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Из-за постов о митинге 23 января у жительницы Зеленограда изъяли телефон. Полиция ждала её у подъезда 26.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Во вторник около 15:30 сотрудник полиции ждал жительницу Зеленограда Александру Калистратову возле подъезда её дома, чтобы изъять её телефон. Причина — в её инстаграме якобы был размещен призыв прийти на митинг 23 января. Люди на митинг пришли, а среди них были больные ковидом. По версии следствия, это создало «угрозу массового заболевания людей».

Было возбуждено уголовное дело о нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236, часть 1). Следователь установил, что дома у Александры находятся телефоны, «внутри которых могут содержаться информационные посты». Поэтому их надо изъять.

По сообщению телеграм-канала «Свободу России» Александра Калистратова находится в отделении полиции по районам Матушкино и Савёлки. Её правовой статус на момент публикации был неизвестен. С ней адвокат «ОВД-инфо» Мария Эйсмонт.

Больных ковидом на митинге в Москве по официальным данным было 19 человек, а всего в митинге по разным оценкам приняло участие от 4 до 40 тысяч человек. За день до митинга глава московского Роспотребнадзора заявила, что он может привести к тому, что через 10-12 дней в городе вырастет число случаев ковида из-за чего опять придётся вводить «ограничительные меры, от которых мы только ушли».

Обновление: после публикации адвокат сообщила, что Калистратову задержали на 48 часов: «Ни одного протокола не составлено. На словах — по административном делу». В телеграм-канале «Свободу России» сообщили, что с момента «встречи» со следователем у подъезда прошло пять часов, все это время полицейские в отделе утверждали, что она не задержана, но и не отпускали её: «начальство в полном составе заперлось в кабинете, на постоянной связи с Москвой. Говорят, что задержана, но никаких протоколов не выдают». В конце концов составили протокол за организацию митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Несогласованные митинги с требованием освободить политика Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления веществом из группы «Новичок». Его задержали на 30 суток по причине того, что он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию по приговору по делу «Ив Роше». Сторонники Навального объявили о следующей акции протеста 31 января. Она также не согласована.

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Метки:
митинг, навальный алексей анатольевич, калистратова александра
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Обсуждение
Евгений Должкевич
Вчера, 21:46
Постановление ни о чем, просто репрессии
Михаил
Вчера, 23:44
Ого, 1/5 людей считают, что нужно изымать телефоны, неожиданно
Степанова Ольга
6 часов назад
Кошмар, что творится! Это что- "большой брат"?
Елена Серова
6 часов назад
Когда у людей нет забот и никаких дел.они шляются по митингам
МИХАИЛ None
5 часов назад
Бумагомаратели херовы!
Иван Пыхов
4 часа назад
Смысла изымать телефон конечно же не было. Насколько я понял, эта девушка открыто постила на свой страничке призывы к участию в несанкционированном митинге. Она понимает чем она занимается, кто ей за это платит и что за это бывает. И вообще - слишком много внимания её персоне.
A T
3 часа назад
>> По версии следствия, это создало «угрозу массового заболевания людей».
Даже не в митингах дело и не в том-кого-нельзя-называть. В самом принципе: сегодня право собираться непременно создаёт угрозу по ковиду, завтра право высказываться в соцсетях со своей гражданской позиции, отличной от лоялизма, попадёт под какую-нибудь защиту детишек от информации, потом ещё что-нибудь.
Ольга Пшеничникова
3 часа назад
Когда у людей нет забот и никаких дел.они шляются по митингам
А также пишут подобные высокомерные и внутренне противоречивые комментарии
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Из-за постов о митинге 23 января у жительницы Зеленограда изъяли телефон. Полиция ждала её у подъезда Новости
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