Зеленоградский суд в конце июня прекратил административное дело задержанного на митинге из-за отсутствия состава правонарушения. Судья Елена Козлова усомнилась в «объективности и правдивости» показаний полицейских.
Митинги в поддержку осужденного политика Алексея Навального проходили по всей России в январе. Они не были согласованы с городской администрацией. За 23 и 31 января в разных городах задержали около пяти тысяч участников митингов. Одним из таких людей был москвич Сергей Фролов. После митинга 23 января его и других участников привезли в отдел МВД Матушкино-Савелки, так как в столичных ОВД не хватало мест.
Как и многих других задержанных, Фролова оштрафовали за участие в митинге на десять тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Он несколько месяцев обжаловал это решение, в итоге ему отменили наказание, а само дело закрыли. Судья зеленоградского районного суда Елена Козлова посчитала, что в действиях Фролова нет состава правонарушения.
В решение суда, фрагменты которого опубликовал Фролов, указано, что протоколы полицейских «идентичны»: их текст набран заранее на компьютере, а его фамилия вписана туда позднее от руки. «Это ставит под сомнение объективность и правдивость сведений, изложенных в этих документах, и свидетельствует об их недопустимости как доказательств», — говорится в постановлении.
«Зеленоградский суд — самый осторожный суд в мире!» — написал сам Сергей Фролов в фейсбуке. По его мнению, судья Елена Козлова «видимо, просто не захотела добавлять порцию позора доблестным сотрудникам» полиции, которые его задерживали и, как он утверждает, трижды ударили дубинкой. На заседании, когда дело было закрыто, защита Фролова собиралась ходатайствовать о вызове полицейских в суд для допроса.
Фролов в суде не отрицал свое участие в акции протеста. Он сказал, что целенаправленно вышел на улицу, что выразить свое отношение к российской судебной системе.
«Вы знаете, это всё фактический фарс, который назвали судом в ОВД Химки над гражданином Навальным. Выездная сессия суда, сварганенная (к сожалению, не могу подобрать иного слова) буквально за полчаса и проведенная в том же здании ОМВД, абсолютно разочаровала меня в судебной системе, меня это возмутило, и я решил, что 23 числа я выйду не „за“, а выйду „против“. Потому что я уже давно выступаю против беспредела нашей судебной системы» , — сказал Фролов в суде 29 января.