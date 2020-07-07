Все нарушения, найденные в том числе на детских площадках, активисты зафиксировали и обещают передать информацию в соответствующие городские службы. В дальнейшем такие патрули будут проходить на постоянной основе.

«Совет отцов» — организация, созданная летом 2019 года экс-кандидатом в депутаты Мосгордумы Евгением Елагиным. Совет продвигает идеи ответственного отцовства, защиты семейных ценностей и повышения роли отцов в семье и обществе. Совет должен объединить «ответственных, опытных и надежных людей, готовых помочь крепкой рукой тем, кто больше всего нуждается в поддержке, прийти на помощь в трудную минуту, защитить от произвола и беззакония, обучить полезному и оградить от дурного».