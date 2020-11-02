Активистка из Зеленограда Александра Калистратова выплатит государству полмиллиона за пикеты в защиту журналиста и политика Ильи Азара. Она собрала деньги с помощью краудфандинга за один день.
26 мая журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания главного управления МВД в Москве. Он выходил в поддержку арестованного ранее автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Полиция объяснила задержание Азара запретом на проведение публичных мероприятий в период коронавирусных ограничений.
После ареста начались одиночные пикеты в поддержку Азара, на которых задержали несколько десятков человек.
1 июня Александра Калистратова вышла с одиночным пикетом к зданию главного управления МВД в Москве. На плакате было написано «Свободу Азару». Она постояла с ним одну минуту, после чего её задержали.
По словам активистки, она ничего не нарушала, сделала все по закону о публичных мероприятиях (54-ФЗ), оформила пропуск, где указала, что идет на пикет в поддержку Азара.
За это выступление Калистратову оштрафовали на 250 тысяч. Штраф такой крупный, потому что это было не первое нарушение статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собраний). За повторное нарушение назначается штраф по части 8: от 150 до 300 тысяч рублей.
«5 июня я вышла туда же, и еще даже не встала в пикет, — рассказывает активистка. — Я писала пост для своего канала в телеграме, и меня задержали. Судья в апелляционном суде смотрел видео этого задержания. Сказал: „Какой ужас“, но оставил решение в силе».
В итоге получилось два штрафа по 250 тысяч. Калистратова должна была выплатить эту сумму за два месяца, иначе она бы утроилась.
Есть фонды, собирающие деньги на оплату штрафов за одиночные пикеты (например «Пикетмэн»), но если фонд будет выплачивать такую крупную сумму, у него не останется денег на все остальные штрафы, считает Калистратова. Поэтому она решила попробовать собрать сама, написала во все свои соцсети, обратилась с просьбой распространить свой пост. Требуемую сумму получилось собрать за один день.
Это пример того, что гражданское общество может существовать, как бы его ни пытались задавить, считает Калистратова. Избыточные 32 тысячи она намерена перевести проекту «Пикетмэн» для оплаты других штрафов.
Теперь за неоднократные нарушения при организации уличных акций ей может грозить уголовное преследование по статье 212 (так называемая «дадинская статья», по имени первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет. Близкие активистки начали беспокоиться.
По словам Калистратовой, сейчас нужны новые формы проявления активности. Поэтому она намерена заниматься правозащитной деятельностью, работой в судах.