В конце января суд арестовал жительницу Зеленограда Александру Калистратову за публикацию в инстаграме с одобрением митинга в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. Суд посчитал это организацией несогласованной акции и назначил 10 суток в спецприемнике. Активистка вышла на свободу 5 февраля и рассказала «Зеленоград.ру», как проходило задержание и что нужно было полиции в ее телефоне, почему ее арестовали, а не оштрафовали, об условиях в спецприемнике и почему такие акции устрашения не будут работать бесконечно.
Судья зеленоградского суда Елена Шелкошвейн 27 января назначила десять суток ареста для Александры Калистратовой по статье об организации или проведении митинга без уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Организацией посчитали ее сториз в инстаграме с одобрением митинга 23 января: «Уверена, любому здравомыслящему человеку очевидно, что идти завтра надо. 23 января, 14:00, Пушкинская площадь. За свободу Навального и всех политзаключённых. Против бессменного плешивого карлика с ёршиком для унитаза. За наше будущее».
За сутки до этого Александру задержали возле подъезда её дома и забрали телефон в рамках расследования уголовного дела о нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236, часть 1). Логика следователя такая: Калистратова разместила в инстаграме призыв прийти на митинг, люди пришли, среди них были больные ковидом (официально — 19 человек), это создало «угрозу массового заболевания людей», а у Александры находятся телефоны, «внутри которых могут содержаться посты», поэтому телефоны надо изъять. По той же логике в ее квартире провели обыск: забрали ноутбук, несколько листовок, стикеров и айфон родителей, написала адвокат Мария Эйсмонт.
[При задержании у подъезда дома] Сначала мне вообще не сказали, что я задержана. Попросили проследовать в отдел полиции для производства выемки телефона. Я связалась с адвокатом, она мне объяснила, как себя вести. Я пыталась договориться с сотрудником полиции, чтобы я могла зайти в квартиру, положить какие-то вещи, которые были у меня с собой, потому что я ехала из Москвы. Мне не дали этого сделать, мы поехали в отдел.
Речь шла только о выемке телефона, никакие вопросы мне больше не задавали. [В полиции] У меня изъяли телефон, но не просили ничего им показать, никакие переписки, им нужен был только IMEI телефона [уникальный номер, который выдается любому мобильному устройству]. Но, может быть, и не нужно было ничего изымать? Мне вменялся вот этой пост в инстаграме как организация протеста, но я ведь и не отрицаю, что это мой пост. Достаточно было спросить, мой ли это аккаунт и мой ли это пост. Да, я это писала — и вот выемка уже не нужна, но… Телефон мне пока не вернули.
Я думаю, это такая акция устрашения, не считаю, что такие методы запугивания сработают. Даже если они сейчас заткнут этот кипящий чайник, рано или поздно он все равно взорвется.
В полиции мы долго ждали выемку, понятых, причем одна из понятых даже подсунула какую-то бумажку сотруднику центра «Э», чтобы он поставил какую-то отметку. Я так поняла, она из народных дружинников и ее приглашают в качестве понятой.
Сотрудники полиции вели себя вполне корректно, вежливо. Но все равно, когда тебя держат без необходимости, без объяснений… Меня держали с 15 до 21 часа, и все это время я не знала, что происходит: какую статью мне вменяют, почему, зачем мне здесь находиться.
На ночь в отделе полиции меня оставили без протокола задержания, его составляли уже утром. В этом протоколе стандартно указывается, что мне разъяснены мои права по статье 51 [Конституции]. Я говорю сотруднику полиции: «Но вы мне ничего не разъяснили!». Хотя я знаю эту статью, но все же. И мне один из дежурных отвечает: «Ну это статья о том, что вы можете давать показания, можете не давать показания». Я настояла, чтобы они мне зачитали конкретную статью. И тогда полицейский обращается к своему коллеге: «Несите этот… КоАП»! И он серьезно искал статью 51 Кодекса об административных правонарушениях.
В суд мы поехали только на следующий день к вечеру, потому что с утра долго ждали, что они составят протокол. В это время рядом с судом — у меня там рядом живут родственники, они показывали — согнали целую армию, как будто ждали, что кто-то митинг из-за меня организует. Меня сразу завели в бокс, во внутреннее помещение суда, там я тоже сидела 2-3 часа, ожидая, пока меня вызовут. Суд прошел быстро, вопросов особо ни у кого ни к кому не было. Решения сейчас штампуют быстро, пишут в них одно и то же: осознавая общественную опасность своих действий, призывала на несогласованное мероприятие…
Мне дали 10 суток. Санкции статьи предусматривают еще и штраф, но мне объяснили: так как я сейчас безработная, то у меня нет постоянного источника дохода, поэтому назначили 10 суток. Видимо, это такой гуманизм со стороны суда. Хотя 10 тысяч сейчас — это не проблема. Люди готовы помогать, готовы поддерживать. Есть много людей, которые сами пока что не решаются выходить, но хотят помочь — и они помогают деньгами.
Условия в спецприемнике №2 в Хорошево-Мневники хорошие, отношение со стороны начальства очень человечное как к тем, кто отбывает арест, так и к тем, кто носит передачки. Еда нормальная, как в столовой, жаловаться не на что. Только мыться раз в неделю тяжело, но иногда срабатывает просто попросить сотрудников провести тебя вне очереди, если у них в этот момент не очень большая загруженность спецприемника. А, еще после первых двух дней полностью перестала ловить сеть у всех операторов, но можно было звонить со стационарного телефона.
В спецприемнике были одни политические. В скором времени, как я слышала, его переделают в женский спецприемник, потому что девушек в последнее время стали чаще арестовывать, стали гораздо смелее девушкам давать сутки. Может быть, они изучили опыт Белоруссии, поняли, что женщины — это сила, мягкая сила.
На апелляции мы оспаривали то, что мой пост вообще создает событие административного правонарушения. По итогу заседания мне сократили срок отбывания наказания на 40 минут.
Я хоть и считаю, что часть 2 статьи 20.2 [организация несогласованного мероприятия] почетная, потому что очень круто организовать митинг на несколько тысяч человек, но я бы не смогла это сделать, у меня смешное количество подписчиков [около 4,5 тысяч в инстаграме]. И это не было призывом, по сути, это были мои рассуждения. К тому же, если бы не было никаких проблем, призывай или не призывай, люди бы не вышли. Ты не вытянешь их насильно, кроме случаев, когда выгоняют на проправительственные митинги, угрожая увольнением, сокращением зарплаты и так далее. Но здесь же никто никому не угрожал, не платил: люди выходят, потому что чувствуют, что что-то не так, что больше уже нельзя это терпеть.
Для меня не было неожиданностью то, что произошло, как и для моих родственников. Мы понимаем, в какой стране живем, видим, что происходит (в той же самой Белоруссии), к чему это может привести и что мы уже движемся в этом направлении. Я считаю, что очень легко отделалась, хотя странно, что все не завершилось домашним арестом, как с другими фигурантами этого «санитарного дела», с которыми я прохожу в одном ряду. Но будем честными, я немного другого уровня: там все-таки координатор московского штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, расследователь ФБК [Фонд борьбы с коррупцией признан в России иностранным агентом] Георгий Албуров, Олег Навальный.
Адвокат призывает не расслабляться. Я думаю, так просто все это не закончится, потому что точно знаю, сотрудники центра «Э» мониторят мои соцсети. На некоторых акциях бывает, что несколько людей в штатском подходят и обращаются по фамилии или имени-отчеству.
23 и 31 января сторонники задержанного политика Алексея Навального провели по всей России акции протеста с требованием отпустить его на свободу, 2 февраля прошли стихийные митинги после решения суда заменить ему условный срок на реальный длительностью 2,5 года. Все мероприятия не были согласованы с городской администрацией. В целом по России задержали около 11 тысяч участников митингов. Среди них было 12 жителей Зеленограда.
4 февраля глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил, что пока продолжения акций не будет, следующие митинги пройдут только весной, а затем — летом. «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]», — передает слова Волкова «Медуза».