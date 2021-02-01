Когда на протестных акциях в Москве задерживают много людей, мест в столичных ОВД не хватает и людей везут в Зеленоград. Так было и на последних акциях в Москве 23 и 31 января. Часть задержанных привезли в отдел полиции Матушкино-Савелки. Узнали, что рассказывают задержанные об условиях и как им помогали волонтёры.
По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» в зеленоградские отделы полиции 23 января привезли 46 человек: 24 — в отдел Крюково, 22 — в Матушкино-Савёлки.
Актер Сергей Фролов на своей странице в фейсбуке рассказал, как прошло его задержание и доставление в отдел МВД Матушкино-Савелки. Он снимал на видео, как все задержанные, выйдя из автозака, три с половиной часа стояли во дворе отделения полиции на морозе. По его мнению, это происходило, чтобы не начинался отсчет от времени доставления: по закону без составления протокола задержания подозреваемого могут держать в полиции не более трех часов.
Сотрудник полиции, к которому обратился Фролов, заявил, что отсчет времени уже идет, но когда он начался, не сказал. Задержанные грелись как могли, используя для этого и поход в туалет, и осмотр врачами скорой (во время фиксирования побоев).
Также к задержанным долгое время не допускали адвоката, он стоял на пропускном пункте почти четыре часа. Фролов написал, что у адвоката был ордер, но сотрудник полиции решил, что документ составлен не правильно. В итоге всех задержанных отпустили, на каждого составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). Санкции по ней — штраф 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
Фролов отметил, что в отделении был «просто шквал звонков», об этом ему сказали в самом отделении полиции. «ОВД-инфо» советует использовать этот способ, чтобы мотивировать сотрудников отделов полиции соблюдать права заключенных: зная телефон отдела или его дежурной части, любой человек может позвонить и спросить, например, почему кого-то не отпустили или не принимают передачи для задержанных.
После акции 31 января в Зеленоград привезли 27 человек, среди них одна несовершеннолетняя. Всего в Москве в этот день было задержано 1802 человека, по данным «ОВД-инфо».
В ОВД Матушкино-Савелки задержанных привезли в 17:45, почти всех отпустили около полуночи — на ночь в отделе остались только три человека, на них оформили протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшие создание помех транспортной или социальной инфраструктуры). Санкции по ней — штраф 10-20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или арест на срок до 15 суток.
Житель Зеленограда Сергей, узнав о задержаниях, попросил людей в местном чате передать им продукты — сам он был на праздновании дня рождения. На его просьбу никто не откликнулся, и Сергей поехал в полицию сам, взяв колбасы, сливок, мюсли, влажные салфетки и воду. К моменту его появления большую часть людей отпустили. Так как развозка по ОВД осуществляется не по прописке, а как придется, двум задержанных пришлось ночью возвращаться домой на юго-восток Москвы на такси.
«Купил, подъехал, вижу — около КПП стоят человек 8. Часть из них — выпущенные отдела задержанные, несколько человек принесли еду, пледы, один адвокат. Быстро вышел дежурный, спросил цель моего появления, ответил на вопросы про задержанных. К тому времени осталось трое из 27, поэтому часть еды досталась освободившимся, половина запасов была принята к передаче», — рассказал он «Зеленоград.ру».
Сергей спрашивал о нарушениях во время содержание в отделе, но у тех, кого отпустили, жалоб не было. По его словам, отдел полиции работал «хорошо, законные права задержанных в части передач не нарушал», а если сравнивать с другими отделами (например, ОВД Арбатский, Митино, Лужники, Пресня, Южное Бутово, Косино, Тропарёво), то зеленоградские полицейские «просто образец знания и соблюдения присяги».
Следить за информацией о том, кому нужна помощь в Зеленограде, можно в чатах в телеграме: @ovdinfo и @SZAOPeredachi.
Что лучше всего передать:
- воду
- сушки/сухари/пряники/печенье/мюсли
- конфеты/мармелад
- гигиенические салфетки (влажные, не спиртовые), туалетную бумагу, зубную щетку и пасту
- опционально: нарезки в вакуумной упаковке (сыр твёрдых сортов, копчёную колбасу), хлеб
Что не примут:
- продукты в железной, консервной или стеклянной упаковке
- все, что быстро портится и требует термической обработки (сырое мясо или рыбу везти не надо)
- соусы, продукты домашнего приготовления
По словам Сергея, для тех, кто покупает и отвозит продукты, есть возможность получить оплату за них.
31 января сторонники задержанного политика Алексея Навального провели по всей России повторные акции протеста с требованием отпустить его на свободу. Они не были согласованы с городской администрацией. В целом по России задержали около пяти тысяч участников митингов. Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли 23 января более чем в 150 городах страны. На них задержали более четырех тысяч человек, по итогам митингов было возбуждено более 20 уголовных дел.