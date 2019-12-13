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На опасных пешеходных переходах Зеленограда детям выдадут светоотражающие наклейки 13.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Светоотражающие наклейки в виде самоклеящейся полосы размером 2,5х12 сантиметров можно будет получить в субботу, 14 декабря, с 15 до 16 часов вблизи пяти нерегулируемых пешеходных переходов, которые ГИБДД считает наиболее опасными. Наклейки легко крепятся на верхнюю одежду детей, на рюкзаки или портфели. В темноте наклейки хорошо видны в свете фар.

Переходы, где пройдет акция:

  • От остановки «Кинотеатр „Электрон“» к площади Юности (у корпуса 128).
  • На перекрестке улицы Юности и Яблоневой аллеи (рядом с остановкой «Студенческая»).
  • На перекрестке улицы Андреевка и Панфиловского проспекта (у корпуса 1604).
  • На Новокрюковской улице (у корпуса 1824).
  • У филиала детской поликлиники № 105 в 15-м микрорайоне, улица Каменка (напротив корпуса 1805).

Организатор акции — общественная организация «Совет отцов Зеленограда» совместнос с ГИБДД. Акция призвана повысить уровень безопасности на дорогах, а также обратить внимание родителей на опасные переходы, говорят организаторы, которые планируют повторять раздачу светоотражающих наклеек.

В последние дни в Зеленограде произошло сразу несколько случаев наезда на пешеходов. В одной из этих аварий погибли два человека, в том числе ребенок.

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Проголосовал 51 человек
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Обсуждение
Dmitry Medvedev
6 часов назад
Сделать переходы безопаснее? - Нет

Выдать светоотражатели на опасных перекрёстках? - Да!

ГИБДД России. Кстати, почему
попа не позвали осветить ... Удивительно даже
A T
4 часа назад
Хорошо, конечно. Только знаки тоже заранее видны, да и расположение переходов местные и так знают, но всё будет похрен, если подъезжающий к переходу человек не думает о том, что нужно сбросить скорость до такой, когда уже скорость реакции позволит среагировать на пешехода - внезапно выходящего из-за машин, из темноты, без фликеров, в тёмной одежде, неадекватного, или просто если вдруг солнышко ослепило, внезапно попа зачесалась, инопланетяне прилетели и т.д.
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