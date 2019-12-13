Светоотражающие наклейки в виде самоклеящейся полосы размером 2,5х12 сантиметров можно будет получить в субботу, 14 декабря, с 15 до 16 часов вблизи пяти нерегулируемых пешеходных переходов, которые ГИБДД считает наиболее опасными. Наклейки легко крепятся на верхнюю одежду детей, на рюкзаки или портфели. В темноте наклейки хорошо видны в свете фар.

Переходы, где пройдет акция:

От остановки «Кинотеатр „Электрон“» к площади Юности (у корпуса 128).

На перекрестке улицы Юности и Яблоневой аллеи (рядом с остановкой «Студенческая»).

На перекрестке улицы Андреевка и Панфиловского проспекта (у корпуса 1604).

На Новокрюковской улице (у корпуса 1824).

У филиала детской поликлиники № 105 в 15-м микрорайоне, улица Каменка (напротив корпуса 1805).

Организатор акции — общественная организация «Совет отцов Зеленограда» совместнос с ГИБДД. Акция призвана повысить уровень безопасности на дорогах, а также обратить внимание родителей на опасные переходы, говорят организаторы, которые планируют повторять раздачу светоотражающих наклеек.

В последние дни в Зеленограде произошло сразу несколько случаев наезда на пешеходов. В одной из этих аварий погибли два человека, в том числе ребенок.