«Арест — это гуманизм со стороны суда»

В полиции мы долго ждали выемку, понятых, причем одна из понятых даже подсунула какую-то бумажку сотруднику центра «Э», чтобы он поставил какую-то отметку. Я так поняла, она из народных дружинников и ее приглашают в качестве понятой.

Сотрудники полиции вели себя вполне корректно, вежливо. Но все равно, когда тебя держат без необходимости, без объяснений… Меня держали с 15 до 21 часа, и все это время я не знала, что происходит: какую статью мне вменяют, почему, зачем мне здесь находиться.

На ночь в отделе полиции меня оставили без протокола задержания, его составляли уже утром. В этом протоколе стандартно указывается, что мне разъяснены мои права по статье 51 [Конституции]. Я говорю сотруднику полиции: «Но вы мне ничего не разъяснили!». Хотя я знаю эту статью, но все же. И мне один из дежурных отвечает: «Ну это статья о том, что вы можете давать показания, можете не давать показания». Я настояла, чтобы они мне зачитали конкретную статью. И тогда полицейский обращается к своему коллеге: «Несите этот… КоАП»! И он серьезно искал статью 51 Кодекса об административных правонарушениях.

В суд мы поехали только на следующий день к вечеру, потому что с утра долго ждали, что они составят протокол. В это время рядом с судом — у меня там рядом живут родственники, они показывали — согнали целую армию, как будто ждали, что кто-то митинг из-за меня организует. Меня сразу завели в бокс, во внутреннее помещение суда, там я тоже сидела 2-3 часа, ожидая, пока меня вызовут. Суд прошел быстро, вопросов особо ни у кого ни к кому не было. Решения сейчас штампуют быстро, пишут в них одно и то же: осознавая общественную опасность своих действий, призывала на несогласованное мероприятие…

Мне дали 10 суток. Санкции статьи предусматривают еще и штраф, но мне объяснили: так как я сейчас безработная, то у меня нет постоянного источника дохода, поэтому назначили 10 суток. Видимо, это такой гуманизм со стороны суда. Хотя 10 тысяч сейчас — это не проблема. Люди готовы помогать, готовы поддерживать. Есть много людей, которые сами пока что не решаются выходить, но хотят помочь — и они помогают деньгами.