Два штрафа

1 июня Александра Калистратова вышла с одиночным пикетом к зданию главного управления МВД в Москве. На плакате было написано «Свободу Азару». Она постояла с ним одну минуту, после чего её задержали.

По словам активистки, она ничего не нарушала, сделала все по закону о публичных мероприятиях (54-ФЗ), оформила пропуск, где указала, что идет на пикет в поддержку Азара.

За это выступление Калистратову оштрафовали на 250 тысяч. Штраф такой крупный, потому что это было не первое нарушение статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собраний). За повторное нарушение назначается штраф по части 8: от 150 до 300 тысяч рублей.

«5 июня я вышла туда же, и еще даже не встала в пикет, — рассказывает активистка. — Я писала пост для своего канала в телеграме, и меня задержали. Судья в апелляционном суде смотрел видео этого задержания. Сказал: „Какой ужас“, но оставил решение в силе».



В итоге получилось два штрафа по 250 тысяч. Калистратова должна была выплатить эту сумму за два месяца, иначе она бы утроилась.