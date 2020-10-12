Общественная организация «Совет отцов» на выходных провела второй «Отцовский патруль»: активисты прошли по местам в 3-м микрорайоне, которые могут быть опасны для детей. Они обнаружили множество открытых люков и неогороженную яму с торчащими металлическими конструкциями. Однако в префектуре заявили, что активисты сами подстроили эти нарушения.
«Совет отцов» — организация, созданная летом 2019 года экс-кандидатом в депутаты Мосгордумы Евгением Елагиным. Совет продвигает идеи ответственного отцовства, защиты семейных ценностей и повышения роли отцов в семье и обществе. 4 октября активисты проверили 3-й микрорайон. Вот что они обнаружили:
- Открытые люки у корпусов 359, 339Б и 327
- Неогороженные ямы. У корпуса 352 к стене дома примыкает котлован глубиной около двух метров, к которому можно было свободно пройти со стороны подъезда и со стороны дороги. Там не было ограждения и предупреждающих табличек, информации, кто ведет работы.
Активисты исправили это, сделав ограждения.
Еще одна ямы без ограды — у корпусов 359 и корпус 342с1 (там же открыта электроподстанция). А у корпуса 349А был открытый доступ на строительную площадку и внутрь заброшенного здания.
- Небезопасные развлечения. «Совет отцов» обнаружил незакрепленный теннисный стол у корпуса 337 и опасные детские площадки с изношенными конструкциями у корпусов 330А, 341А, 346, 345, 347, 366, 316, 334, 329, 338
В префектуре в ответ на информацию о яме у корпуса 352 заявили, что там ведутся работы по перекладке подземных инженерных коммуникаций. «Работы на сегодня не завершены. Территория разрытий у корпуса 352 была огорожена, однако „Отцы“ отодвинули секцию ограждения и прошли к месту разрытия», — сказали чиновники.
Так же, по их мнению, активисты подстроили открытый колодец у корпуса 327: по данным префектуры, он был накрыт временным щитом. Сейчас колодец закрыли наливной конструкцией.
Впрочем, активисты утверждают, что у них есть восемь свидетелей обратного и видео.
Следующий патруль у пройдет по территории 9-го микрорайона в конце октября.
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