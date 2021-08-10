Что известно об Иване Ульянченко

Ивану Ульянченко 35 лет. Он родился в Алабушево, но сейчас живёт в Зеленограде. Будущий кандидат в депутаты окончил зеленоградскую школу 1194, Институт открытого образования и РАНХиГС при президенте РФ.

С 2014 года входит в Коммунистическую партию Российской Федерации, но не разделяет некоторые её постулаты. «Я не ярый коммунист и не могу поддерживать все те левые взгляды, которые были еще в Советском Союзе. Но при всем при этом я встал на путь КПРФ, у нас есть общая линия и я должен ее придерживаться», — рассказал он зеленоградскому изданию «Инфопортал».

С 2018 по 2019 год Ульянченко занимал пост главы Андреевки, а в 2019 году участвовал в выборах в Мосгордуму от Зеленограда и занял второе место. Он был кандидатом, за которого Навальный призвал голосовать в рамках «Умного голосования». Сейчас член КПРФ выступает против электронного голосования.