чем под 2% годовых

Экономика

  • перераспределить доходы от пользования природными ресурсами в пользу «трудящихся слоев населения»
  • национализировать стратегически важные предприятия и нефтегазовые монополии
  • отказаться от приватизации всех государственных и муниципальных унитарных предприятий
  • ввести прогрессивную шкалу налогообложения (такую, при которой ставка налога увеличивается по мере роста дохода) и освободить от подоходного налога «беднейших» граждан
  • обеспечить малый и средний бизнес поддержкой и льготами
  • отказаться от сырьевой экономики
  • гарантировать рабочее место каждому москвичу, который «хочет и может работать»
  • увеличить финансирование науки и наукоёмких предприятий, восстановить Зеленоград как центр микроэлектроники

Демократизация

  • обеспечить проведение честных выборов без фальсификаций
  • демократизировать избирательное законодательство
  • освободить всех политзаключённых России
  • обеспечить независимость суда

ЖКХ

  • ввести моратория на рост тарифов ЖКХ и оплату капитального ремонта
  • провести аудит тарифов ЖКХ
  • использовать современные технологии в сфере ЖКХ
  • закрепить в законе возможность признания жилья непригодным для проживания из-за ветхости сетей ЖКХ и установить обязанность региональных властей разрабатывать и выполнять программы капитального ремонта сетей ЖКХ
  • предоставить субсидии в сфере ЖКХ более широкому кругу населения

Экология

  • поставить цель достичь нулевого захоронения отходов с помощью современных заводов с технологией переработки
  • разработать программы по озеленению микрорайонов города
  • принять новый лесной кодекс, восстановить лесную службу в России и прекратить сплошную вырубку лесов в Подмосковье

Безопасность дорожного движения

  • запретить частные камеры фото- и видеофиксации на дорогах общественного пользования
  • снизить тарифы оплаты проезда на общественном городском транспорте и предоставить малоимущим гражданам право бесплатного проезда
  • работать над доступностью парковочных мест для всех горожан и запретить платные парковки возле зданий органов государственной власти и местного самоуправления

Миграционная политика

  • ввести визовый режим со странами Средней Азии и создать достойно оплачиваемые рабочие места для граждан РФ

Ульянченко убеждён, что реализовать эти предложения возможно за счёт перераспределения сверхдоходов, в том числе от добычи полезных ископаемых, и развития новых секторов экономики.

Читайте также
Против кандидата в Госдуму от КПРФ Ивана Ульянченко выдвинули кандидата с похожей фамилией от партии с похожим логотипом
Что известно об Иване Ульянченко

Ивану Ульянченко 35 лет. Он родился в Алабушево, но сейчас живёт в Зеленограде. Будущий кандидат в депутаты окончил зеленоградскую школу 1194, Институт открытого образования и РАНХиГС при президенте РФ.

С 2014 года входит в Коммунистическую партию Российской Федерации, но не разделяет некоторые её постулаты. «Я не ярый коммунист и не могу поддерживать все те левые взгляды, которые были еще в Советском Союзе. Но при всем при этом я встал на путь КПРФ, у нас есть общая линия и я должен ее придерживаться», — рассказал он зеленоградскому изданию «Инфопортал».

С 2018 по 2019 год Ульянченко занимал пост главы Андреевки, а в 2019 году участвовал в выборах в Мосгордуму от Зеленограда и занял второе место. Он был кандидатом, за которого Навальный призвал голосовать в рамках «Умного голосования». Сейчас член КПРФ выступает против электронного голосования.

Другие кандидаты в Госдуму о нашего округа

  • Ирина Белых — член «Единой России», депутат шестого и седьмого созывов ГД;
  • Вячеслав Милованов — координатор ЛДПР в Зеленограде;
  • Аркадий Павлинов от «Справедливой России»;
  • Илья Ульянов от партии «Коммунисты России»;
  • Сергей Дёмин от «Партии Роста»;
  • Дмитрий Макаренко от партии «Новые люди»;
  • Андрей Пангаев от «Зёленых»;
  • Евгений Серафонтов от РПСС;
  • Степан Соловьев от «Зелёной альтернативы»;
  • Сергей Ульянов от «Партии Пенсионеров»;
  • Михаил Хазин от партии «Родина»;
  • Юрий Юрченко от «Гражданской Платформы».

Кандидата от «Яблока» Льва Шлоссберга пока сняли с выборов за связь со структурами Навального. Он будет обжаловать это решение

В этом году выборы пройдут с 17 по 19 сентября. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, трёхдневное голосование в условиях пандемии позволит избежать рисков инфицирования. При этом онлайн-трансляции с избирательных участков будут открыты только для избирательных комиссий, политических партий, кандидатов и центров наблюдения.

Москвичи смогут проголосовать онлайн. При этом в систему электронного голосования добавят функцию отложенного решения: избиратели получат возможность передумать и проголосовать заново.

Читайте также
Открыта запись на электронное голосование на выборы в Госдуму
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выборы, политика, ульянченко иван, сюжет: выборы в госдуму 2021, госдума
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кандидат в Госдуму от КПРФ Иван Ульянченко опубликовал свою программу. Вот её краткий пересказ Новости
Кремлевскую «Чайку», возившую советского министра иностранных дел, продают в Зеленограде. Мы поговорили с её владельцем Истории
Пропал 57-летний Александр Трифанов. Помогите найти Новости
Начался поиск волонтёров для помощи людям у временного пешеходного моста в Крюково Новости
«Зеленопарк» запустил свой сервис проката электросамокатов по городу. Вот как он работает и сколько стоит Новости
Где в Зеленограде можно собирать грибы и ягоды (оказывается, далеко не везде) Ответы
Первые детские соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 14 августа на Большом городском пруду Афиша
Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности возобновил работу в обычном режиме. Раньше там была только вакцинация, а теперь — дополнительные исследования для переболевших ковидом Новости
Остановку «Пожарное депо» переименовали в «Храм Александра Невского» Новости
Высокий, узкий, ненадежный и скользкий — четыре главные претензии к временному пешеходному мосту на станции Крюково. И чем он опасен в будущем Истории
Кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму по нашему округу за связь со структурами Навального. Он будет обжаловать это решение Новости
«Держать и не пущать бессмысленно». Сергей Собянин вступился за электросамокаты Новости
Умерла создатель и руководитель зеленоградского хора «Кантилена» Ирэна Сарнацкая Новости
Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре. За помощь в розыске одного из них полиция обещает миллион рублей Новости
Префект попросил мэрию организовать автобусный маршрут, чтобы не идти по неудобному мосту. «Зеленоград.ру» предлагал это ещё до его открытия Новости
Кассы Мосгортранса на Крюковской площади снова работают. Их переставили ближе к корпусу 834 Новости
«Не готовы к физическим наказаниям на тренировках — отдавайте детей на вышивание». Что думают зеленоградские тренеры о «воспитательном» насилии в спортивных секциях Истории
Курьеры «Самоката» устроили хоровод вокруг фонтана на площади Юности Жизнь
«Опытные преподаватели, маленькие группы и практически индивидуальные занятия». Завкафедрой Права МИЭТ, профессор Лев Бертовский о современных правовых нормах и самых нужных юристах 21-го века Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Наш очаг культуры. Как первый клуб в поселке Крюково появился в конюшне, потом сгорел в день открытия, а сейчас порос деревьями Истории
Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне превратился в городское захолустье. Уже год здесь не могут закончить ремонт Истории
Черно-белое кафе-пекарня «Нуар» открылось в бизнес-центре на Центральной площади. В меню — кофе, десерты, выпечка и закуски Новости
Девять лайфхаков для М-11, чтобы ездить удобнее и меньше платить Истории
Как сотрудники РЖД помогают людям переходить высокий пешеходный мост в Крюково (оказалось, довольно плохо) Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». С 5 августа в «Синема парк Зеленопарк» Афиша
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру