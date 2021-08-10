Иван Ульянченко — экс-глава Андреевки и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ — опубликовал свою предвыборную программу. Там ипотека под два процента, больше налогов для богатых и меньше для бедных, финансирование микроэлектроники, озеленение Зеленограда, поддержка малого бизнеса и освобождение политзаключенных. «Зеленоград.ру» приводит её основные тезисы.
- отменить пенсионную реформу 2018 года
- увеличить минимальную пенсию, прожиточный минимум и МРОТ до 25 тысяч рублей
- индексировать пенсии, в том числе для работающих пенсионеров
- реформировать Пенсионный фонд и снизить его бюрократизацию
- сократить «зарплатные налоги» и ввести льготный режим арендной платы для представителей малого и среднего бизнеса
- прекратить «оптимизацию медицины», увеличить расходы на медицинское оборудование и выплаты медперсоналу, остановить коммерциализацию здравоохранения
- проводить вакцинацию только добровольно
- разрешить иностранную вакцину от коронавируса в России
- выдавать ипотечные кредиты не более чем под 2% годовых
- перераспределить доходы от пользования природными ресурсами в пользу «трудящихся слоев населения»
- национализировать стратегически важные предприятия и нефтегазовые монополии
- отказаться от приватизации всех государственных и муниципальных унитарных предприятий
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения (такую, при которой ставка налога увеличивается по мере роста дохода) и освободить от подоходного налога «беднейших» граждан
- обеспечить малый и средний бизнес поддержкой и льготами
- отказаться от сырьевой экономики
- гарантировать рабочее место каждому москвичу, который «хочет и может работать»
- увеличить финансирование науки и наукоёмких предприятий, восстановить Зеленоград как центр микроэлектроники
- обеспечить проведение честных выборов без фальсификаций
- демократизировать избирательное законодательство
- освободить всех политзаключённых России
- обеспечить независимость суда
- ввести моратория на рост тарифов ЖКХ и оплату капитального ремонта
- провести аудит тарифов ЖКХ
- использовать современные технологии в сфере ЖКХ
- закрепить в законе возможность признания жилья непригодным для проживания из-за ветхости сетей ЖКХ и установить обязанность региональных властей разрабатывать и выполнять программы капитального ремонта сетей ЖКХ
- предоставить субсидии в сфере ЖКХ более широкому кругу населения
- поставить цель достичь нулевого захоронения отходов с помощью современных заводов с технологией переработки
- разработать программы по озеленению микрорайонов города
- принять новый лесной кодекс, восстановить лесную службу в России и прекратить сплошную вырубку лесов в Подмосковье
- запретить частные камеры фото- и видеофиксации на дорогах общественного пользования
- снизить тарифы оплаты проезда на общественном городском транспорте и предоставить малоимущим гражданам право бесплатного проезда
- работать над доступностью парковочных мест для всех горожан и запретить платные парковки возле зданий органов государственной власти и местного самоуправления
- ввести визовый режим со странами Средней Азии и создать достойно оплачиваемые рабочие места для граждан РФ
Ульянченко убеждён, что реализовать эти предложения возможно за счёт перераспределения сверхдоходов, в том числе от добычи полезных ископаемых, и развития новых секторов экономики.
Ивану Ульянченко 35 лет. Он родился в Алабушево, но сейчас живёт в Зеленограде. Будущий кандидат в депутаты окончил зеленоградскую школу 1194, Институт открытого образования и РАНХиГС при президенте РФ.
С 2014 года входит в Коммунистическую партию Российской Федерации, но не разделяет некоторые её постулаты. «Я не ярый коммунист и не могу поддерживать все те левые взгляды, которые были еще в Советском Союзе. Но при всем при этом я встал на путь КПРФ, у нас есть общая линия и я должен ее придерживаться», — рассказал он зеленоградскому изданию «Инфопортал».
С 2018 по 2019 год Ульянченко занимал пост главы Андреевки, а в 2019 году участвовал в выборах в Мосгордуму от Зеленограда и занял второе место. Он был кандидатом, за которого Навальный призвал голосовать в рамках «Умного голосования». Сейчас член КПРФ выступает против электронного голосования.
- Ирина Белых — член «Единой России», депутат шестого и седьмого созывов ГД;
- Вячеслав Милованов — координатор ЛДПР в Зеленограде;
- Аркадий Павлинов от «Справедливой России»;
- Илья Ульянов от партии «Коммунисты России»;
- Сергей Дёмин от «Партии Роста»;
- Дмитрий Макаренко от партии «Новые люди»;
- Андрей Пангаев от «Зёленых»;
- Евгений Серафонтов от РПСС;
- Степан Соловьев от «Зелёной альтернативы»;
- Сергей Ульянов от «Партии Пенсионеров»;
- Михаил Хазин от партии «Родина»;
- Юрий Юрченко от «Гражданской Платформы».
Кандидата от «Яблока» Льва Шлоссберга пока сняли с выборов за связь со структурами Навального. Он будет обжаловать это решение
В этом году выборы пройдут с 17 по 19 сентября. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, трёхдневное голосование в условиях пандемии позволит избежать рисков инфицирования. При этом онлайн-трансляции с избирательных участков будут открыты только для избирательных комиссий, политических партий, кандидатов и центров наблюдения.
Москвичи смогут проголосовать онлайн. При этом в систему электронного голосования добавят функцию отложенного решения: избиратели получат возможность передумать и проголосовать заново.