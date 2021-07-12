Зеленоградский суд в конце июня прекратил административное дело задержанного на митинге из-за отсутствия состава правонарушения. Судья Елена Козлова усомнилась в «объективности и правдивости» показаний полицейских.

Митинги в поддержку осужденного политика Алексея Навального проходили по всей России в январе. Они не были согласованы с городской администрацией. За 23 и 31 января в разных городах задержали около пяти тысяч участников митингов. Одним из таких людей был москвич Сергей Фролов. После митинга 23 января его и других участников привезли в отдел МВД Матушкино-Савелки, так как в столичных ОВД не хватало мест.

Как и многих других задержанных, Фролова оштрафовали за участие в митинге на десять тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Он несколько месяцев обжаловал это решение, в итоге ему отменили наказание, а само дело закрыли. Судья зеленоградского районного суда Елена Козлова посчитала, что в действиях Фролова нет состава правонарушения.