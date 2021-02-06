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На прошедших митингах задержали 12 жителей Зеленограда. А в Солнечногорске станцевали в поддержку Путина 06.02.2021 ZELENOGRAD.RU

На прошедших в Москве митингах задержали 12 зеленоградцев, двое из них были несовершеннолетними. Об этом сообщила старший помощник прокурора Зеленограда Мария Дубовая.

В эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» она рассуждала, что в период эпидемии опасно принимать участие в любых массовых мероприятиях. По словам прокурора, в Зеленограде акций не было, потому что «у нас очень спокойный округ».

А вот на флешмобе в поддержку Владимира Путина, который прошел 4 февраля в Солнечногорске, никого не задержали. Местные волонтеры, активисты, спортсмены и представители молодежных организаций станцевали под песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать!», а также хором прокричали: «Путин — наш президент». Была ли эта акция согласована, неизвестно.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», в зеленоградские отделы полиции за 32 и 31 января привезли 73 человека. В картотеке зеленоградского районного суда значится 75 дел по статье 20.2 административного кодекса РФ, по которой привлекают за участие в акциях протеста. По 67 из них уже назначено наказание, 4 протокола вернули полиции. Один из них по Г. Винокурову, фамилию которого полицейский записал как Виноградов.

Почти на всех составили протоколы за участие в несанкционированном собрании, повлекшие создание помех транспортной или социальной инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 ) или за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания (часть 5). Санкции по ним: от штрафы до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.

Два протокола составили за организацию несогласованного мероприятия (среди них — на жительницу Зеленограда Александру Калистратову за пост с датой и временем митинга 23 января, за это она провела в спецприемнике 10 суток).

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23 и 31 января сторонники задержанного политика Алексея Навального провели по всей России акции протеста с требованием отпустить его на свободу, 2 февраля прошли стихийные митинги после решения суда заменить ему условный срок на реальный длительностью 2,5 года. Все мероприятия не были согласованы с городской администрацией. В целом по России задержали около 11 тысяч участников митингов.

4 февраля глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил, что пока продолжения акций не будет, следующие митинги пройдут только весной, а затем — летом. «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]», — передает слова Волкова «Медуза».

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Метки:
суд, митинг, навальный алексей анатольевич
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Обсуждение
Сергей Пшеничников
6 февраля
Если суды прошли без рассмотрения фактов, ходатайств задержанных, то мы потребуем увольнений таких судей.
И, конечно же, уголовной ответственности за неправомерные решения.
Вера Зыскина
Вчера, 05:35
А никому не кажется, что эти акции сознательно проводят несогласованными? Потому что если согласовывать, то могут и разрешить (не на Тверской, естественно), и тогда сложнее станет устраивать провокации. А цель этих акций - именно провокация, традиция еще со времен попа Гапона. Когда акции согласованы, никого не разгоняют, а охраняют и дают спокойно наораться в свое удовольствие.
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