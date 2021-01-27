1
Суд арестовал жительницу Зеленограда за публикацию в инстаграме с одобрением митинга. Судья сочла это организацией несогласованной акции 27.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Судья зеленоградского суда Елена Шелкошвейн в среду вечером назначила десять суток ареста для Александры Калистратовой по статье об организации или проведении митинга без уведомления. По сути — за сториз в её инстаграме с одобрением митинга 23 января.

«Уверена, любому здравомыслящему человеку очевидно, что идти завтра надо, — написала Александра накануне митинга. — 23 января 14:00, Пушкинская площадь. За свободу Навального и всех политзаключённых. Против бессменного плешивого карлика с ёршиком для унитаза. За наше будущее».

По закону административный арест должен назначаться в исключительных случаях, когда другие виды наказания (например, штраф) судья считает недостаточными. А по второй части статьи 20.2 административного кодекса РФ есть и другие наказания: штраф 20-30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ.

Но в прошлом году Александру уже привлекали к ответственности по этой статье — за два выхода на одиночные пикеты она получила два штрафа по 250 тысяч рублей. Вероятно, по этой причине сейчас суд решил её арестовать. Постановление об административном аресте будет обжаловано, сообщила «Зеленоград.ру» адвокат Мария Эйсмонт.

Читайте также
Активистка из Зеленограда за один день собрала 500 тысяч на штраф за одиночный пикет

Отбывают административный арест в специальных учреждениях — спецприемниках. Александру отвезут в спецприемник №2 в Хорошево-Мневники. По словам адвоката, чувствует она себя хорошо, помощь ей пока не требуется.

Зеленоградский районный суд расположен в корпусе 2001, на углу Панфиловского проспекта и улицы Каменка. В день судебного заседания был закрыт даже проход на территорию суда. Перед воротами дежурили несколько полицейских и инспекторов ДПС. Александру повезли в суд около 15:30 и как минимум два часа она провела в машине в сопровождении троих полицейских, во внутреннем боксе здания суда, сообщил телеграм-канал «Свободу России».

А за сутки до этого Александру задержали возле подъезда её дома и забрали телефон в рамках расследования уголовного дела о нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236, часть 1). Логика следователя такая: Калистратова разместила в инстаграме призыв прийти на митинг, люди пришли, среди них были больные ковидом (официально — 19 человек), это создало «угрозу массового заболевания людей», а у Александры находятся телефоны, «внутри которых могут содержаться посты», поэтому телефоны надо изъять.

Дополнение: после публикации этой статьи стало известно, что в квартире у Александры Калистратовой проходит обыск. В квартире находятся родители и адвокат.

Читайте также
Из-за постов о митинге 23 января у жительницы Зеленограда изъяли телефон. Полиция ждала её у подъезда

Несогласованные митинги с требованием освободить политика Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления веществом из группы «Новичок». Его задержали на 30 суток по причине того, что он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию по приговору по делу «Ив Роше». Сторонники Навального объявили о следующей акции протеста 31 января. Она также не согласована.

Считаете ли вы справедливым десять суток ареста за сториз в инстаграме с одобрением митинга?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 123 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
суд, митинг, навальный алексей анатольевич, калистратова александра, Шелкошвейн Елена Викторовна
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Владимир Левин
20 минут назад
Прикрываются ковидом. Беспредельщики. Александра умница. 73% зеленоградцев поддерживают тебя.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Суд арестовал жительницу Зеленограда за публикацию в инстаграме с одобрением митинга. Судья сочла это организацией несогласованной акции Новости
Дороги, школы, стройки, ЖКХ и другие проблемы Андреевки. Руководитель территориального управления ответила на вопросы жителей и «Зеленоград.ру» Истории
Алабушево не станет конечной станцией МЦД-3. Пока на это нет денег Истории
Благоустройство Школьного озера завершат в течение трех лет. Возможно, эти работы объединят с реконструкцией Панфиловского проспекта Новости
Еще шесть рейсов «Ласточек-комфорт» запустят с 1 февраля Новости
Экономьте 2500 рублей на занятиях в фитнес-клубе «Электрон». Вместе с клубом друзей «Зеленоград.ру» Новости
Собянин отменил обязательную удалёнку и разрешил ночную работу ресторанов и клубов Новости
«Стоимость ниже, чем в ближайшем супермаркете». Как районные депутаты сходили на новую ярмарку в 3-м микрорайоне в поисках дешевых продуктов. И нашли набор для борща (но без мяса) Истории
Когда построят нормальные развязки ЦКАД с Дмитровским и Пятницким шоссе? Ответы
Студия «Феникс» — танцы, йога, растяжка. Первое занятие в подарок Партнерский материал
«Сбермаркет» запустил доставку продуктов из супермаркетов Billa (внутри промокод на скидку) Новости
Очные консультации по направлениям подготовки — 30 января в МИЭТе Афиша
Пятиэтажки в 9-м микрорайоне расселят в течение двух лет. На их месте построят новый дом примерно на такое же число квартир Новости
Обновились санитарные правила для школ: гимнастика для глаз, запрет на телефоны, время за компьютером и расписание для дистанта Новости
Пешеходную дорожку из Зеленограда в «Зеленопарк» заасфальтировали. И окончательно благоустроят весной Новости
Новую развязку через Ленинградское шоссе в Химках могут открыть во вторник. На открытие, возможно, приедет Путин Новости
Освещение «тропы здоровья» в лесу 11 микрорайона запланировали на 2022-2023 год Новости
Офис «Мосэнергосбыта» в 4 микрорайоне закрылся на ремонт Новости
Проектно-планировочную мастерскую Зеленограда присоединили к Северо-Западному округу. Как это скажется на облике нашего города? Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру