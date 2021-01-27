Судья зеленоградского суда Елена Шелкошвейн в среду вечером назначила десять суток ареста для Александры Калистратовой по статье об организации или проведении митинга без уведомления. По сути — за сториз в её инстаграме с одобрением митинга 23 января.
«Уверена, любому здравомыслящему человеку очевидно, что идти завтра надо, — написала Александра накануне митинга. — 23 января 14:00, Пушкинская площадь. За свободу Навального и всех политзаключённых. Против бессменного плешивого карлика с ёршиком для унитаза. За наше будущее».
По закону административный арест должен назначаться в исключительных случаях, когда другие виды наказания (например, штраф) судья считает недостаточными. А по второй части статьи 20.2 административного кодекса РФ есть и другие наказания: штраф 20-30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ.
Но в прошлом году Александру уже привлекали к ответственности по этой статье — за два выхода на одиночные пикеты она получила два штрафа по 250 тысяч рублей. Вероятно, по этой причине сейчас суд решил её арестовать. Постановление об административном аресте будет обжаловано, сообщила «Зеленоград.ру» адвокат Мария Эйсмонт.
Отбывают административный арест в специальных учреждениях — спецприемниках. Александру отвезут в спецприемник №2 в Хорошево-Мневники. По словам адвоката, чувствует она себя хорошо, помощь ей пока не требуется.
Зеленоградский районный суд расположен в корпусе 2001, на углу Панфиловского проспекта и улицы Каменка. В день судебного заседания был закрыт даже проход на территорию суда. Перед воротами дежурили несколько полицейских и инспекторов ДПС. Александру повезли в суд около 15:30 и как минимум два часа она провела в машине в сопровождении троих полицейских, во внутреннем боксе здания суда, сообщил телеграм-канал «Свободу России».
А за сутки до этого Александру задержали возле подъезда её дома и забрали телефон в рамках расследования уголовного дела о нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236, часть 1). Логика следователя такая: Калистратова разместила в инстаграме призыв прийти на митинг, люди пришли, среди них были больные ковидом (официально — 19 человек), это создало «угрозу массового заболевания людей», а у Александры находятся телефоны, «внутри которых могут содержаться посты», поэтому телефоны надо изъять.
Дополнение: после публикации этой статьи стало известно, что в квартире у Александры Калистратовой проходит обыск. В квартире находятся родители и адвокат.
Несогласованные митинги с требованием освободить политика Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления веществом из группы «Новичок». Его задержали на 30 суток по причине того, что он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию по приговору по делу «Ив Роше». Сторонники Навального объявили о следующей акции протеста 31 января. Она также не согласована.