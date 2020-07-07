«Совет отцов» Зеленограда проверили опасные места в 17-м микрорайоне: стройка школы, торчащая арматура и открытые люки 07.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Общественная организация «Совет отцов» вместе с местными жителями на выходных провела первый «Отцовский патруль»: активисты прошли по местам в 17-м микрорайоне, которые могут быть опасны для детей. Основной проблемой стала строящаяся школа: забор неплотно прилегает к земле, и попасть на территорию не составит труда.

Там же активисты нашли торчащую из земли арматуру и строительный мусор, а также незакрепленный люк.

Все нарушения, найденные в том числе на детских площадках, активисты зафиксировали и обещают передать информацию в соответствующие городские службы. В дальнейшем такие патрули будут проходить на постоянной основе.

«Совет отцов» — организация, созданная летом 2019 года экс-кандидатом в депутаты Мосгордумы Евгением Елагиным. Совет продвигает идеи ответственного отцовства, защиты семейных ценностей и повышения роли отцов в семье и обществе. Совет должен объединить «ответственных, опытных и надежных людей, готовых помочь крепкой рукой тем, кто больше всего нуждается в поддержке, прийти на помощь в трудную минуту, защитить от произвола и беззакония, обучить полезному и оградить от дурного».

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Метки:
дети, озеленение и благоустройство
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