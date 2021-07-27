Организатор движения «Совет отцов» в Зеленограде Евгений Елагин выдвинулся в Госдуму от партии «Новые люди» по 120-му Красногорскому округу, куда входят практически все поселения вокруг нашего города. Рассказываем, что о нем известно и с кем он будет конкурировать.
Елагину 55 лет. В 2019 году он выдвигался в Мосгордуму от Зеленограда, но в итоге не прошел.
Он учился в авиационном техникуме, в дальнейшем получил высшее образование по специальности «Финансы и кредит». Работал в банковской сфере, сфере ЖКХ, микроэлектроники и производстве медицинских препаратов. Участвовал в работе наблюдательного совета «Ведогонь-театра», зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты.
Сегодня Евгений Елагин — председатель совета директоров компании «Энерго-Капитал», которая управляет помещениями в здании «НИИ Микроприборов» в Южной промзоне (ближняя к МИЭТу «клюшка»), и совладелец зеленоградского «Инновационного центра биотехнологий» — производителя иммуноглобулинового препарата для лечения кишечных расстройств.
В 2019 году Елагин создал общественную организацию «Совет отцов». Совет продвигает идеи ответственного отцовства, защиты семейных ценностей и повышения роли отцов в семье и обществе.
Вот кто еще выдвинулся от разных партий по 120 округу:
Единая Россия
Сергей Колунов, 48 лет. Основатель и председатель Совета директоров компании «Садовое кольцо Девелопмент»
КПРФ
Константин Черемисов, 60 лет. С 2007 года депутат московской областной думы, член комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.
ЛДПР
Михаил Борушков, 54 года. Депутат московской областной думы, член комитета по экологии и природопользованию. Член партии ЛДПР с 2007 года, член Общественного совета при Главном управлении МВД России по Московской области.
Яблоко
Андрей Алешкин, 39 лет. Адвокат по уголовным делам.
Справедливая Россия
Глеб Пьяных, 53 года. Журналист и телеведущий, с 2000 работал на телевидении на нескольких каналах, был автором и ведущим программы «Максимум». В марте 2018 года запустил канал на ютьюбе под названием «Дом за год».
Коммунисты России
Владимир Рязанов, 47 лет. Хирург Красногорской городской больницы, депутатом горсовета Красногорска.
Партия Роста
Юрий Бабич, 33 года. Член совета депутатов городского округа Волоколамск.
Зеленая альтернатива
Олег Воробьев, 33 года. Кто он, неизвестно.
Партия Родина
Ирина Родина, 33 года. Более пятнадцати лет работала в крупных иностранных и российских компаниях на ведущих должностях, занималась подбором персонала, операционной деятельностью, была руководителем отдела продаж.
Партия пенсионеров
Мария Козловская, 39 лет. Член Совета депутатов городского округа Красногорск.
Партия Зеленые
Вера Козырева, 40 лет. Женщина с такими данными значится начальником отдела природоохранных технологий в проекте по охране окружающей среды.
Самовыдвиженец
Тимур Тимченко, 41 год. Став депутатом Госдумы, он намерен добиваться «качественной бесплатной медицины», увеличения мест в детсадах, обеспечения работой выпускников и создания государственной службы социального регулирования семейных конфликтов.