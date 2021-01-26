По сообщению телеграм-канала «Свободу России» Александра Калистратова находится в отделении полиции по районам Матушкино и Савёлки. Её правовой статус на момент публикации был неизвестен. С ней адвокат «ОВД-инфо» Мария Эйсмонт.

Больных ковидом на митинге в Москве по официальным данным было 19 человек, а всего в митинге по разным оценкам приняло участие от 4 до 40 тысяч человек. За день до митинга глава московского Роспотребнадзора заявила, что он может привести к тому, что через 10-12 дней в городе вырастет число случаев ковида из-за чего опять придётся вводить «ограничительные меры, от которых мы только ушли».

Обновление: после публикации адвокат сообщила, что Калистратову задержали на 48 часов: «Ни одного протокола не составлено. На словах — по административном делу». В телеграм-канале «Свободу России» сообщили, что с момента «встречи» со следователем у подъезда прошло пять часов, все это время полицейские в отделе утверждали, что она не задержана, но и не отпускали её: «начальство в полном составе заперлось в кабинете, на постоянной связи с Москвой. Говорят, что задержана, но никаких протоколов не выдают». В конце концов составили протокол за организацию митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).