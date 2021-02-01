23 января: «три с половиной часа держали на морозе»

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» в зеленоградские отделы полиции 23 января привезли 46 человек: 24 — в отдел Крюково, 22 — в Матушкино-Савёлки.

Актер Сергей Фролов на своей странице в фейсбуке рассказал, как прошло его задержание и доставление в отдел МВД Матушкино-Савелки. Он снимал на видео, как все задержанные, выйдя из автозака, три с половиной часа стояли во дворе отделения полиции на морозе. По его мнению, это происходило, чтобы не начинался отсчет от времени доставления: по закону без составления протокола задержания подозреваемого могут держать в полиции не более трех часов.

Сотрудник полиции, к которому обратился Фролов, заявил, что отсчет времени уже идет, но когда он начался, не сказал. Задержанные грелись как могли, используя для этого и поход в туалет, и осмотр врачами скорой (во время фиксирования побоев).

Также к задержанным долгое время не допускали адвоката, он стоял на пропускном пункте почти четыре часа. Фролов написал, что у адвоката был ордер, но сотрудник полиции решил, что документ составлен не правильно. В итоге всех задержанных отпустили, на каждого составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). Санкции по ней — штраф 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.