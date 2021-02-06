На прошедших в Москве митингах задержали 12 зеленоградцев, двое из них были несовершеннолетними. Об этом сообщила старший помощник прокурора Зеленограда Мария Дубовая.

В эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» она рассуждала, что в период эпидемии опасно принимать участие в любых массовых мероприятиях. По словам прокурора, в Зеленограде акций не было, потому что «у нас очень спокойный округ».

А вот на флешмобе в поддержку Владимира Путина, который прошел 4 февраля в Солнечногорске, никого не задержали. Местные волонтеры, активисты, спортсмены и представители молодежных организаций станцевали под песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать!», а также хором прокричали: «Путин — наш президент». Была ли эта акция согласована, неизвестно.