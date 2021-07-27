Что о нем известно

Елагину 55 лет. В 2019 году он выдвигался в Мосгордуму от Зеленограда, но в итоге не прошел.

Он учился в авиационном техникуме, в дальнейшем получил высшее образование по специальности «Финансы и кредит». Работал в банковской сфере, сфере ЖКХ, микроэлектроники и производстве медицинских препаратов. Участвовал в работе наблюдательного совета «Ведогонь-театра», зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты.

Сегодня Евгений Елагин — председатель совета директоров компании «Энерго-Капитал», которая управляет помещениями в здании «НИИ Микроприборов» в Южной промзоне (ближняя к МИЭТу «клюшка»), и совладелец зеленоградского «Инновационного центра биотехнологий» — производителя иммуноглобулинового препарата для лечения кишечных расстройств.

В 2019 году Елагин создал общественную организацию «Совет отцов». Совет продвигает идеи ответственного отцовства, защиты семейных ценностей и повышения роли отцов в семье и обществе.