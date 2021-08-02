Открыта запись на электронное голосование на выборы в Госдуму 02.08.2021 ZELENOGRAD.RU

С сегодняшнего дня начался прием заявлений на включение в список избирателей, которые на выборах в Госдуму проголосуют онлайн. Эта функция доступна всем совершеннолетним жителям Москвы, у которых есть полная учетная запись на mos. ru.

Зарегистрироваться на электронное голосование можно до 23:59 13 сентября. Как подать заявку:

  • Со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно подайте заявление на портале mos.ru, выбрав в каталоге услуг «Подача заявлений на электронное дистанционное голосование». Также можно кликнуть на соответствующие баннеры на сайте госуслуг
  • Перейдите на страницу с формой подачи заявления и запросите смс с кодом подтверждения. Сообщение придет на номер, указанный в вашем личном кабинете
  • После ввода кода из сообщения нажмите «Отправить заявление»

После этого ваше заявление передается в ЦИК России на проверку. Когда она закончится, вам придет уведомление о включении в список электронных избирателей в личном кабинете на mos.ru и на электронную почту. Одновременно вас исключат из списка голосования по месту жительства.

Если вам откажут, причина должна быть указана в том же уведомлении. До 13 сентября можно исправить ошибки и подать заявление заново. До этой же даты можно отменить свое решение голосовать онлайн и отозвать заявление. После этого вас снова включат в списки голосования по месту жительства.

Финальный статус о том, зарегистрированы ли вы на участие в электронном голосовании, направят в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте после 13 сентября. Полную учетную запись на mos. ru можно оформить онлайн или в центрах «Мои документы».

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Отложенное голосование

Во время выборов в Госдуму в этом году будет опробовано еще одно нововведение — функция отложенного решения. Изначально сообщалось, что это защитит людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.

Сейчас на сайте мэрии указано, что отложенное решение — это возможность заново загрузить бюллетень если, например, случился перебой с интернетом или гаджетом. При подсчете результата система учтет только ваш последний выбор.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, электронное голосование
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