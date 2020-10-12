В префектуре в ответ на информацию о яме у корпуса 352 заявили, что там ведутся работы по перекладке подземных инженерных коммуникаций. «Работы на сегодня не завершены. Территория разрытий у корпуса 352 была огорожена, однако „Отцы“ отодвинули секцию ограждения и прошли к месту разрытия», — сказали чиновники.

Так же, по их мнению, активисты подстроили открытый колодец у корпуса 327: по данным префектуры, он был накрыт временным щитом. Сейчас колодец закрыли наливной конструкцией.

Впрочем, активисты утверждают, что у них есть восемь свидетелей обратного и видео.