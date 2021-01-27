По закону административный арест должен назначаться в исключительных случаях, когда другие виды наказания (например, штраф) судья считает недостаточными. А по второй части статьи 20.2 административного кодекса РФ есть и другие наказания: штраф 20-30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ.

Но в прошлом году Александру уже привлекали к ответственности по этой статье — за два выхода на одиночные пикеты она получила два штрафа по 250 тысяч рублей. Вероятно, по этой причине сейчас суд решил её арестовать. Постановление об административном аресте будет обжаловано, сообщила «Зеленоград.ру» адвокат Мария Эйсмонт.